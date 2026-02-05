Multi-Color Corporation recebe aprovação judicial para suas moções iniciais

A Multi-Color Corporation ("MCC" ou a "Empresa"), líder mundial em soluções de rótulos de primeiro nível, anunciou hoje que recebeu aprovação do Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Nova Jersey (o "Tribunal") para isenção inicial referente a seu pedido de recuperação judicial acordado previamente, protocolado em 29 de janeiro de 2026. A isenção aprovada confirma que a Empresa continuará operando normalmente, pagará integralmente todos os seus fornecedores e manterá uma sólida posição de liquidez durante a reestruturação.

Como parte desta isenção, o Tribunal concedeuàMCC acesso imediato a US$ 125 milhões dos US$ 250 milhões em novo capital devedor em posse (DIP), fornecido por certos detentores da dívida garantida de primeiro grau da MCC e por seu patrocinador de capital, a CD&R. Este financiamento irá capitalizar a empresa durante os estágios iniciais do processo acordado previamente no Capítulo 11. O Tribunal também autorizou a MCC a pagar integralmente seus fornecedores e prestadores de serviços, manter salários e benefícios sem interrupção, satisfazer reivindicações referentes a funcionários, bem como executar outras funções e processos cruciais necessários para que a MCC continue suas operações ininterruptas.

"A aprovação de nossas moções iniciais define um importante marco em nossa reestruturação financeira, que irá nos permitir operar normalmente enquanto reduzimos o endividamento de nosso balanço patrimonial e fortalecemos nossa estrutura de capital", disse Hassan Rmaile, Presidente e Diretor Executivo da MCC. "Olhando para o futuro, continuamos com foco em fornecer as melhores soluções da categoria para nossos clientes e em executar nossas prioridades estratégicas. Esperamos avançar neste processo para posicionar ainda mais a MCC para o crescimento e investimento a longo prazo, de modo a melhor servir nossos clientes."

Conforme anunciado anteriormente, a MCC assinou o contrato de apoioàreestruturação (RSA), que conta com o respaldo de detentores de cerca de 72% do valor da dívida garantida de primeiro grau da MCC e da CD&R. Esta transação irá reduzir significativamente o endividamento da MCC, diminuindo sua dívida líquida de cerca de US$ 5,9 bilhões a cerca de US$ 2 bilhões. O RSA também prevê que a CD&R e um grupo de credores garantidos da MCC farão um novo investimento de US$ 889 milhões em ações ordinárias e preferenciais, que dará suporte ao crescimento e investimento a longo prazo. Após a conclusão do processo, a MCC terá mais de US$ 550 milhões em liquidez.

Para mais informações sobre a reestruturação da MCC, incluindo acesso aos documentos do Tribunal, acesse www.veritaglobal.net/MCC. As partes interessadas com dúvidas podem entrar em contato com a Verita, agente de reclamações e notificações da empresa, pelo telefone (866) 967-1788 (ligação gratuita nos EUA/Canadá) ou +1 (310) 751-2688 (internacional) ou enviar uma consulta para www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Informações adicionais também estão disponíveis em MCCForward.com.

CONSULTORES

Os escritórios de advocacia Kirkland & Ellis LLP e Cole Schotz P.C. atuam como consultores jurídicos, a Evercore como banco de investimento, a AlixPartners como consultora financeira, o escritório Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP como consultor especial do Comitê Especial do Conselho Administrativo da LABL, Inc., e a FGS Global como consultora de comunicação estratégica da empresa. Os escritórios Debevoise & Plimpton LLP e Latham & Watkins LLP atuam como consultores jurídicos da CD&R, e a Moelis & Company LLC como consultora financeira. Os escritórios Milbank LLP e PJT Partners atuam como consultores jurídicos e financeiros, respectivamente, do grupo 'ad hoc' de credores garantidos.

SOBRE A MCC

A Multi-Color Corporation (MCC) é líder mundial em soluções de rótulos de alto nível, ao oferecer soluções inovadoras e sustentáveis ??para algumas das marcas mais reconhecidas do mundo em uma ampla gama de categorias de produtos orientados ao cliente. A MCC está comprometida em oferecer as melhores soluções de rótulos do mundo para que seus clientes desenvolvam suas marcas e agreguem valor às comunidades onde atuam.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém certas declarações prospectivas referentesàsituação financeira, aos resultados operacionais e aos negócios da MCC e suas subsidiárias, bem como a certos planos e objetivos relacionados. Estas declarações prospectivas podem ser identificadas pelo fato de não se referirem apenas a fatos históricos ou atuais. Declarações prospectivas utilizam frequentemente palavras como "antecipar", "almejar", "esperar", "possibilitar", "estimar", "pretender", "planejar", "meta", "acreditar", "esperar", "visar", "continuar", "irá", "poderá", "deverá", "seria", "conseguiria" ou outras palavras de significado semelhante. Estas declarações estão baseadas em suposições e avaliações feitas pela Empresa e em sua percepção de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros e outros fatores. Por sua natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos e dependem de circunstâncias que irão ocorrer no futuro, sendo que os fatores descritos no contexto de tais declarações prospectivas neste documento podem fazer com que os resultados e desenvolvimentos reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Embora se acredite que as expectativas refletidas nestas declarações prospectivas sejam razoáveis, não há garantia de que tais expectativas irão se concretizar, e, portanto, se recomenda cautela ao depositar confiança indevida nestas declarações prospectivas, que se referem apenasàdata deste documento. A Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar ou corrigir as informações contidas neste documento (seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores), exceto conforme exigido pela legislação aplicável. Existem vários fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas.

Entre os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas, estão incluídas mudanças nas forças internacionais, políticas, econômicas, comerciais, competitivas, de mercado, da cadeia de fornecimento e regulatórias; futuras taxas de câmbio e de juros; alterações nas taxas de impostos e quaisquer futuras combinações ou alienações de negócios; incertezas e custos referentes ao RSA e ao processo do Capítulo 11, incluindo, entre outros, potenciais efeitos adversos do processo do Capítulo 11 sobre a liquidez e os resultados operacionais da Empresa, inclusive quanto a seus relacionamentos com clientes, parceiros de distribuição, fornecedores e outros terceiros; a rotatividade de funcionários e a capacidade da Empresa de reter a alta administração e outros funcionários-chave devido às distrações e incertezas inerentes ao processo do Capítulo 11; o impacto de quaisquer iniciativas de redução de custos; quaisquer outros processos legais ou regulatórios; a capacidade da Empresa de obter capital de giro, incluindo o cumprimento das restrições impostas pelos termos e condições de qualquer financiamento devedor em posse, como o financiamento citado neste documento; o período de tempo em que a Empresa irá operar sob a proteção do Capítulo 11; o momento de qualquer saída do processo do Capítulo 11; e o risco de que qualquer plano de reorganização resultante não seja confirmado ou implementado. Consulte o Plano Conjunto Pré-Aprovado de Reorganização da MultiColor Corporation e suas Afiliadas Devedoras, conforme o Capítulo 11 do Código de Falências [Processo Nº 17] e a Declaração de Divulgação Relativa ao Plano Conjunto Pré-Aprovado de Reorganização da MultiColor Corporation e suas Afiliadas Devedoras, conforme o Capítulo 11 do Código de Falências [Processo Nº 18], (cada um conforme possa ser modificado ou complementado) para considerações adicionais e fatores de risco associados ao processo de recuperação judicial da Empresa (Capítulo 11). Nada neste comunicadoàimprensa deve ser interpretado como uma previsão ou estimativa de lucro para qualquer período, e nenhuma declaração neste comunicadoàimprensa deve ser interpretada como significando que o desempenho financeiro da Empresa para os exercícios financeiros atuais ou futuros necessariamente irá corresponder ou exceder seus resultados históricos. Além disto, este comunicadoàimprensa não se destina a, não constitui e não deve ser interpretado como, considerado parte de, ou utilizado em conexão com qualquer informação ou memorando de oferta, contrato de compra de valores mobiliários, ou oferta, convite ou recomendação para subscrever, comprar, adquirir ou vender quaisquer títulos ou outros instrumentos ou participações financeiras ou qualquer outra transação.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260204635297/pt/

CONTATO COM A MÍDIA

FGS Global pela MCC

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mcclabel@fgsglobal.com