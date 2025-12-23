Shopee abre inscrições para o Programa de Estágio 2026

A Shopee, marketplace que conecta consumidores e vendedores, abriu as inscrições para o Programa de Estágio 2026. A iniciativa oferece a estudantes universitários a oportunidade de desenvolver competências profissionais e pessoais, além da possibilidade de aplicar conhecimentos acadêmicos na prática. Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de fevereiro de 2026.

O programa é voltado para jovens talentos de qualquer curso de graduação — incluindo bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, com formação prevista a partir de julho de 2027. Os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar 6 horas por dia, em modelo híbrido, na cidade de São Paulo. As vagas contemplam as áreas de Data & Analytics, Desenvolvimento de Negócios, Jurídico, Logística, Marketing, Operações, Pessoas e Produtos.

A jornada de desenvolvimento foi estruturada para incentivar protagonismo, autonomia e aprendizado contínuo. “Essa iniciativa foi criada para desenvolver talentos por meio da resolução de desafios reais, participação em projetos estratégicos e treinamentos que fortalecem tanto as habilidades técnicas quanto comportamentais”, destaca Karina Hartung, head de Pessoas da Shopee.

O processo seletivo inclui as seguintes etapas: inscrições, testes online (inglês e lógica), dinâmica de grupo presencial, entrevista online com a liderança e, por fim, o processo admissional. Os candidatos aprovados iniciarão suas atividades no mês de abril.

Benefícios e oportunidades



O programa oferece uma série de benefícios, incluindo VR/VA, mobilidade (auxílio-transporte ou vale-transporte), auxílio flexível, plano médico e odontológico, além de acesso a plataformas de saúde e bem-estar.

As inscrições estão abertas do dia 10 de dezembro a 20 de fevereiro. Para mais informações e inscrições, basta acessar o site oficial clicando aqui.