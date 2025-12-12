A FIA, o Grupo Fórmula 1 e todas as 11 equipes de corrida assinam oficialmente o nono Acordo de Concórdia, garantindo força e estabilidade para o esporte em um acordo crucial de cinco anos

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), órgão regulador global do automobilismo e federação das organizações de mobilidade em todo o mundo, e o Grupo Fórmula 1, detentor dos direitos comerciais, anunciaram hoje a assinatura do Acordo de Concórdia de Governança, um contrato crucial que define o quadro regulamentar e os termos de governança do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA até 2030. Este anúncio segue-se ao de março, que confirmou a assinatura do Acordo de Concórdia Comercial de 2026 por todas as equipes e pelo Grupo Fórmula 1. Juntos, estes acordos constituem o nono Acordo de Concórdia, representando um importante passo em frente na profissionalização e no desenvolvimento global do esporte.

Introduzidos pela primeira vez em 1981, os Acordos de Concórdia foram concebidos para promover a equidade desportiva, a inovação tecnológica e a excelência operacional, alinhando todas as partes interessadas em torno de uma visão partilhada para uma governação estruturada e o crescimento contínuo do desporto. Cada versão dos Acordos de Concórdia moldou o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA no espetáculo global que é hoje.

O nono Acordo de Concórdia, anunciado hoje, marca o início de uma nova era de colaboração entre a FIA e o Grupo Fórmula 1, que trabalharam juntos para escrever o próximo capítulo da história da Fórmula 1, demonstrando respeito mútuo, transparência e objetivos comuns entre as duas organizações. O acordo confirma a participação de todas as equipes do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA, incluindo a futura equipe Cadillac de Fórmula 1, até o final da década, e proporciona uma base sólida para a evolução esportiva e técnica do esporte.

O Acordo de Concórdia reforça o compromisso da FIA, do Grupo Fórmula 1 e de todas as equipes em continuar a desenvolver e aprimorar o esporte, impulsionando a expansão significativa que ele vem apresentando nos últimos anos. O novo contrato permite que a FIA invista ainda mais em melhorias na regulamentação das corridas, na direção de prova, na comissária e na expertise técnica, beneficiando o Campeonato. Isso significa que o esporte pode continuar a evoluir, proporcionando inovações tecnológicas empolgantes e muita ação esportiva para fãs, emissoras e parceiros, tudo dentro de uma estrutura regulatória estável e organizada. Aliado a um crescimento recorde de audiência, um calendário de corridas dinâmico e um engajamento cada vez maior do público jovem, o Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA inicia este novo capítulo com um ímpeto sem precedentes.

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, disse:

"O nono Acordo de Concórdia garante o futuro a longo prazo do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA e tenho orgulho da dedicação investida neste processo. Gostaria de agradecer a Stefano Domenicali e sua equipe pela sólida colaboração, que construiu uma estrutura baseada na justiça, estabilidade e ambição compartilhada. Este acordo nos permite continuar modernizando nossas capacidades regulatórias, tecnológicas e operacionais, incluindo o apoio aos nossos diretores de prova, oficiais e aos milhares de voluntários cuja experiência é fundamental em cada corrida. Estamos garantindo que a Fórmula 1 permaneça na vanguarda da inovação tecnológica, estabelecendo novos padrões no esporte mundial."

Stefano Domenicali, Presidente e CEO do Grupo Fórmula 1, disse:

“Hoje é um dia importante para a Fórmula 1. Ao celebrarmos os setenta e cinco anos deste esporte incrível, temos orgulho de escrever o próximo capítulo da nossa longa e fascinante história. Este acordo garante que a Fórmula 1 esteja na melhor posição possível para continuar crescendo em todo o mundo. Quero agradecer ao presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, e a todas as equipes pela colaboração e determinação em alcançar os melhores resultados para todo o esporte em nossas negociações. Temos muito do que nos orgulhar, mas também estamos focados nas oportunidades e no potencial empolgante da Fórmula 1 nos próximos anos.”

A Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) é o órgão regulador do automobilismo mundial e a federação global das organizações de mobilidade. É uma organização sem fins lucrativos comprometida com a promoção da inovação e a defesa da segurança, sustentabilidade e igualdade no automobilismo e na mobilidade.

Fundada em 1904, com escritórios em Paris, Londres e Genebra, a FIA reúne 245 organizações membros em cinco continentes, representando milhões de usuários de vias públicas, profissionais do automobilismo e voluntários. Ela desenvolve e aplica regulamentos para o automobilismo, incluindo sete Campeonatos Mundiais da FIA, para garantir que as competições em todo o mundo sejam seguras e justas para todos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251212385133/pt/

Para informações à imprensa, entre em contato com:

Jonathan Refoy, Diretor de Comunicação da FIA – jrefoy@fia.com

Cameron Kelleher, Diretor Sênior de Comunicação Esportiva da FIA | Chefe de Comunicação da Fórmula 1 – ckelleher@fia.com

Sophia Martin-Pavlou, Diretora de Comunicação Corporativa da FIA – smartin-pavlou@fia.com