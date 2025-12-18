Dubai reúne estrelas e lendas do esporte, líderes e tomadores de decisão na maior plataforma global para moldar o futuro do esporte: o World Sports Summit

O Conselho de Esportes de Dubai anunciou o lançamento do World Sports Summit (WSS), que será realizado sob as diretrizes de Sua Alteza Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Príncipe Herdeiro de Dubai, Vice-Primeiro-Ministro, Ministro da Defesa e Presidente do Conselho Executivo de Dubai. O evento está marcado para os dias 29 e 30 de dezembro de 2025, no Madinat Jumeirah, em Dubai, com o tema "unindo o mundo por meio do esporte".

Dubai Brings Together Sport Stars and Legends, Leaders and Decision-Makers on the Largest Global Platform to Shape the Future of Sports: the World Sports Summit (Photo: AETOSWire)

O evento será o maior encontro global do tipo, reunindo um seleto grupo de principais tomadores de decisão do esporte, especialistas, estrelas internacionais, representantes de federações e organizações esportivas globais, além de investidores e inovadores, em uma plataforma única para trocar visões, promover diálogos e compartilhar percepções sobre o futuro do esporte em escala mundial.

Serão mais de 70 palestrantes de um seleto grupo de líderes globais do esporte, estrelas e lendas que deixaram marcas significativas no setor ao longo de suas trajetórias esportivas e humanitárias, consolidando o evento como uma plataforma mundial de expertise, excelência e experiências inspiradoras.

Personalidades de destaque como Sua Alteza Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, Sua Excelência Dr. Ahmed Belhoul Al Falasi, Nasser Al-Khelaifi, Ronaldo Nazário, Paolo Maldini, Khabib Nurmagomedov, Manny Pacquiao, Reggie Bush, Ons Jabeur e Nick Santonastasso estão entre os palestrantes, ao lado de outras figuras proeminentes do esporte mundial.

Durante a coletiva de imprensa de apresentação do evento, Sua Excelência Khalfan Belhoul, Vice-Presidente do Conselho de Esportes de Dubai, destacou que sediar o WSS está alinhadoàvisão de longo prazo de Dubai de consolidar sua posição como um polo global de liderança e inovação no setor esportivo. Ele ressaltou que o esporte hoje se tornou um importante motor de crescimento econômico e um elemento fundamental para melhorar a qualidade de vida e construir comunidades mais saudáveis e integradas.

Sua Excelência Belhoul acrescentou que a realização da primeira edição do evento em Dubai está alinhada ao Plano Estratégico do Setor Esportivo de Dubai 2033, supervisionado por Sua Alteza Sheikh Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Presidente do Comitê Olímpico Nacional dos Emirados Árabes Unidos e Presidente do Conselho de Esportes de Dubai. O plano busca fortalecer a liderança global de Dubai, posicionando a cidade entre as principais do mundo na atração de talentos esportivos e na realização de grandes eventos esportivos internacionais, além de apoiar todos os elementos do setor dos esportes.

Sua Excelência Saeed Hareb, Secretário-Geral do Conselho de Esportes de Dubai, destacou que sediar o WSS dá continuidadeàtrajetória de excelência institucional de Dubai no desenvolvimento do setor esportivo. Segundo Sua Excelência Hareb: "a reputação global de Dubai no esporte foi construída ao longo de anos de parcerias internacionais, investimentos em infraestrutura, desenvolvimento de recursos humanos e criatividade na organização profissional de eventos globais. Essa evolução natural levouàcriação do World Sports Summit, não como um evento isolado, mas como uma plataforma que marca a transição de Dubai de sede de eventos para líder do diálogo esportivo global".

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Sports Award

O evento também sediará a 13ª edição do Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Sports Award, realizada sob o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Criado em 2008 e anteriormente conhecido como Mohammed bin Rashid Al Maktoum Award for Sports Creativity, o prêmio foi reformulado para refletir a visão de Dubai de ampliar o conceito de excelência esportiva, incluindo indivíduos, instituições e iniciativas de impacto global, e promovendo o papel humano e de desenvolvimento do esporte.

Temas estratégicos e programação abrangente

O evento contará com mais de 20 sessões de palestras explorando o cenário atual do setor esportivo e seus desafios futuros. Entre os tópicos estão a evolução do papel dos ícones do esporte, de atletas em campo a figuras de influência social; o impacto transformador da tecnologia e da inteligência artificial no sistema esportivo global; e o papel do esporte na diplomacia, na governança e na formulação de políticas.

O engajamento das gerações mais jovens será um foco central, com debates sobre como ampliar o engajamento com os fãs por meio das novas preferências digitais, o papel do conteúdo digital na construção de vínculos duradouros com o público esportivo e o uso de eventos globais como o Summit para criar legados permanentes que impulsionem o desenvolvimento de infraestrutura, o apoio a talentos e retornos econômicos e sociais.

Essa Sharif Al Marzouqi, Presidente do World Sports Summit, destacou o formato inovador do evento, que oferece uma experiência integrada e vai além das conferências tradicionais, promovendo o diálogo, a troca de ideias e a construção de parcerias. Al Marzouqi afirmou que os tópicos abordados incluirão o futuro do esporte, a melhoria de desempenho, histórias inspiradoras de atletas, o papel da inovação e da tecnologia na transformação do setor, tendências de investimento, o empoderamento das mulheres no esporte, o impacto cultural e a excelência esportiva regional e internacional.

O evento abrangerá uma ampla variedade de modalidades esportivas, refletindo a diversidade do cenário esportivo global, desde os grandes esportes tradicionais até modalidades modernas que incorporam inovação e estilos de vida contemporâneos.

O World Sports Summit reforça o papel de Dubai como um polo global de conexão do ecossistema esportivo internacional, ao oferecer uma plataforma unificada para a troca de ideias e a construção do futuro. Ele reflete o tema do evento: "unindo o mundo por meio do esporte".

