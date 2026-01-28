Especialistas reforçam importância da vacinação

A queda contínua da cobertura vacinal e o retorno de doenças que estavam sob controle no Brasil reacendem o alerta entre especialistas sobre a importância de manter o calendário de vacinação atualizado em todas as fases da vida. O tema voltou ao centro do debate internacional após mudanças recentes nas diretrizes adotadas nos Estados Unidos para a vacinação contra a hepatite B em recém-nascidos, enquanto no Brasil e, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a imunização ao nascimento segue sendo recomendada como estratégia de proteção coletiva.

Em 2025, a tríplice viral — que protege contra sarampo, caxumba e rubéola — segue abaixo da meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde, enquanto a vacinação contra a influenza ainda não alcança metade dos grupos prioritários em diversas regiões do país.

“As vacinas foram a intervenção mais poderosa da medicina moderna e continuam sendo pilares da saúde pública”, afirma Mirian Dal Ben, infectologista do Hospital Sírio-Libanês. Embora os imunizantes tenham sido responsáveis pela drástica redução de doenças como poliomielite e sarampo, a especialista lembra que o país ainda registra casos isolados dessas infecções, evidenciando que a ameaça não foi superada. “Isso mostra que não podemos baixar a guarda”, diz.

Segundo Mirian, o enfraquecimento da confiança nas vacinas, associado à falta de tempo, esquecimento e, principalmente, à dificuldade em saber quais já foram tomadas ao longo da vida, têm contribuído diretamente para esse cenário. “É importante reforçar que todas as vacinas passam por estudos rigorosos de eficácia e segurança. Além disso, se você não sabe se tomou determinada vacina, não há problema em receber uma nova dose. Na dúvida, vacine-se”, recomenda a infectologista.

Para Ricardo Luiz Fonseca, coordenador médico pediátrico do Hospital Sírio-Libanês, o Programa Nacional de Imunizações é um dos maiores e mais completos do mundo: “Não apenas em termos de disponibilidade de vacinas, mas também de acesso. Temos vacinação em unidades básicas de saúde, AMAs e campanhas permanentes de conscientização”, compartilha.

Vacinação na infância: proteção desde o nascimento

A infância concentra um dos calendários vacinais mais robustos da saúde pública brasileira, com imunizações iniciadas ainda na maternidade. O esquema inclui a aplicação da BCG, contra tuberculose, e da primeira dose da vacina contra hepatite B ao nascimento, estratégia adotada para reduzir drasticamente o risco de transmissão precoce da doença.

“Aos dois meses, começam as vacinas contra coqueluche, difteria e tétano, paralisia infantil, Haemophilus influenzae (que protege contra infecções bacterianas graves), além da vacina contra rotavírus e pneumococos”, explica Fonseca.

Esses imunizantes são reforçados aos quatro e seis meses de vida. “Aos três e cinco meses, entram as vacinas contra meningococos, e aos seis meses a criança deve receber a vacina contra influenza e iniciar a imunização contra a Covid-19. O calendário segue com febre amarela aos nove meses e, entre um ano e um ano e meio, a tríplice viral”, frisa o pediatra. “Todas essas vacinas foram definidas com base em estudos científicos rigorosos. Esquemas incompletos significam que o indivíduo não está corretamente imunizado e, portanto, não está protegido”, completa.

Vacinação na vida adulta: lacunas e esquecimento

Na fase adulta, diversas vacinas essenciais acabam sendo negligenciadas. Entre as mais esquecidas estão aquelas contra tétano e difteria, que exigem reforço a cada dez anos.

“Muitas pessoas só se lembram dessas vacinas quando sofrem algum ferimento e procuram atendimento de urgência, deixando descobertas situações mais simples que também podem representar risco”, observa Mirian.

A infectologista também chama atenção para a vacina contra hepatite B, aplicada em três doses e disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Temos uma geração acima dos 40 anos que não recebeu essa vacina na infância”, uma vez que o imunizante passou a integrar o Calendário Nacional de Vacinação a partir de 1998 para recém-nascidos. “Hoje, essas pessoas precisam buscá-la de forma ativa”, pondera a médica.

A baixa adesão à vacina da gripe segue como um desafio, apesar da ampla disponibilidade. A especialista lembra que a influenza pode causar quadros graves, especialmente em grupos de risco, e cita o impacto da pandemia de H1N1 em 2009, cujo vírus continua circulando.

Maior risco e proteção ampliada para idosos

Entre idosos, a atenção à vacinação precisa ser ainda maior devido ao risco elevado de complicações. A baixa adesão à vacina pneumocócica, por exemplo, preocupa especialmente por sua relação direta com pneumonia, meningite e infecções graves.

“A vacina pneumocócica diminui hospitalizações e complicações em pacientes com doenças crônicas. Um episódio de pneumonia pode desestabilizar quadros cardíacos de forma irreversível”, alerta Mirian Dal Ben.

Além da vacina pneumocócica, os especialistas destacam a importância das vacinas contra influenza, Covid-19, herpes-zóster e, mais recentemente, contra o vírus sincicial respiratório (VSR), responsável por infecções respiratórias graves nessa faixa etária.

“Hoje temos vacinas mais modernas e mais completas, como a pneumocócica com 20 sorotipos, além de novas vacinas contra o vírus sincicial respiratório para idosos e gestantes, herpes-zóster e dengue”, afirma Ricardo. Mirian complementa que estudos recentes também associam as vacinas contra influenza e herpes-zóster, por exemplo, a menor risco de demência. “Manter o calendário vacinal atualizado prolonga a expectativa de vida e melhora a qualidade dela”.