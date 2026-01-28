Multi-Color Corporation anuncia recapitalização para reestruturar balanço patrimonial e posicionar empresa para crescimento e investimento de longo prazo

A Multi-Color Corporation (“MCC” ou a “Empresa”), líder global em soluções de etiquetas de alta qualidade, anunciou hoje ações estratégicas para posicionar ainda mais a Empresa para o crescimento e investimento de longo prazo, a fim de melhor atender seus clientes.

A MCC celebrou um Acordo de ApoioàReestruturação (o “RSA”) com os detentores de aproximadamente 70% do valor da dívida garantida de primeira hipoteca da MCC e seu patrocinador de capital, CD&R, nos termos de uma reestruturação financeira abrangente. As transações contempladas pelo RSA reduzirão significativamente o passivo do balanço patrimonial da MCC, reduzindo sua dívida líquida de aproximadamente US$ 5,9 bilhões para cerca de US$ 2,0 bilhões. Os juros anualizados da empresa também serão reduzidos de aproximadamente US$ 475 milhões para US$ 140 milhões em 2026, uma redução de mais de US$ 330 milhões, com vencimentos de dívidas de longo prazo prorrogados para 2033 após a conclusão das transações de reestruturação.

Para implementar as transações contempladas pelo RSA, a MCC lançou uma solicitação de votos em apoio a um plano de reorganização pré-acordado (o “Plano”), que atualmente é apoiado por detentores de aproximadamente 70% do valor da dívida garantida de primeira hipoteca da MCC e da CD&R. O RSA prevê um novo investimento em ações ordinárias e preferenciais no valor de US$ 889 milhões que apoiará o crescimento e o investimento de longo prazo. Após a emergência, a MCC terá mais de US$ 500 milhões em liquidez.

“Nos últimos dois anos, tomamos ações decisivas do ponto de vista comercial e operacional, ao mesmo tempo em que incorporamos talentos de liderança de alto nível, para posicionar a MCC da melhor forma possível para um crescimento sustentável e rentável”, afirmou Hassan Rmaile, presidente e diretor-executivo da MCC. “Nossas iniciativas operacionais estão ganhando impulso, e a otimização de nossa estrutura de capital é um passo essencial para avançar nossa estratégia de crescimento. Este acordo, que reflete um forte voto de confiança do patrocinador e dos credores da MCC, criará uma base financeira mais sólida, permitindo-nos aprimorar as soluções de rotulagem inovadoras e de alta qualidade que ajudam as marcas a se conectar com os consumidores, reforçar a integridade dos produtos e impulsionar um impacto sustentável. Somos gratos pelo apoio da CD&R e de nossos credores, bem como pela dedicação contínua de nossos colaboradores, clientes e fornecedores.”

CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

O Acordo de ApoioàReestruturação (RSA) também prevê um novo financiamento de US$ 250 milhões para devedor em recuperação judicial (DIP, na sigla em inglês) para capitalizar os negócios durante o processo de recuperação judicial (Capítulo 11). Espera-se que esse financiamento adicional, quando aprovado, permita que a MCC continue operando normalmente durante a reestruturação, sem impactar credores comerciais, clientes, funcionários, fornecedores ou prestadores de serviços, e permitirá que a empresa honre seus compromissos com parceiros estratégicos.

Após o início do processo de recuperação judicial (Capítulo 11), a MCC apresentará uma série de petições iniciais que, sujeitasàaprovação do tribunal, permitirão que a empresa continue operando normalmente enquanto trabalha para reduzir seu endividamento. Além de buscar aprovações relacionadas ao financiamento DIP, a MCC buscará autorização para continuar pagando salários e benefícios sem interrupção, liquidar reivindicações trabalhistas, pagar fornecedores normalmente e executar outras funções e processos críticos necessários para a continuidade das operações da empresa.

RECURSOS ADICIONAIS

Informações adicionais estão atualmente disponíveis em MCCForward.com. Após o pedido de recuperação judicial nos termos do Capítulo 11, a MCC também fornecerá detalhes sobre vários aspectos legais do processo de reestruturação da empresa, incluindo acesso a documentos do Tribunal.

CONSULTORES

Kirkland & Ellis LLP e Cole Schotz P.C. atuam como consultores jurídicos; Evercore atua como banco de investimento; AlixPartners atua como consultor financeiro; Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP atua como consultor jurídico especial do Comitê Especial do Conselho de Administração da LABL, Inc.; e FGS Global atua como consultor de comunicações estratégicas da empresa. Debevoise & Plimpton LLP e Latham & Watkins LLP atuam como consultores jurídicos da CD&R, e Moelis & Company LLC atua como consultor financeiro. Milbank LLP e PJT Partners atuam, respectivamente, como consultores jurídicos e financeiros do grupo ad hoc de credores garantidos

SOBRE A MCC

A Multi-Color Corporation (MCC) é líder global em soluções de etiquetas de alta qualidade, fornecendo soluções inovadoras e sustentáveis para algumas das marcas mais reconhecidas do mundo em uma ampla gama de categorias de produtos de consumo. A MCC está comprometida em fornecer as melhores soluções de etiquetas do mundo para que seus clientes construam suas marcas e agreguem valor às comunidades em que operam.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém certas declarações prospectivas referentesàsituação financeira, aos resultados operacionais e aos negócios da MCC e suas subsidiárias, bem como a certos planos e objetivos relacionados. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas pelo fato de não se referirem apenas a fatos históricos ou atuais, mas também a expectativas, projeções, estimativas ou outros eventos futuros. As declarações prospectivas frequentemente utilizam palavras como ”antecipar“, ”almejar“, ”esperar“, ”possibilitar“, ”estimar“, ”pretender“, ”planejar“, ”meta“, ”acreditar“, ”esperar“, ”objetivar“, ”continuar“, ”irá“, ”poderá“, ”deverá“, ”seria“, ”conseguiria“ ou outras palavras de significado semelhante. Essas declarações baseiam-se em suposições e avaliações feitas pela Empresa e em sua percepção de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros e outros fatores. Por sua natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos e dependem de circunstâncias que ocorrerão no futuro, e os fatores descritos no contexto dessas declarações prospectivas neste documento podem fazer com que os resultados e desenvolvimentos reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Embora se acredite que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, não há garantia de que essas expectativas se concretizarão e, portanto, recomenda-se cautela ao depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que se referem apenasàdata deste documento. A Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar ou corrigir as informações contidas neste documento (seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores), exceto conforme exigido pela legislação aplicável. Existem diversos fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas.

Entre os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas incluem-se mudanças nas forças globais, políticas, econômicas, comerciais, competitivas, de mercado, da cadeia de suprimentos e regulatórias, taxas de câmbio e de juros futuras, alterações nas taxas de impostos e quaisquer futuras combinações ou alienações de negócios, incertezas e custos relacionados ao RSA e ao processo do Capítulo 11, incluindo, entre outros, potenciais efeitos adversos do processo do Capítulo 11 sobre a liquidez e os resultados operacionais da Empresa, inclusive em relação aos seus relacionamentos com clientes, parceiros de distribuição, fornecedores e outros terceiros; a rotatividade de funcionários e a capacidade da Empresa de reter a alta administração e outros funcionários-chave devido às distrações e incertezas inerentes ao processo do Capítulo 11; o impacto de quaisquer iniciativas de redução de custos; quaisquer outros processos legais ou regulatórios; a capacidade da Empresa de obter capital de giro, incluindo o cumprimento das restrições impostas pelos termos e condições de qualquer financiamento devedor em posse, como o financiamento mencionado neste documento; o período de tempo em que a Empresa operará sob a proteção do Capítulo 11; o momento de qualquer saída do processo do Capítulo 11; e o risco de que qualquer plano de reorganização resultante não seja confirmado ou implementado. Consulte o plano de reorganização e a declaração de divulgação relacionada (conforme possam ser alterados, modificados ou complementados) que serão arquivados no Tribunal para obter considerações adicionais e fatores de risco associados ao processo do Capítulo 11 da empresa. Nada neste comunicadoàimprensa deve ser interpretado como uma previsão ou estimativa de lucro para qualquer período e nenhuma declaração neste comunicadoàimprensa deve ser interpretada como significando que o desempenho financeiro da Empresa para os exercícios financeiros atuais ou futuros necessariamente corresponderá a ou excederá seus resultados históricos. Além disso, este comunicadoàimprensa não se destina a, não constitui e não deve ser interpretado como, considerado parte de, ou utilizado em conexão com qualquer informação ou memorando de oferta, contrato de compra de valores mobiliários ou oferta, convite ou recomendação para subscrever, comprar, adquirir ou vender quaisquer valores mobiliários ou outros instrumentos ou participações financeiras ou qualquer outra transação.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260126351051/pt/

FGS Global para a MCC

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mcclabel@fgsglobal.com