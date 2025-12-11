Especialista em marketing é reconhecida no Google Experts

A especialista em marketing digital Georgia Andunes, responsável pela consultoria Andunes, foi reconhecida pelo programa Google Experts 2025, conquistando a certificação de Guru Google como uma das cinco melhores profissionais colocadas. A cerimônia de premiação foi realizada em 5 de dezembro, em São Paulo (SP), no auditório da gigante de tecnologia.

O programa no qual a especialista de 27 anos obteve reconhecimento capacita profissionais em soluções inovadoras e estratégicas de marketing, com um público de cerca de 3 mil pessoas sendo escolhido a cada ano. Entre os objetivos, estava a utilização das soluções de inteligência artificial do Google Ads para aceleração de resultados das empresas anunciantes.

Andunes explica que, diferentemente dos anos anteriores, o ranking de 2025 se deu não apenas pela pontuação conquistada nos encontros ao vivo e nas atividades, mas também pela comprovação da implementação e adoção de boas práticas. O programa ocorreu de abril a novembro.



“Ao longo do ano, segui focada em testar e documentar os resultados obtidos com as novas tecnologias, mês após mês validando hipóteses e construindo resultados em ambientes controlados. Alguns deles, de tão positivos, passaram a integrar as boas práticas gerais e foram adotados de forma padrão nas contas”, afirma Andunes.

“Vejo como principal aprendizado a capacidade de conciliar dados proprietários com a utilização da inteligência artificial (IA) do Google. Isso garante que as expansões de segmentação, inventário e palavras-chave sigam um direcional claro ao entender o que de fato é um resultado qualificado (sinal fornecido por meio de integrações com o banco de dados da empresa)”, complementa a especialista em marketing digital.

A partir do aprendizado com o programa, Andunes ressalta também a necessidade de adotar uma estratégia multicanal, que considere a jornada do usuário até uma conversão no ambiente online (venda de um produto, compra de um serviço ou inscrição em um curso, por exemplo).

“Outro ponto é a tendência crescente de adoção de IA, desde a utilização nas campanhas de pesquisa com a ferramenta AI MAX do Google até a utilização na criação de imagens e vídeos para anúncios de Pmax”, menciona.

Na visão de Andunes, a IA tem se comprovado cada vez mais fundamental devido ao conhecimento profundo que o Google possui sobre o comportamento do usuário e ajuda a alcançar resultados além da previsibilidade que um estrategista conseguiria chegar apenas pensando na "persona ideal", detalha a profissional.

Desafios

Em 2024, os investimentos em publicidade digital no Brasil alcançaram R$ 37,9 bilhões, um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. A estimativa é que um terço desses recursos sejam aportados diretamente pelos anunciantes. Os dados são do estudo Digital Spend, realizado pela IAB Brasil e pela Kantar Ibope Media, segundo divulgado pelo UOL.

Apesar do aumento, Andunes considera que ainda há muitos desafios e pontos de melhoria no segmento. “Estamos em um cenário no qual muitos profissionais, empresas e agências congelaram no tempo e seguem aplicando as mesmas metodologias de sempre. Estas, infelizmente, já não são suficientes para escalar resultados no marketing”, reflete.

“Daí a importância de programas como o Google Experts, que servem para fortalecer um ecossistema de inovação, contribuindo para culturas e profissionais mais disruptivos, auxiliando aqueles que já adotam todas as boas práticas a dar os próximos passos para construir resultados cada vez maiores”, complementa Andunes.

Segundo a especialista, os conhecimentos adquiridos no Google Experts já estão sendo aplicados na sua consultoria. O foco é o aumento da eficiência das estratégias adotadas pelo time de marketing, desde auditoria de campanhas até revisão de boas práticas em sites e no fluxo de conversão, identificando pontos de melhoria para maior retorno dos investimentos.

A atuação da consultoria Andunes pode incluir também planejamento e setup de campanhas de mídia no Google, LinkedIn, Meta Ads (Facebook e Instagram) e treinamento de marketing digital para equipes corporativas e empreendedores autônomos que buscam aperfeiçoamento.

“O desafio comum na entrega de resultados de uma operação de marketing está na dificuldade de identificar quais são os gargalos e como atuar nos pontos de melhoria. Depois de quase uma década trabalhando na área, resolvi abrir minha própria empresa ao perceber um padrão nos erros identificados em todos os diagnósticos, planejamentos e auditorias realizados ao longo da minha carreira”, explica Andunes.



“A falta de resultado está muito associada à falta de conhecimento aprofundado das mídias, desconhecimento das boas práticas e até em erros que acabam passando despercebidos na gestão do dia a dia”, acrescenta.

Para saber mais, basta acessar o site da consultoria Andunes: https://www.andunes.com/