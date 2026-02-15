Dentsu Lança Nova Estrutura de Gerenciamento Global

– Maior Contribuição para o Crescimento do Cliente com Fortalecimento da Capacidade de Execução –

TÓQUIO, Feb. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Dentsu Group Inc. (Tóquio: 4324; ISIN: JP3551520004; Sede: Minato-ku, Tóquio; Presidente e CEO Global: Hiroshi Igarashi; a Empresa e suas empresas do Grupo doravante referidas coletivamente como "dentsu") lançou hoje uma nova estrutura de gestão global — incluindo a nomeação de um novo Presidente e CEO Global — com o objetivo de aprimorar a excelência da execução e impulsionar resultados de crescimento mais fortes para nossos clientes. A nova estrutura entrará em vigor em 27 de março de 2026.

No Exercício Fiscal de 2025, apesar dos desafios contínuos dos negócios em rápida mudança no exterior, a transformação contínua da dentsu já estabeleceu uma base sólida para sua próxima fase de crescimento. Sob a nova estrutura de gestão, a dentsu fortalecerá ainda mais a execução, com a ampliação da sua sólida base de negócios, uma cultura que cultivou como uma organização global, e a maior conscientização da integridade e governança agora incorporada em todo o grupo. Esses esforços acelerarão a transformação e impulsionarão um maior crescimento do cliente, ao mesmo tempo em que aprofundarão a confiança nas principais partes interessadas - incluindo clientes, investidores e acionistas - e garantirão o aprimoramento sustentável do valor corporativo.

Uma mudança significativa na Equipe de Gerenciamento Global é a nomeação de Takeshi Sano para Presidente e CEO Global. Sano atua como CEO da dentsu Japan e Vice-Diretor de Operações Globais da dentsu.

Sano, que também atua como Presidente e CEO da Dentsu Inc., a principal empresa operacional que gera aproximadamente 40% da receita líquida do Grupo e mais da metade de seu lucro operacional subjacente, transformou a Dentsu Inc. em um verdadeiro Parceiro de Crescimento Integrado, alcançando 11 trimestres consecutivos de crescimento da receita com altos lucros por dois anos consecutivos. Além disso, desde 2023, ele vem liderando o crescimento e a expansão global do Business Transformation (BX) da dentsu como CEO da BX, dentsu.

Além disso, a partir de 2025, enquanto atuava como Vice-COO Global da dentsu e CEO da dentsu Japan, ele alcançou resultados significativos na gestão global com base na forte confiança do cliente desenvolvida no mercado japonês, incluindo o fortalecimento da integração das operações nacionais e internacionais, apoio aos clientes japoneses na expansão de seus negócios no exterior e ampliação da capacidade da dentsu Japan nos mercados globais. Ao continuar a atuar como CEO da dentsu Japan em 2026, ele manterá o ímpeto de crescimento dos negócios no Japão, que sustentam o desempenho consolidado do Grupo, ao mesmo tempo em que cria novas sinergias entre o Japão e os negócios no exterior. Isso acelerará a execução do plano de gerenciamento de médio prazo e impulsionará a recuperação e o crescimento dos negócios no exterior.

Além disso, como a Dentsu Inc. visa alcançar um maior crescimento, mantendo e fortalecendo sua velocidade de tomada de decisão e execução como uma empresa operacional, Sano deixará o cargo de Diretor Representante, Presidente e CEO da Dentsu Inc. Chisato Matsumoto, que está atuando como Diretor da Dentsu Inc., assumirá o cargo atual de Sano.

Comentário de Takeshi Sano, Diretor, Diretor Executivo Representativo, Presidente e CEO Global da dentsu (em vigor a partir de 27 de março de 2026):

"Em meio a rápidas mudanças do nosso ambiente de negócios e competitivo, continuamos a avançar cuidadosamente nossa abordagem de liderança e práticas de gestão para apoiar o ritmo da nossa transformação e fortalecer a execução, ao mesmo tempo em que maximizamos nossa contribuição para o crescimento do cliente. A Dentsu continuará a aprimorar o valor distinto que nos diferencia e a nos posicionar como verdadeiro parceiro de crescimento, apoiando os clientes de forma consistente desde a estratégia até a execução. Ao criar oportunidades para nossos clientes, parceiros, pessoas e sociedade, reforçaremos a confiança com as partes interessadas e avançaremos constantemente o aprimoramento sustentável do nosso valor corporativo.”

Formamos uma nova Equipe de Gerenciamento Global que prioriza o fortalecimento da capacidade de execução e a aceleração do ritmo da transformação. Mais especificamente, a eliminação da função de COO Global que supervisiona todas as regiões, e a função de Presidente Global que supervisiona todas as práticas permitirá que os CEOs de cada região e os Presidentes de cada prática - que desenvolvem relacionamentos diretos com os clientes - se reportem diretamente ao CEO Global, permitindo que a equipe de gerenciamento opere com maior unidade e tome decisões rápidas que priorizem as necessidades do cliente. Além disso, para acelerar a transformação global, nomeamos recentemente um Diretor de Transformação Global. E, para fortalecer a base de governança que sustenta nossas operações globais, também nomeamos recentemente um Diretor Global de Assuntos Corporativos.

Yoshimasa Watahiki, COO, dentsu Japan, assumirá o cargo de Diretor, Diretor Executivo Representativo, Vice-Presidente e Diretor Global de Assuntos Corporativos. Depois de ingressar na Dentsu Inc., Watahiki trabalhou na divisão de mídia antes de atuar em várias funções de liderança na divisão de gestão de negócios, onde liderou o desenvolvimento e a execução de estratégias de negócios. A partir de 2020, como Diretor Executivo, ele passou a participar da gestão da Dentsu Japan Network (agora conhecida como dentsu Japan). Em 2023, ele foi nomeado COO da dentsu Japan, impulsionando reformas nas estruturas de negócios e de gestão, além de atuar como membro do conselho de várias empresas do grupo e supervisionar sua governança e gestão. No futuro, Watahiki continuará como COO da dentsu Japan enquanto expande suas capacidades executivas para o nível global, trabalhando ao lado da Equipe de Gerenciamento Global liderada por Sano. Na sua nova função como Vice-Presidente e Diretor Global de Assuntos Corporativos, ele será responsável principalmente por supervisionar a governança. Além disso, ele deve assumir o cargo de Diretor e Diretor Executivo Representativo da dentsu, sujeito às aprovações necessárias.

Shigeki Endo manterá seu papel de CFO Global. Endo tem um histórico de mais de 30 anos de experiência comprovada em liderança em finanças globais. Iniciando sua carreira em uma empresa comercial japonesa, ocupou cargos em auditoria interna e funções de CFO no Japão e internacionalmente na General Electric (GE) e na British American Tobacco, com sede nos EUA, acumulando vasta experiência em operações de negócios globais. Posteriormente, atuou como Diretor Executivo e CFO do Japão na Accenture Japan antes de ingressar na dentsu em julho de 2024. Desde fevereiro de 2025 ele vem acelerando a transformação dos negócios e da gestão do ponto de vista financeiro como CFO Global da dentsu. Ele tem uma capacidade de execução excepcional, particularmente na análise de negócios de baixo desempenho no exterior e na reconstrução da base de gestão, onde apresentou resultados estáveis. No futuro, ele se esforçará para aumentar o valor corporativo, por meio do fortalecimento da base financeira do grupo e alcance de geração de caixa sustentável, conquistando assim a confiança de várias partes interessadas. Sujeito às aprovações necessárias, ele também deve assumir o cargo de Diretor e Diretor Executivo da dentsu.



* Takeshi Sano, Yoshimasa Watahiki e Shigeki Endo foram indicados como candidatos a Conselheiro a serem propostos na 177ª Assembleia Geral Ordinária de Acionistas marcada para 27 de março de 2026. Além disso, após a conclusão da mesma Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, eles serão nomeados para a Diretoria Executiva na reunião do Conselho de Administração. Takeshi Sano e Yoshimasa Watahiki devem ser nomeados Diretores Executivos Representativos.



Equipe de Gerenciamento Global

A Equipe de Gerenciamento Global, composta pelos 23 membros mencionados abaixo, é responsável por gerenciar todo o Grupo em aprox. 120 países, incluindo a sede global, Dentsu Group Inc. Dentro dessa equipe, os membros que lidam com as funções executivas são chamados de "Gerenciamento Executivo Global".

Nomeações para Gerenciamento Executivo Global (13 líderes)

(Em vigor a partir de 27 de março de 2026)

Mudança?no título Posição a partir de 27 de março de 2026 Nome Posição atual ** Diretor,

Diretor Executivo Representativo, Presidente e CEO Global, dentsu

CEO, dentsu Japan Takeshi Sano Diretor Executivo,

CEO, dentsu Japan &

Diretor Adjunto de Operações Globais, dentsu ** Diretor,

Diretor Executivo Representativo, Vice-Presidente Executivo, Diretor Global de Assuntos Corporativos, dentsu Yoshimasa Watahiki COO, dentsu Japão ** Diretor,

Diretor Executivo, Diretor Financeiro Global, dentsu Shigeki Endo Diretor Executivo, Diretor Financeiro Global, dentsu * CEO, dentsu Americas e Diretor Global de Clientes Beth Ann Kaminkow CEO, dentsu North America CEO, dentsu EMEA Andre Andrade CEO, dentsu EMEA CEO, dentsu APAC Yuichi Toyoda CEO, dentsu APAC Presidente de Prática Global – Mídia e Solução Integrada, dentsu Will Swayne Presidente de Prática Global – Mídia e Solução Integrada, dentsu Diretor Criativo Global, dentsu Yasuharu Sasaki Diretor Criativo Global, dentsu Presidente de Prática Global - CXM, dentsu Pete Stein Presidente de Prática Global - CXM, dentsu Diretora Global de RH, dentsu Miho Tanimoto Diretora Global de RH, dentsu * Diretor Global de Transformação, dentsu Noritaka Omi Diretor de Operações de Negócios Globais, dentsu * Diretora Global de Marca, dentsu Jean Lin Presidente Global - Práticas Globais, dentsu * Diretor de Novos Empreendimentos, dentsu Yoshiki Ishihara Diretor de Estratégia Global, dentsu



Nomeações para Gerenciamento Global (10 líderes)

(Em vigor a partir de 27 de março de 2026)

* Secretário Corporativo e Diretor Jurídica Adjunto, dentsu Tadashi Nagae Secretário Corporativo Global e Diretor Jurídico Global Adjunto, dentsu Diretor de Inteligência, dentsu Kimiya Satake Diretor de Inteligência, dentsu Dirigente Global de Auditoria Interna, dentsu Hideo Hatano Dirigente Global de Auditoria Interna, dentsu Diretora Jurídica Global, dentsu Alison Zoellner Diretora Jurídica Global, dentsu Diretora Global de Sustentabilidade, dentsu Yuko Kitakaze Diretora Global de Sustentabilidade, dentsu Dirigente Global de Controle e Risco Interno, dentsu So Aoki Dirigente Global de Controle e Risco Interno, dentsu Diretor de Informação Global, dentsu Alex Bedier Diretor de Informação Global, dentsu * Chefe de Gabinete, dentsu Manus Wheeler Diretor de Marca e Cultura, dentsu Diretor Global de Comunicações, dentsu Jeremy Miller Diretor Global de Comunicações, dentsu Diretora de Dados e Tecnologia,

dentsu Shirli Zelcer Diretora de Dados e Tecnologia, dentsu



Mudanças de Diretor Executivo Representativo (a partir de 27 de março de 2026)

Os seguintes executivos deixarão a Equipe de Gerenciamento do Grupo: Hiroshi Igarashi (Diretor, Diretor Executivo Representativo, Presidente e CEO Global, dentsu), Arinobu Soga (Diretor, Diretor Executivo Representativo, Vice-Presidente Executivo, Diretor de Governança Global, dentsu) e Giulio Malegori (Diretor Executivo, Vice-Presidente Executivo, Diretor de Operações Globais, dentsu e Presidente, dentsu Americas) que farão a transição para Conselheiro Sênior Executivo.

Detalhes de cada nova função: ("dentsu" de cada posição é omitido.)

Diretor Global de Assuntos Corporativos

Supervisiona a governança em todo o grupo, incluindo Jurídico e Conformidade, Controle Interno e Risco e Sustentabilidade, garantindo uma governança corporativa robusta e responsabilidade em toda a organização global.

Supervisiona a governança em todo o grupo, incluindo Jurídico e Conformidade, Controle Interno e Risco e Sustentabilidade, garantindo uma governança corporativa robusta e responsabilidade em toda a organização global. Diretor Global de Clientes

Lidera a estratégia global de gerenciamento de clientes, alinhando regiões, categorias e recursos para revelar oportunidades de crescimento e fornecer valor consistente e de longo prazo para clientes em todo o mundo.

Lidera a estratégia global de gerenciamento de clientes, alinhando regiões, categorias e recursos para revelar oportunidades de crescimento e fornecer valor consistente e de longo prazo para clientes em todo o mundo. Diretor de Transformação Global

Acelera a transformação em toda a empresa, liderando iniciativas globais críticas e alinhando estratégias, operações e tecnologia em toda a organização.

Acelera a transformação em toda a empresa, liderando iniciativas globais críticas e alinhando estratégias, operações e tecnologia em toda a organização. Diretor Global de Marca

Lidera a visão, o posicionamento e a arquitetura da marca do grupo, fortalecendo uma história e uma reputação globais consistentes da marca para impulsionar o crescimento estratégico.

Lidera a visão, o posicionamento e a arquitetura da marca do grupo, fortalecendo uma história e uma reputação globais consistentes da marca para impulsionar o crescimento estratégico. Diretor de Novos Empreendimentos Globais

Impulsiona o crescimento estratégico integrando recursos globais de alto potencial e acelerando novos empreendimentos, desde a exploração inicial até o crescimento escalável dos negócios.

Impulsiona o crescimento estratégico integrando recursos globais de alto potencial e acelerando novos empreendimentos, desde a exploração inicial até o crescimento escalável dos negócios. Chefe de Gabinete

Apoia o Escritório do CEO, fortalecendo o alinhamento entre a liderança executiva e os negócios globais, permitindo uma priorização mais clara, uma tomada de decisão mais rápida e uma execução coordenada.

