Viagens ao Mercosul impulsionam busca por Seguro Carta Verde

Final de ano marca o período de maior movimentação rodoviária entre o Brasil e países vizinhos, e esse comportamento está diretamente ligado ao crescimento da procura pelo Seguro Carta Verde. O documento é obrigatório para motoristas que viajam de carro para Argentina, Uruguai e Paraguai e garante cobertura de responsabilidade civil por danos causados a terceiros no exterior. O painel de chegadas internacionais do Ministério do Turismo indica aumento contínuo do fluxo de turistas ao Brasil por todas as vias, inclusive a terrestre, desde 2023, com dados abertos por mês e tipo de acesso no Observatório Nacional de Turismo.

As estatísticas oficiais de viagens reforçam a tendência de expansão até 2026. Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que as viagens internacionais realizadas por moradores do Brasil cresceram 11,1% em 2024 na comparação com 2023, atingindo 688 mil deslocamentos ao exterior. Ao mesmo tempo, estudo encomendado pelo Ministério do Turismo aponta que 59 milhões de brasileiros declararam intenção de viajar no verão 2024/2025, com impacto estimado de R$ 148,3 bilhões na economia, segundo nota oficial publicada no portal do governo federal. Em paralelo, o Brasil recebeu 6,65 milhões de turistas estrangeiros em 2024, alta de 12,6% em relação a 2023, segundo dados consolidados pelo Ministério do Turismo e Embratur, reforçando um ambiente de turismo regional aquecido.

Em janeiro de 2025, a Agência Gov registrou 1.483.669 visitantes internacionais ingressando no Brasil, com cerca de 54% dessas entradas realizadas por via terrestre, resultado considerado o melhor janeiro desde 1970. A combinação de aumento nas viagens internacionais de brasileiros, maior circulação de turistas estrangeiros na região e aquecimento das rotas terrestres cria um cenário em que o Seguro Carta Verde ganha relevância prática nas festas de fim de ano e na virada 2025/2026.

Por outro lado, a realidade da frota brasileira ainda expõe um risco estrutural. Estimativas da Confederação Nacional das Seguradoras, divulgadas pela imprensa especializada, indicam que cerca de 70% dos automóveis em circulação no país rodam sem qualquer tipo de seguro, enquanto aproximadamente 20,1 milhões de veículos contam com proteção contratada. Nesse contexto, produtos obrigatórios para circulação em outros países, como o Seguro Carta Verde, assumem papel ainda mais estratégico para mitigar danos financeiros em caso de acidentes fora do território nacional.

O Seguro Carta Verde é um documento de responsabilidade civil obrigatório para veículos brasileiros que cruzam fronteiras rumo aos países do Mercosul, com foco na cobertura de danos materiais e corporais causados a terceiros não transportados em caso de acidente. O seguro não substitui o seguro auto contratado no Brasil, mas funciona como extensão específica e obrigatória para circulação em território estrangeiro. A ausência do documento pode levar à exigência de contratação emergencial na fronteira, multas ou até impedimento de entrada com o veículo.

O comportamento de busca do consumidor confirma a sazonalidade, com crescimento expressivo nas pesquisas relacionadas ao termo "Carta Verde" entre outubro e dezembro, período em que muitos motoristas definem viagens de férias, cruzam fronteiras para turismo de compras e planejam roteiros de carro pela Argentina, Uruguai e Paraguai.



A Economize ON acompanha os dados divulgados por órgãos oficiais e observa que a combinação de mais viagens internacionais, maior circulação de turistas estrangeiros no Brasil e fortalecimento do turismo rodoviário tende a se manter entre o fim de 2025 e o ano de 2026. Na avaliação de Claudio Royo, diretor da Economize ON, o Seguro Carta Verde deve ser considerado parte do planejamento financeiro da viagem, especialmente em um cenário em que grande parte da frota ainda circula sem seguro auto tradicional.

Projeções oficiais reforçam a expectativa de crescimento. O Plano Internacional de Marketing Turístico “Plano Brasis 2025–2027”, elaborado pela Embratur, aponta metas de ampliação do fluxo de turistas internacionais, com horizonte de crescimento de dois dígitos nas chegadas ao Brasil nos próximos anos. Já reportagem da CNN Brasil mostra que o país trabalha com meta de 7,5 milhões de visitantes internacionais em 2026, de acordo com o Plano Nacional de Turismo 2024–2027. A continuidade dessa expansão, somada ao câmbio relativamente estável e ao interesse por destinos próximos, tende a fortalecer o turismo regional e, por consequência, a demanda por Seguro Carta Verde.

A orientação para contratação antecipada do seguro é recorrente em comunicados de órgãos públicos e materiais de corretoras e portais especializados. A concentração de viagens entre dezembro e fevereiro aumenta a pressão sobre pontos físicos de venda, especialmente em postos de fronteira, onde filas e limitação de oferta podem encarecer ou atrasar a emissão do documento. O Seguro Carta Verde é um seguro simples, que pode ser contratado online e emitido na hora, e ao antecipar a contratação do seguro por meio de plataformas digitais, o motorista evita depender exclusivamente dos pontos de venda nas fronteiras.