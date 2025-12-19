Assine
Mundo Corporativo

Previsão orçamentária 2026 exige atenção e planejamento

Cenário de inadimplência em 11,95% exige previsibilidade nas contas

19/12/2025 19:09

Previsão orçamentária 2026 exige atenção e planejamento crédito: DINO

A inadimplência condominial atingiu 11,95% em 2025, e se tornou a maior desde 2022. Com este aumento e com a chegada do fim do ano, síndicos de todo o país iniciam o processo de elaboração da previsão orçamentária para o exercício seguinte, uma das etapas mais estratégicas da gestão condominial. É nesse momento que são definidos os valores da taxa condominial, o equilíbrio do caixa e a capacidade do condomínio de manter serviços, investir em manutenção e preservar o patrimônio dos moradores.

De acordo com Zener Costa, CEO da LLZ Garantidora, a previsão orçamentária exige precisão, já que o condomínio não tem finalidade lucrativa e deve arrecadar apenas o necessário para operar com eficiência. "Quando feita sem método, pode resultar em taxas elevadas, fundo de reserva insuficiente, conflitos internos e até desvalorização das unidades. O fundo de reserva, por sua vez, deve ser utilizado exclusivamente para emergências e imprevistos, com um teto previamente aprovado em assembleia, evitando acúmulo indevido ou uso inadequado dos recursos".

Um dos principais problemas do modelo tradicional de previsão orçamentária é a inclusão da inadimplência no orçamento, o que faz com que moradores adimplentes acabem arcando com os atrasos de terceiros. "Em um modelo mais moderno, a inadimplência deixa de fazer parte da conta, garantindo ao condomínio o recebimento integral da arrecadação mensal e trazendo mais previsibilidade financeira, redução da taxa condominial, fortalecimento do fundo de reserva e maior valorização dos imóveis", explica o CEO.

Segundo Zener, essa mudança representa uma evolução na gestão condominial. “A previsão orçamentária moderna traz mais equilíbrio, segurança e tranquilidade para síndicos e moradores”, afirma. Como parte desse movimento de educação financeira no setor, Zener Costa realizará uma masterclass gratuita, online, no dia 20 de janeiro, voltada a síndicos e profissionais interessados em aprimorar a gestão financeira dos condomínios.

Sobre a LLZ

A LLZ é uma garantidora de condomínios do Brasil, especialista em oferecer proteção contra inadimplência, promovendo previsibilidade no fluxo de caixa e auxiliando a gestão condominial. Atua com foco na organização, troca de informações e interlocução constante, lado a lado com administradoras e síndicos de todo o país. A LLZ emite mensalmente uma apólice de seguros equivalente à receita do condomínio, em parceria com o BTG Seguro. A sede está em Belo Horizonte (MG), com escritório estratégico na Faria Lima, em São Paulo (SP). No restante do país, o atendimento é feito por executivos comerciais em todas as regiões e por agentes digitais nos estados sem presença física. Assim, o objetivo é garantir suporte de acordo com as necessidades do serviço em todo o território nacional.


Website: https://llzgarantidora.com.br/

