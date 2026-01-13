Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Omnichannel está em estágio inicial em 55% das marcas

Massimo Consulting, de bens de consumo, aponta que é preciso aliar tecnologia e eficiência para desenvolver o omnichannel

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
13/01/2026 11:29

compartilhe

SIGA
x
Technology Innovative and business network concept. Woman using interface social networking connection and payments online shopping on virtual screen
Technology Innovative and business network concept. Woman using interface social networking connection and payments online shopping on virtual screen crédito: Getty Images/iStockphoto

A integração entre os diversos pontos de vendas das marcas é esperada por 90% dos consumidores entrevistados em pesquisa da Opinion Box e Bornlogic, publicada em 2024. No entanto, estudo feito pela VTEX mostra que 55% das empresas brasileiras ainda se encontram nos primeiros estágios de maturidade do omnichannel.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Propiciar uma experiência totalmente fluida e robusta em todos os canais online e offline é essencial para crescer, já que a estratégia permite ampliar participação de mercado em 10%, como mostra levantamento da consultoria McKinsey & Company. Diante deste desafio, Camila Affonso, sócia da Massimo Consulting, especializada no setor de Bens de Consumo, explica que a inteligência artificial e a automação são ferramentas essenciais, oferecendo soluções que não apenas otimizam processos, mas também elevam a experiência do consumidor a um novo patamar.

“A correta implementação de sistemas corporativos, como ERP, MRP e WMS, é essencial para mitigar os desafios do omnichannel, pois integra e automatiza processos críticos, como gestão de estoques, logística e produção, evitando falhas operacionais que geram prejuízos. Eles oferecem visibilidade em tempo real, reduzem erros e perdas, e se adaptam às especificidades de cada setor, como rastreamento de lotes ou controle de processos mecânicos. A seleção adequada destes sistemas, alinhada às necessidades da operação, garante eficiência, agilidade e uma experiência multicanais fluida e competitiva”, afirma Camila Affonso.

A especialista elencou algumas estratégias para desenvolver o omnichannel com sucesso:

Transformação digital e experiência do cliente com IA

A inteligência artificial já faz parte do cenário do e-commerce, mas, nos próximos anos, seu impacto será ainda mais significativo. Com ferramentas como chatbots avançados, assistentes virtuais e algoritmos que analisam o comportamento do consumidor, as empresas conseguem entender melhor quem são seus clientes, prever suas necessidades e oferecer experiências personalizadas em todos os pontos de contato. Um cliente que começa uma compra pelo aplicativo pode receber sugestões ao visitar a loja física, graças à integração de dados em tempo real. Essa conexão entre o mundo digital e o físico só é possível com a IA, que identifica padrões de consumo e preferências, criando uma jornada do cliente mais fluida.

Automação é a chave para a eficiência omnichannel

Sistemas automatizados são fundamentais para gerenciar estoques, sincronizar vendas entre diferentes plataformas e garantir uma experiência ágil, independentemente do canal escolhido pelo cliente. Nos casos em que o consumidor compra o produto online e deseja retirá-lo na loja física, a automação integrada age com eficiência, pois o sistema atualiza o estoque automaticamente, avisa à equipe e notifica o cliente quando o pedido estiver pronto.

A integração de canais como diferencial

Nesse momento, o grande diferencial será a capacidade de oferecer uma experiência omnichannel totalmente conectada. A IA e a automação são as peças fundamentais para garantir transições suaves e intuitivas entre os canais, proporcionando uma jornada do cliente coesa e personalizada.

Eficiência nos processos e sustentabilidade

É necessário ter sempre em mente que ferramentas por si só não entregam eficiência. É preciso entender e construir processos robustos para que a tecnologia seja usada como uma ferramenta que torna a empresa mais eficiente. Assim, deve-se atentar para a comunicação e treinamento das pessoas que utilizarão a tecnologia para atingir os resultados esperados. A adoção de processos eficientes e avançados ajuda a tornar o Supply Chain mais sustentável à medida que evita desperdícios e torna a cadeia mais eficiente, reduzindo os impactos para o planeta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O modelo omnichannel continuará a ser um desafio para o varejo, mas também uma grande oportunidade para quem souber se adaptar. Empresas que desejam se manter competitivas precisam investir em estratégias que combinem tecnologia e eficiência. A adoção de ferramentas como IA e automação não só melhora a operação interna, mas também eleva a experiência do cliente, criando uma jornada de compra que beneficia tanto o consumidor quanto a marca. Assim, indicamos investir em soluções integradas, como sistemas ERP, que automatizam processos e conectam dados entre os canais”, detalha Camila Affonso.



Website: https://br.linkedin.com/company/leggiogroup

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay