Alpaca capta US$ 150 milhões com avaliação de US$ 1,15 bilhão para construir o padrão global de infraestrutura de corretagem

A Alpaca, líder global em infraestrutura de corretagem cujas APIs capacitam parceiros como Kraken, SBI Securities e Dime!, anunciou hoje a captação de US$ 150 milhões em uma rodada Série D, liderada pela Drive Capital, que avalia a empresa em US$ 1,15 bilhão. Como parte do investimento, Chris Olsen, cofundador e sócio da Drive Capital, passará a integrar o Conselho de Administração da Alpaca. A empresa também garantiu uma linha de crédito de US$ 40 milhões, fortalecendo ainda mais seu balançoàmedida que continua sua expansão global.

“Nossa missão é abrir os serviços financeiros para todas as pessoas do planeta”, afirmou Yoshi Yokokawa, cofundador e CEO da Alpaca. “Estamos construindo o padrão global de infraestrutura de corretagem para que nossos parceiros possam levar o investimento a mais pessoas. Esta captação nos dá o combustível necessário para entregar mais, e mais rápido, tanto para nossos parceiros corporativos quanto para traders ativos em todo o mundo.”

As APIs escaláveis da Alpaca e sua custódia com liquidação própria (self-clearing) viabilizam o acesso global a ações, ETFs, opções, criptoativos e produtos de renda fixa. Atualmente, a Alpaca mantém parcerias com mais de 300 organizações em mais de 40 países, dando suporte a milhões de contas de corretagem em instituições financeiras e fintechs líderes. No fim do ano passado, a Alpaca revelou que havia viabilizado 94% de todas as ações e ETFs dos EUA tokenizados, conforme seu relatório de tokenização, reforçando seu papel central na convergência entre trilhos financeiros tradicionais (fiat) e on-chain. Esse impulso se refletiu em um forte desempenho dos negócios, com a empresa mais que dobrando sua receita ano a ano.

Além da Drive Capital, participaram da rodada Citadel Securities; Opera Tech Ventures (braço de venture capital do BNP Paribas); MUFG Innovation Partners; Flat Capital (com Sebastian Siemiatkowski, CEO da Klarna, como controlador final e presidente); DRW Venture Capital; Kraken; Altered Capital, gestora líder de venture capital e private equity na Australásia; X&KSK, empresa fundada pela lenda do futebol japonês e investidor em tecnologia Keisuke Honda; Bank Muscat, no Oriente Médio; e o fundo global de investimentos da Endeavor, o Endeavor Catalyst. Entre os investidores que retornaram estão Portage, Horizons Ventures, Social Leverage, Unbound, Diagram e Derayah Financial, cuja participação contínua sinaliza convicção de longo prazo na trajetória da Alpaca. A rodada também contou com a participação do investidor-anjo Vlad Yatsenko, CTO do Revolut.

“Algumas das empresas de tecnologia mais transformadoras são aquelas que operam nos bastidores, impulsionando setores inteiros”, afirmou Olsen, cofundador e sócio da Drive Capital. “Assim como Stripe e Plaid reconfiguraram os pagamentos e os fluxos de dados financeiros, a Alpaca está redefinindo como funciona a infraestrutura global de investimentos. Eles estão construindo a camada fundamental da qual as instituições financeiras modernas dependerão na próxima década.”

A Alpaca pretende utilizar os recursos captados para fortalecer ainda mais sua infraestrutura global de investimentos, apoiando instituições financeiras sofisticadas e clientes institucionais de trading em todo o mundo. Paralelamenteàexpansão e ao aprimoramento de sua oferta de ativos, a empresa está estabelecendo presença local em mercados estratégicos, obtendo licenças regulatórias em jurisdições-chave, avançando em capacidades de negociação de nível institucional, conectando ecossistemas financeiros tradicionais e on-chain, e reforçando a cibersegurança e a resiliência da plataforma. Essas iniciativas reforçam o compromisso da Alpaca em manter sua liderança na modernização contínua dos mercados globais de capitais.

O ano de 2025 foi um marco para a Alpaca. A empresa expandiu significativamente seu portfólio de produtos com opções de múltiplas pernas, empréstimo de títulos totalmente integralizados, renda fixa e negociação de ações dos EUA 24/5. A Alpaca lançou o High-Yield Cash por meio de um programa de varredura remunerada, e anunciou sua Instant Tokenization Network durante o TOKEN2049 em Singapura, com parceiros de lançamento como xStocks, Dinari, Ondo Finance e a Solana Foundation. A empresa também ampliou sua presença regulatória e de clearing ao obter adesãoàOCC eàFICC, tornou-se membro da Nasdaq Exchange e adicionou suporte a soluções de investimento compatíveis com a Shariah, integráveis a contas de poupança, opções e financiamento instantâneo.

SOBRE A ALPACA

A Alpaca é uma corretora norte-americana com liquidação própria (self-clearing) e líder global em APIs de infraestrutura de corretagem, oferecendo acesso a ações, ETFs, opções, renda fixa e criptoativos. A empresa fornece soluções financeiras integráveis para tokenização, empréstimo de títulos totalmente integralizados, cash com alto rendimento, negociação 24/5, investimentos compatíveis com a Shariah, entre outros. Atualmente, a Alpaca viabiliza mais de 9 milhões de contas de corretagem em centenas de fintechs e instituições em mais de 40 países, com mais de US$ 320 milhões em capital captado.

A AlpacaDB, Inc., empresa controladora da Alpaca Securities LLC e da Alpaca Crypto LLC, fornece serviços e tecnologia, incluindo a API de infraestrutura de corretagem que sustenta os serviços financeiros da Alpaca.

Os serviços de corretagem de valores mobiliários são prestados pela Alpaca Securities LLC, membro da FINRA/SIPC, subsidiária integral da AlpacaDB, Inc.

Os serviços relacionados a criptomoedas são prestados pela Alpaca Crypto LLC, uma MSB registrada na FinCEN (NMLS nº 2160858) e subsidiária da AlpacaDB, Inc.

A Instant Tokenization Network da Alpaca é de propriedade e desenvolvida pela AlpacaDB, Inc. e pela Alpaca Crypto LLC. Nenhuma dessas entidades é emissora ou participa da tokenização de quaisquer ativos.

A Alpaca não declara nem garante que seus produtos ou serviços sejam compatíveis com a Shariah.

Este comunicado não constitui oferta, solicitação de oferta ou recomendação para compra ou venda de valores mobiliários ou criptomoedas, nem para abertura de conta de corretagem ou conta de criptomoedas em qualquer jurisdição em que a Alpaca Securities ou a Alpaca Crypto, respectivamente, não estejam registradas ou licenciadas, conforme aplicável.

Todo investimento envolve riscos. Para mais informações, consulte nossa Biblioteca de Divulgação: Disclosure Library.

