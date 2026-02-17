JFB e XTEND Anunciam Fusão no Valor de US$ 1,5 bilhão Para Criar Empresa Líder em Robótica de Defesa Autônoma Impulsionada por IA nos EUA Listada na Nasdaq

Investidores estratégicos na fusão incluem Eric Trump, Unusual Machines (NYSE: UMAC), American Ventures, LLC, Protego Ventures, Aliya Capital e Agostinelli Group.

Valor da aquisição implícito de US$ 1,5 bilhão, com base no preço pago por ação em colocação privada simultânea.

Fusão cria uma empresa autônoma de sistemas de defesa e segurança que combina o sistema operacional robótico baseado em IA com as capacidades operacional e de infraestrutura estabelecidas nos EUA, fortalecendo a segurança dos Estados Unidos e das suas nações aliadas.



PALM BEACH, Flórida, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A JFB Construction Holdings (Nasdaq: JFB), uma empresa de desenvolvimento e construção imobiliária, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo de fusão com a XTEND , empresa de tecnologia de defesa com foco em software ancorada pelo seu Sistema Operacional AI XTEND (XOS) em uma transação de ações. A fusão de empresas é ainda apoiada por investimentos estratégicos de Eric Trump, Unusual Machines (NYSE: UMAC), American Ventures, LLC, Protego Ventures e Aliya Capital. Após a conclusão da fusão, a nova empresa passará a se chamar XTEND AI Robotics e será listada na Nasdaq sob o código “XTND”.

Com sede e uma unidade de produção em Tampa, FL, a nova empresa deve estar bem posicionada para se tornar fornecedor líder nos EUA de soluções autônomas de defesa e segurança baseadas em IA. XTEND oferece sistemas autônomos da última geração para aplicativos de defesa, segurança pública e segurança privada com base no seu comprovado sistema operacional XOS. Os produtos da XTEND utilizam recursos operacionais remotos, permitindo que vários drones aéreos, terrestres e marítimos executem missões complexas e dinâmicas com prontidão operacional imediata.

A transação também deve apoiar a expansão e o aumento da capacidade de produção doméstica em conformidade com o NDAA, fabricação nos EUA na unidade de produção da XTEND em Tampa, Flórida, e aceleração da entrega de produtos XTEND para clientes nos EUA, aliados da OTAN e Ásia.

Aviv Shapira, Diretor Executivo e Cofundador da XTEND, comentou:

“A demanda por sistemas que protegem os operadores está aumentando diante de um ambiente de segurança global mais volátil, e isso representa uma das maiores oportunidades de mercado em tecnologia de defesa no momento. Com a união da nossa plataforma com a JFB, adquirimos os recursos de que precisamos para dimensionar nossa capacidade de fabricação nos EUA e obter acesso aos mercados públicos dos EUA.”

Joseph F. Basile III, Diretor Executivo da JFB, comentou:

“O que nos atraiu na XTEND foi a força e a escalabilidade do seu sistema operacional baseado em IA. Além de ser um produto, o XOS também é uma plataforma central de autonomia que integra software, hardware e execução de missões em ambientes do mundo real. Ao combinar o sistema operacional da XTEND e seus recursos avançados de IA com a execução, infraestrutura e experiência de desenvolvimento da JFB, vemos uma oportunidade clara de acelerar a fabricação nos EUA, dimensionar a produção de forma responsável e apoiar uma plataforma de tecnologia de defesa da próxima geração criada na América e pronta para os mercados públicos.”

Sob os termos do acordo de fusão, os acionistas da XTEND e da JFB receberão ações de uma nova holding, a XTEND AI Robotics. Após o fechamento da transação, os atuais acionistas da XTEND deverão deter aproximadamente 70,0% das ações e os acionistas da JFB deverão deter aproximadamente 30,0% das ações totalmente diluídas da XTEND AI Robotics em uma base pro forma, não incluindo ações reservadas para emissões sob os planos de incentivo patrimonial da XTEND AI Robotics.

A incorporação foi aprovada por unanimidade pelo conselho de administração de ambas as empresas e aprovada por consentimento por escrito dos acionistas da JFB que detêm a maioria das ações ordinárias em circulação da JFB. As partes esperam que a transação seja finalizada em meados de 2026.

Consultores

Stifel está atuando como exclusivo consultor financeiro e de mercado de capitais da XTEND.

Os escritórios de advocacia Paul Hastings LLP, H-F& Co, Banai Azriel Stern e Meitar Law estão atuando como consultores jurídicos da XTEND.

A Dominari Securities LLC está atuando como agente de colocação exclusivo da JFB Construction.

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP e Amit Pollak Matlon estão atuando como consultores jurídicos da JFB.

Sobre a JFB Construction Holdings

A JFB Construction Holdings (“JFB”) oferece experiência multigeracional, juntamente com experiência em desenvolvimento e construção residencial e comercial. Experiência em construção de comunidades multifamiliares, centros comerciais, franquias nacionais, propriedades exclusivas e equestres, e mais de 2 milhões de pés quadrados de comércio e varejo. A JFB fornece a experiência prática e profissional que a tornou conhecida pela sua qualidade e produção.

A reputação da JFB foi criada com base na confiança dos seus clientes e no valor de cada um dos seus projetos.

A JFB orgulha-se de que a maioria dos seus projetos seja obtida através de referências e clientes recorrentes. A empresa prestou serviços gerais de contratação e de gerenciamento de construção em 36 estados dos EUA.

Sobre a XTEND

A XTEND é uma empresa de tecnologia de defesa e segurança focada em software com a criação de um ecossistema operacional unificado para autonomia guiada por humanos nos domínios aéreo, terrestre e marítimo. Ancorado pelo seu sistema operacional XOS proprietário, os produtos da XTEND são projetados para permitir que organizações de defesa, segurança pública e segurança privada implantem, dimensionem e operem sistemas autônomos com prontidão operacional imediata em ambientes complexos e de alto risco. Fundada em Tel Aviv, Israel, e sediada em Tampa, Flórida, a empresa une um software comprovado em batalha com plataformas, carga e infraestrutura de fabricação otimizadas para fornecer soluções integradas em conformidade com NDAA em escala. Com mais de 10.000 sistemas operacionais implantados em todo o mundo, a XTEND é uma empresa de confiança mundial, onde a confiabilidade, a segurança e a execução da missão são essenciais. Para mais informação, visite http://www.xtend.me .

ADVERTÊNCIA A RESPEITO DE DECLARAÇÕES DE PREVISÃO

Este comunicado contém, e as declarações verbais ocasionais dos nossos representantes podem conter, declarações de previsão de acordo com a definição da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, a Seção 27A da Lei de Títulos e Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933, e suas emendas (a "Lei de Títulos e Valores Mobiliários"), e a Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) Essas declarações de previsão geralmente incluem declarações sobre a transação potencial entre a XTEND Reality Expansion Ltd. (“XTEND”) e a JFB Construction Holdings (“JFB”), incluindo declarações sobre os impactos e benefícios esperados da transação potencial, momento do fechamento da transação e iniciativas estratégicas para a XTEND AI Robotics (“XTEND AI Robotics”) após o fechamento. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos contidas neste comunicado podem ser declarações prospectivas. Em alguns casos, é possível identificar as declarações de previsão pelos termos como “pode”, “vai”, “perspectiva”, “deve”, “espera”, “planeja”, “antecipa”, “poderia”, “pretende”, “metas”, “projetos”, “contempla”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “potencial” ou “continua” ou a negativa desses termos ou outras expressões semelhantes. As declarações de previsão neste comunicado são apenas previsões. A administração da XTEND e da JFB baseou essas declarações de previsão em grande parte nas suas expectativas e projeções atuais sobre futuros eventos e tendências financeiras que a administração acredita que possam afetar seus negócios, condição financeira e resultados das operações. Essas declarações não são promessas nem garantias e envolvem riscos, incertezas e outros fatores importantes conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados, desempenho ou realizações reais sejam materialmente diferentes do que é expresso ou implícito nas declarações de previsão, incluindo, mas não se limitando a: a transação pode não ser consumada; pode haver dificuldades com a integração e realização dos benefícios esperados da transação; a XTEND e a JFB podem precisar usar recursos necessários em outras partes da empresa; pode haver passivos não conhecidos, prováveis ou estimáveis neste momento; a transação pode resultar no desvio do tempo e da atenção da administração para questões relacionadasàtransação eàintegração; as sinergias esperadas e a eficiência operacional atribuíveisàtransação podem não ser alcançadas dentro dos prazos esperados ou de forma alguma; pode haver custos significativos com a transação e custos de integração em conexão com a transação; a possibilidade de que a JFB não tenha dinheiro suficiente disponível para satisfazer a condição de mínimo de caixa; resultado desfavorável de processos judiciais que possam ser instaurados contra a JFB e a XTEND após o anúncio da transação; os riscos inerentes da empresa podem resultar em riscos estratégicos e operacionais adicionais que possam afetar os perfis de risco da XTEND, da XTEND AI Robotics e da JFB, e que cada empresa não possa ser capaz de mitigar de forma eficaz; a capacidade da JFB de finalizar projetos de construção ou outras transações dentro do cronograma e do orçamento; mudanças no clima e ocorrência de desastres naturais e pandemias; recente imposição de tarifas pelos governos sobre materiais de construção, como aço, alumínio e madeira; interrupções nas cadeias de suprimentos; aumento no custo de mão-de-obra e materiais de construção; capacidade da JFB de manter locais de trabalho seguros; dependência da XTEND de um número limitado de clientes de defesa e segurança governamental para uma parte substancial dos seus negócios; atrasos ou reduções significativas nas dotações, programas da XTEND e certos financiamentos e programas governamentais de forma mais ampla, inclusive como resultado de uma resolução e/ou paralisação contínua prolongada do governo, e/ou com relação a ambientes de segurança globais ou outros eventos globais; aumento da concorrência nos mercados da JFB e da XTEND, e protestos de licitação; mudanças nas leis de compras e outras leis nos EUA e no exterior, incluindo alterações por meio de decretos executivos, termos contratuais e práticas aplicáveis ao nosso setor, bem como constatações de determinados governos competentes quantoànossa conformidade com tais requisitos, aplicação mais agressiva de tais requisitos e mudanças nas práticas comerciais dos clientes da XTEND em todo o mundo; a conduta imprópria de funcionários, agentes, subcontratados, fornecedores, parceiros de negócios ou joint ventures nas quais a XTEND participa, incluindo o impacto na reputação da XTEND e sua capacidade de fazer negócios; ameaças ou interrupções de segurança cibernéticas e outras enfrentadas pela XTEND e pela JFB, seus clientes ou seus fornecedores e outros parceiros, e mudanças nos regulamentos relacionados; e a capacidade da XTEND de inovar, desenvolver novos produtos e tecnologias, progredir e se beneficiar da transformação digital e manter tecnologias para atender às necessidades dos clientes da XTEND. Além disso, vários fatores importantes podem fazer com que os resultados futuros reais da JFB, da XTEND ou da XTEND AI Robotics e outras circunstâncias futuras sejam substancialmente diferentes dos expressos em quaisquer declarações de previsão, incluindo, mas não se limitando a fatores importantes que serão discutidos na seção intitulada “Fatores de Risco” na declaração de registro no Formulário S-4 a ser arquivada pela JFB e pela XTEND AI Robotics, pois tais fatores podem ser atualizados ocasionalmente em outros registros na Comissão de Valores Mobiliários (a “SEC”), incluindo, sem limitação, o site de relações com investidores da XTEND em www.xtend.me e o site de relações com investidores da JFB em https://investors.jfbconstruction.net/. As declarações de previsão são válidas apenas a partir da data em que são feitas e, exceto conforme exigido pela lei aplicável, nem a XTEND nem a JFB assumem qualquer obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações de previsão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

Informações Importantes para Investidores e Acionistas

Este comunicado é somente para fins informativos e não se destina a, e não constitui, uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários ou uma solicitação de qualquer voto ou aprovação, nem deverá haver qualquer emissão ou venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição. Nenhuma oferta de valores mobiliários será feita, exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Seção 10 da Lei de Valores Mobiliários. Em conexão com a transação, a XTEND AI Robotics apresentará uma declaração de registro no Formulário S-4, que incluirá uma declaração informativa da JFB e uma procuração da XTEND que constitui um prospecto da XTEND AI Robotics. Após a declaração de registro ser declarada efetiva, a JFB enviará aos seus acionistas uma declaração de informações definitivas que fará parte da declaração de registro. Este comunicado não substitui a declaração de informações/procuração/prospecto ou declaração de registro ou qualquer outro documento que a JFB ou a XTEND AI Robotics possam protocolar na SEC e enviar aos seus acionistas em conexão com a transação. OS INVESTIDORES E DETENTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS DA XTEND E DA JFB DEVEM LER COM CUIDADO E NA ÍNTEGRA A DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES/PROCURAÇÃO/PROSPECTO OU DECLARAÇÃO DE REGISTRO E QUALQUER OUTRO DOCUMENTO A SER ARQUIVADO NA SEC, QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS PORQUE CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES. Investidores e detentores de valores mobiliários poderão obter cópias gratuitas da declaração de informações/prospecto (quando disponível) e outros documentos protocolados na SEC pela JFB no website da SEC em http://www.sec.gov . Cópias dos documentos arquivados na SEC pela JFB estarão disponíveis gratuitamente no site da JFB em https://investors.jfbconstruction.net/ .

Contato da JFB Construction Holdings:

CORE IR

Mike Mason

516 222 2560

investors@jfbconstruction.net

Contato da XTEND:

Headline Media

Sarah Small

929 255 1449

sarah@headline.media

Relações com Investidores da XTEND

MZ North America

Shannon Devine

XTEND@mzgroup.us

203-741-8811

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9655790)