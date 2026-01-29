Andersen Consulting adiciona a empresa colaboradora HaystackID

A Andersen Consulting fortalece suas capacidades de segurança cibernética e tecnologia por meio de um acordo de colaboração com a HaystackID, uma provedora norte-americana de serviços de e-Discovery (descoberta eletrônica de provas), dados jurídicos e descoberta cibernética.

Fundada em 2011, a HaystackID atua em estreita colaboração com escritórios de advocacia, empresas e órgãos governamentais para gerenciar questões jurídicas complexas e de grande volume de dados, incluindo litígios civis, consultas regulatórias e investigações internas. A empresa oferece suporte completo ao contencioso, por meio de serviços de e-Discovery, perícia digital, revisão gerenciada, conformidade e governança da informação, permitindo que os clientes identifiquem, analisem e produzam dados críticos de forma defensável e eficiente. Apoiando-se em plataformas proprietárias baseadas em IA e em equipes de revisão lideradas por especialistas, a HaystackID atende clientes na América do Norte e na Europa, incluindo empresas da Fortune 100.

“À medida que os ambientes jurídico e regulatório se tornam cada vez mais orientados por dados e sensíveis ao tempo, continuamos a evoluir nossas capacidades de suporte a litígios, desde análises avançadas e IA generativa até fluxos de trabalho de revisão defensáveis”, afirmou Hal Brooks, CEO da HaystackID. “Nossa colaboração com a Andersen Consulting nos permite estender essas capacidades a organizações que enfrentam disputas digitais cada vez mais complexas.”

O presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz, acrescentou: “As ofertas de serviços da HaystackID expandem significativamente nossas capacidades em cibersegurança, permitindo-nos oferecer aos clientes uma abordagem mais abrangente e de ponta a ponta para proteger dados sensíveis enquanto atendemos a exigências legais e regulatórias complexas.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, fornecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras em todas as partes do mundo.

