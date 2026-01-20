A Toshiba apresenta impressoras industriais de etiquetas intuitivas e potentes

A Toshiba America Business Solutions, com a nova dupla de impressoras de código de barras, oferece às empresas impressoras industriais de etiquetas de seis polegadas, capazes de operar ininterruptamente em aplicações de etiquetagem para profissionais de horticultura, transporte, armazéns, manufatura e varejo.

A nova dupla de impressoras de código de barras da Toshiba America Business Solutions oferece às empresas impressoras industriais de etiquetas de seis polegadas para aplicações contínuas de etiquetagem nos setores de horticultura, transporte, armazenagem, manufatura e varejo.

Elevando o padrão da etiquetagem industrial

As impressoras de código de barras robustas e de alto desempenho BX610T e BX620T, da Toshiba, contam com interfaces LCD intuitivas e vibrantes, ao mesmo tempo em que entregam etiquetas de alta resolução e grande formato (seis polegadas). Flexíveis e habilitadas para a nuvem, essas impressoras de etiquetas também equipam as empresas com sistemas eficientes para a atualização de equipamentos legados.

Um processador dual-core, que impulsiona sistemas operacionais (SO) em tempo real e Linux, dá vida ao ecossistema A-BRID das impressoras. A plataforma A-BRID da Toshiba integra tecnologia de impressoras multifuncionais com hardware avançado, permitindo velocidades de impressão aceleradas (até 14 polegadas por segundo) e aplicações de TI avançadas para oferecer uma experiência de etiquetagem premium.

As impressoras industriais de etiquetas de 6 polegadas da Toshiba incorporam tecnologia avançada que gera eficiências operacionais e aprimora a experiência do usuário das seguintes formas:

Desempenho e produtividade 24/7

Impressão direta nativa de PDF oferece processamento completo de PDFs sem driver, com autoescalonamento e rotação, além da criação de dados variáveis como códigos de barras, QR codes e texto serializado. Essa funcionalidade é ideal para envios de e-commerce, serialização farmacêutica e manufatura na hora certa.

Conectividade em nuvem e gerenciamento remoto, com integração ao Elevate Sky ® MFPConnect e ao SOTI Connect da Toshiba, possibilitam monitoramento de frota IoT 24/7, atualizações automáticas de firmware, contadores e registros.

MFPConnect e ao SOTI Connect da Toshiba, possibilitam monitoramento de frota IoT 24/7, atualizações automáticas de firmware, contadores e registros. Autoemulação, com detecção de ZPL II, IPL, SBPL, DPL e TPCL, permite a substituição imediata de impressoras antigas, facilitando atualizações de equipamentos legados sem interrupções.

Experiência do usuário intuitiva, eficiente e segura

LCD personalizável de 4,3 polegadas, em cores, com funcionalidade de QR code, conecta os profissionais a suporte técnico móvel e vídeos de autoatendimento.

Detecção near-edge de etiquetas e tecnologia Ribbon Save da Toshiba (especificamente no modelo BX610T) reduzem o tempo de inatividade e otimizam o uso do material de impressão. A detecção near-edge é ideal para profissionais de horticultura, pois permite imprimir facilmente mídias mais espessas, como estacas para plantas e envoltórios para árvores.

Clonagem de impressoras replica configurações para simplificar a implantação de frotas de impressão.

Aplicativos embarcados possibilitam impressão independente a partir de leitores de código de barras ou teclados.

Aplicações testadas e certificadas ajudam a garantir a conformidade de dados em todos os mercados.

“A série BX600 da Toshiba combina a funcionalidade inovadora e líder do setor de nossos consagrados sistemas da plataforma A-BRID com a capacidade de imprimir etiquetas mais espessas e em formatos maiores”, afirma Bill Melo, vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios Estratégicos da Toshiba America Business Solutions. “Ao aumentar a flexibilidade, acelerar fluxos de trabalho e reduzir o custo total de propriedade, nossas impressoras industriais de etiquetas de seis polegadas oferecem às empresas um motivo convincente para atualizar sua frota existente.”

As novas impressoras industriais de etiquetas de seis polegadas da Toshiba já estão disponíveis por meio dos revendedores autorizados da empresa, com preço sugerido de varejo a partir de US$ 4.379 para o modelo BX610T e US$ 3.659 para o BX620T. Para mais informações, especificações ou para encontrar um revendedor próximo, entre em www.business.toshiba.com.

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.

A Toshiba America Business Solutions é uma das principais inovadoras em soluções que capacitam pessoas a trabalhar de forma eficiente e eficaz em seus ambientes profissionais. Atendendo profissionais nos Estados Unidos, México e América Central e do Sul, a Toshiba oferece sistemas, serviços e assinaturas seguros e sustentáveis para imprimir, gerenciar e exibir informações com mais eficiência. A Toshiba mantém foco contínuo em seus clientes e comunidades, é comprometida com a sustentabilidade e é reconhecida como uma das 100 Empresas Mais Sustentáveis do Wall Street Journal. Para saber mais, acesse business.toshiba.com. Siga a Toshiba no LinkedIn, X (Twitter) e YouTube.

Contato para a Imprensa

Toshiba America Business Solutions

Rick Havacko

949-462-6094

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com