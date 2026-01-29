Multi-Color Corporation inicia implementação do acordo de reestruturação

A Multi-Color Corporation (“MCC” ou a “Empresa”), líder global em soluções de etiquetas de alta qualidade, anunciou hoje que, para implementar o acordo de apoioàreestruturação (o “RSA”) anunciado anteriormente, a Empresa iniciou seu pedido pré-acordado de recuperação judicial nos termos do Capítulo 11 no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Nova Jersey (“o Tribunal”).

A MCC anunciou em 27 de janeiro que havia celebrado o RSA com detentores de aproximadamente 72% do valor da dívida garantida de primeira hipoteca da MCC e seu patrocinador de capital, CD&R, nos termos de uma reestruturação financeira abrangente. As transações contempladas pelo RSA reduzirão significativamente o passivo do balanço patrimonial da MCC, reduzindo sua dívida líquida de aproximadamente US$ 5,9 bilhões para cerca de US$ 2,0 bilhões. Os juros anualizados da empresa também serão reduzidos de aproximadamente US$ 475 milhões para US$ 140 milhões em 2026, uma redução de mais de US$ 330 milhões, com vencimentos de dívidas de longo prazo prorrogados para 2033 após a conclusão das transações de reestruturação. Além disso, o RSA prevê um novo investimento de US$ 889 milhões em ações ordinárias e preferenciais que apoiará o crescimento e o investimento de longo prazo. Após a emergência, a MCC terá mais de US$ 500 milhões em liquidez.

CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

O RSA também prevê US$ 250 milhões em novos financiamentos para devedores em posse (“DIP”, na sigla em inglês) para capitalizar os negócios durante todo o processo pré-acordado do Capítulo 11. Sujeitoàaprovação do Tribunal, espera-se que esse financiamento adicional permita que a MCC continue operando normalmente durante a reestruturação, sem afetar credores comerciais, clientes, funcionários, fornecedores ou distribuidores, e permita que a Empresa honre seus compromissos com parceiros estratégicos.

A MCC apresentou uma série de “moções do primeiro dia” habituais que, sujeitasàaprovação do Tribunal, permitirãoàEmpresa continuar a operar normalmente enquanto trabalha para desalavancar a sua estrutura de capital. Além de buscar aprovações relacionadas ao financiamento ao devedor em posse (DIP), a MCC buscará autorização para permitir que a empresa continue a manter salários e benefícios sem interrupção, satisfazer reivindicações dos funcionários, pagar fornecedores comerciais e prestadores de serviços integralmente no curso normal dos negócios e desempenhar outras funções e processos críticos necessários para que a empresa continue suas operações ininterruptas.

Para obter informações adicionais sobre a reestruturação da MCC, incluindo acesso a documentos judiciais, visite www.veritaglobal.net/MCC. As partes interessadas com dúvidas podem entrar em contato com a Verita, agente de reclamações e notificações da Empresa, pelo telefone (866) 967-1788 (ligação gratuita nos EUA/Canadá) ou +1 (310) 751-2688 (internacional) ou enviar uma consulta para www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Informações adicionais também estão disponíveis em MCCForward.com.

CONSULTORES

Kirkland & Ellis LLP e Cole Schotz P.C. atuam como assessores jurídicos; a Evercore atua como banco de investimento; a AlixPartners atua como consultora financeira; Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP atua como assessora especial do Comitê Especial do Conselho de Administração da LABL, Inc.; e a FGS Global atua como consultora de comunicação estratégica da empresa. Debevoise & Plimpton LLP e Latham & Watkins LLP atuam como assessores jurídicos da CD&R, enquanto a Moelis & Company LLC atua como consultora financeira. Milbank LLP e PJT Partners atuam, respectivamente, como assessores jurídicos e consultores financeiros do grupo ad hoc de credores garantidos.

SOBRE A MCC

A Multi-Color Corporation (MCC) é líder global em soluções de rótulos premium, fornecendo soluções inovadoras e sustentáveis para algumas das marcas mais reconhecidas do mundo, em uma ampla variedade de categorias de produtos voltadas ao consumidor. A MCC está comprometida em oferecer as melhores soluções de rótulos do mundo para que seus clientes construam suas marcas e agreguem valor às comunidades em que atuam.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém certas declarações prospectivas referentesàsituação financeira, aos resultados operacionais e aos negócios da MCC e suas subsidiárias, como também a determinados planos e objetivos relacionados. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas pelo fato de não se referirem apenas a fatos históricos ou atuais. Declarações prospectivas frequentemente utilizam palavras como “antecipar”, “almejar”, “esperar”, “possibilitar”, “estimar”, “pretender”, “planejar”, “meta”, “acreditar”, “esperar”, “objetivar”, “continuar”, “irá”, “poderá”, “deverá”, “seria”, “conseguiria” ou outras palavras de significado semelhante. Essas declarações baseiam-se em suposições e avaliações feitas pela Empresa e em sua percepção de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros e outros fatores. Por sua natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos e dependem de circunstâncias que ocorrerão no futuro, e os fatores descritos no contexto de tais declarações prospectivas neste documento podem fazer com que os resultados e desenvolvimentos reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Embora se acredite que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, não há garantia de que tais expectativas se concretizarão e, portanto, recomenda-se cautela ao depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que se referem apenasàdata deste documento. A Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar ou corrigir as informações contidas neste documento (seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores), exceto conforme exigido pela legislação aplicável. Existem diversos fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas.

Entre os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas, incluem-se mudanças nas forças globais, políticas, econômicas, comerciais, competitivas, de mercado, da cadeia de suprimentos e regulatórias, taxas de câmbio e de juros futuras, alterações nas taxas de impostos e quaisquer futuras combinações ou alienações de negócios, incertezas e custos relacionados ao RSA e ao processo do Capítulo 11, incluindo, entre outros, potenciais efeitos adversos do processo do Capítulo 11 sobre a liquidez e os resultados operacionais da Empresa, inclusive em relação aos seus relacionamentos com clientes, parceiros de distribuição, fornecedores e outros terceiros; a rotatividade de funcionários e a capacidade da Empresa de reter a alta administração e outros funcionários-chave devido às distrações e incertezas inerentes ao processo do Capítulo 11; o impacto de quaisquer iniciativas de redução de custos; quaisquer outros processos legais ou regulatórios; a capacidade da Empresa de obter capital de giro, incluindo o cumprimento das restrições impostas pelos termos e condições de qualquer financiamento devedor em posse, como o financiamento mencionado neste documento; o período de tempo em que a Empresa operará sob a proteção do Capítulo 11; o momento de qualquer saída do processo do Capítulo 11; e o risco de que qualquer plano de reorganização resultante não seja confirmado ou implementado. Consulte o plano de reorganização e a declaração de divulgação relacionada (conforme possam ser alterados, modificados ou complementados) que serão arquivados no Tribunal para obter considerações adicionais e fatores de risco associados ao processo do Capítulo 11 da empresa. Nada neste comunicadoàimprensa deve ser interpretado como uma previsão ou estimativa de lucro para qualquer período e nenhuma declaração neste comunicadoàimprensa deve ser interpretada como significando que o desempenho financeiro da Empresa para os exercícios financeiros atuais ou futuros necessariamente corresponderá a ou excederá seus resultados históricos. Além disso, este comunicadoàimprensa não se destina a, não constitui e não deve ser interpretado como, considerado parte de, ou utilizado em conexão com qualquer informação ou memorando de oferta, contrato de compra de valores mobiliários ou oferta, convite ou recomendação para subscrever, comprar, adquirir ou vender quaisquer valores mobiliários ou outros instrumentos ou participações financeiras ou qualquer outra transação.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260128427606/pt/

ASSESSORIA DE MÍDIA

FGS Global para a MCC

mcclabel@fgsglobal.com