Bradesco Seguros marca a sua chegada à Paulista com mapping

Para marcar o retorno de sua sede em São Paulo à Avenida Paulista, o Grupo Bradesco Seguros inicia uma intervenção visual em sua fachada. A parte externa do edifício recebe projeções mapeadas com imagens e mensagens de fim de ano. As projeções ocorrem diariamente, inclusive nos finais de semana, a partir das 19h, até 31 de dezembro, podendo ser vistas por quem passar pela avenida.

A projeção ocupa 34 metros de largura por 43 metros de altura e apresenta conteúdos relacionados a longevidade, recomeços e bem-estar. A assinatura “Com Você. Sempre” integra a intervenção.

A Avenida Paulista é uma das áreas de maior fluxo da cidade. Registra diariamente cerca de 1,5 milhão de pedestres, 82 mil veículos e aproximadamente 200 mil moradores no entorno. O local concentra eventos de grande porte, como a Corrida de São Silvestre e o Show da Virada, que devem reunir mais de 2 milhões de pessoas até o final do ano.

Segundo Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, a iniciativa reforça a presença da seguradora em um dos principais centros urbanos da capital paulista.