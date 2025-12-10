O Instituto Neurológico da Cleveland Clinic e o Grupo Baszucki unem forças para avançar em estudo cerebral inovador com marcadores de saúde metabólica

O Grupo Baszucki anunciou hoje um compromisso ampliado com o projeto histórico Estudo Cerebral da Cleveland Clinic. Lançado em 2022, este ambicioso estudo longitudinal planeja acompanhar indivíduos saudáveis ??por um período de 20 anos com o objetivo de identificar marcadores precoces de doenças e alvos terapêuticos necessários para prevenir e, em última instância, curar doenças neurológicas. O compromisso do Grupo Baszucki eleva sua doação total para o estudo a US$ 450.000. O compromisso foi anunciado em Keep Memory Alive. O Festival de Verão e Rodeio anual no Shakespeare Ranch em Glenbrook, Nevada, é um evento beneficente para o Centro Lou Ruvo para a Saúde Cerebral e apresentado por Larry e Camille Ruvo, cofundadores da Keep Memory Alive.

O apoio do Baszucki Group ampliou o escopo do Estudo Cerebral da Cleveland Clinic para incluir biomarcadores em amostras de fezes – uma avaliação fundamental que pode revelar a relação entre o intestino e o cérebro e como essa conexão influencia o risco de doenças. Esses dados ajudarão os pesquisadores a explorarem como a saúde metabólica se relaciona com a função cerebral, uma área prioritária para o Baszucki Group.

Embora as doenças neurológicas afetem uma em cada seis pessoas no mundo, ainda existe uma lacuna crítica no conhecimento. Pesquisadores e clínicos não conseguiram identificar os fatores que determinam por que alguns indivíduos são suscetíveis a essas doenças, enquanto outros permanecem assintomáticos.

Principais Investigadores Andre Machado MD, PhD, presidente do Instituto Neurológico e titular da Cátedra Charles e Christine Carroll de Neurocirurgia Funcional na Cleveland Clinic e Imad Najm MD, diretor do Centro de Epilepsia da Cleveland Clinic pretende preencher essa lacuna recrutando dezenas de milhares de participantes saudáveis e monitorando biomarcadores em todo o corpo ao longo de duas décadas. Ao aproveitar dados em larga escala e de vários anos, este estudo aumentará drasticamente o potencial de identificar e estabelecer alertas para os primeiros sinais de distúrbios cerebrais.

"Este estudo irá gerar dados monumentais, permitindo-nos descobrir 'impressões digitais da doença' anteriormente ocultas", disse o Dr. Machado. "O que torna esta pesquisa única é que ela inclui avaliações nunca antes exploradas. Essas novas descobertas podem abrir caminho para melhores diagnósticos e tratamentos preventivos no futuro."

"Ao incluir essas avaliações adicionais, o Estudo do Cérebro está dando um passo crucial para a compreensão do cérebro dentro do contexto de todo o corpo", disse Jan Ellison Baszucki, cofundadora e presidente do Baszucki Group. "Essa abordagem ampla e holística para a coleta de dados é fundamental, pois maximiza a possibilidade de revelar os fatores subjacentes que contribuem para a disfunção neurológica e descobrir possíveis opções de tratamento."

Neste momento, o primeiro estudo longitudinal do gênero já recrutou mais de 4.300 voluntários adultos sem histórico de doenças neurológicas para se submeterem a avaliações abrangentes regulares, projetadas para detectar biomarcadores e causas de distúrbios neurológicos antes do surgimento dos sintomas. Os participantes são provenientes de quase todos os estados dos EUA e demonstraram grande entusiasmo em participar desta pesquisa.

Sobre o Baszucki Group

Lançado em 2021 pelo fundador e CEO da Roblox, David Baszucki, e pela autora best-seller Jan Ellison Baszucki, Grupo Baszucki utiliza doações privadas, investimentos de impacto, advocacy, storytelling e construção de comunidade para impulsionar mudanças fundamentais. Um dos principais objetivos do Baszucki Group é transformar os resultados em saúde mental, apoiando iniciativas na interseção entre metabolismo, psiquiatria e neurociência. Para saber mais sobre abordagens metabólicas para transtornos mentais e saúde cerebral, incluindo a terapia cetogênica, visite Mente Metabólica, uma iniciativa sem fins lucrativos do Grupo Baszucki.

