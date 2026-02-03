Especialista analisa ausência de corretores em leilões

No dia 26 de fevereiro, o evento Conexão Imobiliária reunirá em Brasília cerca de 100 corretores de imóveis para um debate estratégico sobre o futuro da profissão. A programação prioriza a análise do mercado de leilões de imóveis, nicho em expansão com baixa adesão de profissionais da intermediação.

A pauta central do encontro abordará o paradoxo vivido pelo setor. Enquanto o volume de ativos retomados por bancos cresce, uma grande parcela dos corretores de imóveis ainda não atua neste nicho, deixando de lado uma fatia significativa de comissões por falta de conhecimento técnico sobre o trâmite jurídico e comercial.

O cenário de oportunidades é validado por indicadores econômicos robustos. De acordo com dados do Banco Central, compilados e divulgados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP), o estoque de imóveis retomados pelos bancos atingiu a marca de R$ 79 bilhões. Esse volume de ativos, o maior em quatro anos, precisa ser liquidado pelas instituições financeiras, gerando um fluxo constante de leilões que muitas vezes não passam pelas imobiliárias tradicionais.

Para responder à pergunta que define o debate — "Por que muitos corretores ignoram esse mercado?" — o evento convidou o Leiloeiro Público Oficial Gian Braggio. A palestra pretende diagnosticar as barreiras culturais e técnicas que impedem a classe de atuar na venda desses ativos.

"Existe um mito de que o leilão é um ambiente hostil ou complexo demais para o corretor. Na verdade, a ausência desses profissionais se deve muito mais à falta de acesso à informação técnica do que à dificuldade do negócio em si. Com o volume de imóveis retomados que temos hoje no país, o corretor que não entende de leilão está deixando seu cliente buscar essa assessoria em outro lugar", afirma Braggio.

A atuação conjunta entre leiloeiros e corretores surge como a solução para escoar esse estoque bilionário. A especialização permite que o corretor ofereça ao seu cliente investidor oportunidades abaixo do valor de mercado, atuando na consultoria pré e pós-arrematação, gerando honorários tanto na compra quanto na futura revenda do bem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Conexão Imobiliária é um encontro técnico voltado para a qualificação de profissionais que atuam na região da capital federal.