Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Andersen Consulting adiciona a empresa colaboradora HaystackID

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
29/01/2026 17:07

compartilhe

SIGA

A Andersen Consulting fortalece suas capacidades de segurança cibernética e tecnologia por meio de um acordo de colaboração com a HaystackID, uma provedora norte-americana de serviços de e-Discovery (descoberta eletrônica de provas), dados jurídicos e descoberta cibernética.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Fundada em 2011, a HaystackID atua em estreita colaboração com escritórios de advocacia, empresas e órgãos governamentais para gerenciar questões jurídicas complexas e de grande volume de dados, incluindo litígios civis, consultas regulatórias e investigações internas. A empresa oferece suporte completo ao contencioso, por meio de serviços de e-Discovery, perícia digital, revisão gerenciada, conformidade e governança da informação, permitindo que os clientes identifiquem, analisem e produzam dados críticos de forma defensável e eficiente. Apoiando-se em plataformas proprietárias baseadas em IA e em equipes de revisão lideradas por especialistas, a HaystackID atende clientes na América do Norte e na Europa, incluindo empresas da Fortune 100.

“À medida que os ambientes jurídico e regulatório se tornam cada vez mais orientados por dados e sensíveis ao tempo, continuamos a evoluir nossas capacidades de suporte a litígios, desde análises avançadas e IA generativa até fluxos de trabalho de revisão defensáveis”, afirmou Hal Brooks, CEO da HaystackID. “Nossa colaboração com a Andersen Consulting nos permite estender essas capacidades a organizações que enfrentam disputas digitais cada vez mais complexas.”

O presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz, acrescentou: “As ofertas de serviços da HaystackID expandem significativamente nossas capacidades em cibersegurança, permitindo-nos oferecer aos clientes uma abordagem mais abrangente e de ponta a ponta para proteger dados sensíveis enquanto atendemos a exigências legais e regulatórias complexas.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, fornecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras em todas as partes do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Contato:

mediainquiries@Andersen.com


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay