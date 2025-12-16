Sutherland e ComplyAdvantage lançam solução nativa de IA para "Conformidade Unificada contra Crimes Financeiros" para combater crimes financeiros sofisticados de última geração

Sutherland, líder global em transformação digital e de negócios, anunciou hoje uma parceria estratégica com a ComplyAdvantage, plataforma líder em inteligência de risco baseada em IA. A colaboração introduz uma solução abrangente, Solução de gestão de crimes financeiros (FinCrime) baseada em IA projetada para ajudar bancos e fintechs a responder ao rápido aumento de fraudes criadas por IA, riscos complexos de lavagem de dinheiro, ameaças de crimes financeiros em rápida evolução e requisitos de conformidade complexos.

Hoje, os crimes financeiros exigem soluções sofisticadas baseadas em inteligência artificial, já que os controles tradicionais de risco e conformidade não conseguem acompanhar o ritmo. A solução Sutherland-ComplyAdvantage transforma a gestão de crimes financeiros ao fornecer uma camada única de inteligência nativa de IA que aprimora continuamente a triagem, o monitoramento de transações, a prevenção de fraudes, as investigações de casos e os relatórios regulatórios. Essa solução oferece conformidade consistente, escalável e que equilibra conformidade e experiência do cliente.

“O crime financeiro atual se comporta como uma rede inteligente e adaptativa”, disse Banwari Agarwal, CEO de Serviços Bancários e Financeiros da Sutherland. “Essa parceria reúne IA, análises avançadas e inteligência em tempo real para fortalecer a triagem, o monitoramento, as investigações e as operações. Nossos clientes agora podem detectar riscos mais cedo, agir com mais rapidez e operar com muito mais precisão e conformidade.”

“O verdadeiro obstáculo no combate aos crimes financeiros não é acumular mais ferramentas, mas sim arquitetar sistemas que sejam escaláveis ??de forma integrada e inteligente”, disse Doug Gilbert, CIO e Diretor Digital da Sutherland. “Por meio dessa parceria, estamos oferecendo uma camada unificada de inteligência artificial que abrange dados, modelos e operações, capacitando bancos e fintechs a aprimorarem seus programas de compliance com precisão, rapidez e sem atritos adicionais.”

A solução combina os mais de 2.400 especialistas em crimes financeiros da Sutherland, aceleradores digitais nativos de IA, incluindo Agentic AI, Sentinel AI, ID Scan e HelpTree GenAI, e a ComplyAdvantageMesh é uma plataforma nativa de IA que unifica a triagem de clientes e empresas, a avaliação de risco do cliente, o monitoramento de transações e a análise de pagamentos em tempo real em um único sistema inteligente. Construída com base em modelos de aprendizado de máquina preditivos e de linguagem abrangentes que oferecem detecção e avaliação superiores, a Mesh utiliza IA ativa para aprender, agir e se adaptar ao longo de todo o ciclo de conformidade.

A solução conjunta cria uma camada de inteligência unificada. Isso permite que as instituições financeiras:

Detectar ameaças convergentes: Identificar padrões complexos que abrangem tanto a fraude quanto a lavagem de dinheiro.

Identificar padrões complexos que abrangem tanto a fraude quanto a lavagem de dinheiro. Responder em tempo real: Passar da gestão reativa de casos para a mitigação imediata de ameaças.

Passar da gestão reativa de casos para a mitigação imediata de ameaças. Unificar o ciclo de vida: Monitorar e responder aos riscos ao longo de todo o ciclo de vida do cliente, desde o cadastro até as transações diárias, sem transferência de dados.

"A convergência entre fraude, AML (Anti-Money Laundering - PrevençãoàLavagem de Dinheiro) e risco é este é o caminho crucial para o futuro das instituições financeiras modernas”, afirmou Vatsa Narasimha, CEO da ComplyAdvantage. “Ao unirmos nossa inteligência de risco em tempo real com as capacidades de transformação digital da Sutherland, estamos capacitando os líderes a criarem programas de combate a crimes financeiros que não sejam apenas compatíveis com a lei, mas também resilientesàvelocidade das novas ameaças.”

As primeiras implementações da solução integrada em empresas demonstraram melhorias operacionais tangíveis, incluindo:

Redução de 25% nas perdas por fraude.

nas perdas por fraude. Redução de 70% nos falsos positivos .

. Melhoria de 90% na precisão do cumprimento das normas.

na precisão do cumprimento das normas. 50% mais rápidas, investigações e remediação de alertas.

investigações e remediação de alertas. 99% pagamentos analisados em menos de 0,5 segundos

Sobre a Sutherland

Inteligência Artificial. Automação. Engenharia de Nuvem. Análise Avançada.

Para as empresas, estes são fatores cruciais de sucesso. Para nós, são nossa principal especialidade.

Trabalhamos com marcas globais icônicas. Oferecemos a elas uma proposta de valor única por meio de tecnologias líderes de mercado e excelência em processos de negócios. No centro de tudo está a Engenharia Digital – a base que impulsiona a inovação rápida e a transformação escalável dos negócios.

Criamos 363 invenções únicas e independentes, 250 das quais são baseadas em IA e estão reunidas sob diversas patentes em tecnologias críticas. Aproveitando nossos produtos e plataformas avançados, impulsionamos a transformação digital em escala, otimizamos operações de negócios essenciais, reinventamos experiências e desenvolvemos soluções inovadoras, tudo isso oferecido por meio de um modelo "como serviço" integrado.

Para cada empresa, fornecemos novas ferramentas essenciais para seus negócios, seus colaboradores e seus clientes. Com estratégias comprovadas e execução ágil, não apenas viabilizamos a mudança — nós projetamos resultados digitais.

Saiba mais em:www.sutherlandglobal.com

Sobre a ComplyAdvantage

Nossa missão é capacitar todas as empresas a eliminar os crimes financeiros.

Ao aproveitar a IA, uma plataforma unificada e um amplo ecossistema de parceiros, ajudamos os clientes a transformar a conformidade em um catalisador para o crescimento, a resiliência operacional e a confiança regulatória duradoura.

Mais de 3.000 empresas em 75 países confiam em nossa plataforma unificada e na inteligência de risco de crimes financeiros mais abrangente do mundo. Com automação completa e baseada em agentes, ajudamos as organizações a automatizar até 95% das revisões de KYC, AML e sanções, reduzir o tempo de integração em 50%, diminuir os falsos positivos em 70% e realizar 7 vezes mais trabalho com a mesma equipe.

A ComplyAdvantage tem sede em Londres e escritórios globais em Nova York, Lisboa, Singapura e Cluj-Napoca. A empresa conta com o apoio da Balderton Capital, Index Ventures, Ontario Teachers’ Pension Plan, Goldman Sachs e Andreessen Horowitz. Saiba mais sobre a reestruturação da conformidade para a era da IA ??emcomplyadvantage.com.

