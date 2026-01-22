A ForecastEx nomeia o renomado especialista em previsões, Dr. Philip Tetlock, para o Conselho de Administração

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corretora eletrônica global automatizada, anunciou a nomeação do Dr. Philip Tetlock para o Conselho de Administração da ForecastEx. O Dr. Tetlock é reconhecido internacionalmente por sua expertise inovadora em previsão, julgamento baseado em probabilidade e tomada de decisões em situações de incerteza, o que se alinha perfeitamente com o modelo de mercado de previsão da ForecastEx. Sua presença no Conselho fortalece a governança e a supervisão regulatória da ForecastEx, agregando conhecimento especializado relevante para a integridade do mercado, gestão de riscos e resolução de problemas.

Thomas Peterffy, fundador e presidente do Conselho da Interactive Brokers, declarou: “Temos o prazer de dar as boas-vindas ao Dr. Philip Tetlock ao Conselho de Administração da ForecastEx. Os mercados de previsão são baseados na incerteza do futuro e nas probabilidades associadas a possíveis resultados. Ao agregar probabilidades consensuais, os contratos de previsão podem orientar as decisões de negócios, sociais e de investimento dos participantes do mercado, ao mesmo tempo que ajudam os investidores a gerenciar os riscos de seus portfólios. Estamos ansiosos para aproveitar o profundo conhecimento do Dr. Tetlock na área de previsão para aprimorar nossa plataforma e capacitar os investidores a negociar as probabilidades de resultados futuros.”

Os contratos de previsão permitem que organizações e indivíduos se protejam, gerenciem ou tomem uma posição sobre o risco relacionado às mudanças climáticas, ao desempenho macroeconômico ou a outros eventos e indicadores, recebendo retorno mensal sobre o capital investido. Com a experiência incomparável do Dr. Tetlock, a ForecastEx continuará a desenvolver e aprimorar soluções inovadoras que tornem a negociação em mercados de previsão mais acessível para participantes do mercado em todo o mundo e garantam que esses mercados permaneçam relevantes para os investidores globalmente.

O Dr. Tetlock é o Professor Universitário Leonore Annenberg de Democracia e Cidadania na Universidade da Pensilvânia, onde também atua como Professor de Psicologia e Administração, com nomeações conjuntas na Faculdade de Artes e Ciências e na Wharton School. Ele publicou diversos livros, incluindo Superprevisão: A Arte e a Ciência da Previsão, Desfazendo o Ocidente: Cenários “E se” que Reescrevem a História Mundial, Julgamento Político Especializado: Quão Bom é? Como Podemos Saber?, e Experimentos de Pensamento Contrafactual na Política Mundial, entre outros.

A ForecastEx é um Mercado de Contrato Designado (DCM) e uma Organização de Compensação de Derivativos (DCO) registrada na CFTC para Contratos de Previsão, e é uma subsidiária integral da Interactive Brokers.

Clientes elegíveis da Interactive Brokers LLC, Interactive Brokers Canada Inc., Interactive Brokers Ireland Limited, Interactive Brokers Hong Kong Limited e Interactive Brokers Singapore Pte. Ltd têm acesso a contratos de previsão por meio da Interactive Brokers.

A disponibilidade dos produtos varia de acordo com a afiliada da Interactive Brokers e o país de residência do cliente.

Para mais informações, acesse:

ForecastEx: https://forecastex.com/

Interactive Brokers: https://www.interactivebrokers.com/

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é membro do S&P 500. Suas afiliadas oferecem execução automatizada de negociações e custódia de títulos, commodities, câmbio e contratos de previsão 24 horas por dia, 7 dias por semana, em mais de 170 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma plataforma unificada para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietária, consultores financeiros e corretores introdutores. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma excepcionalmente sofisticada para gerenciar seus portfólios de investimento. Nos esforçamos para fornecer aos nossos clientes preços de execução e negociação vantajosos, ferramentas de gerenciamento de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo custo ou sem custo, posicionando-os para obter retornos superiores sobre seus investimentos. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma corretora de destaque, conquistando diversos prêmios e elogios de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260122771073/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Contatos para a imprensa da Interactive Brokers Group, Inc.: Katherine Ewert, media@ibkr.com