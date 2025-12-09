Veridas associa-se à Q2 Ingressos para combater a fraude na venda de ingressos e garantir acesso seguro em grandes eventos no Brasil

A Veridas, líder global em tecnologia de identidade e cibersegurança, expandiu as suas operações na América do Sul ao tornar-se a principal fornecedora de serviços de verificação de identidade e antifraude para a Q2 Ingressos, uma das maiores empresas de tecnologia para eventos e bilheteria do Brasil.

A Q2 Ingressos, responsável pela gestão da venda de ingressos, controle de acessos e pagamentos cashless em controle e eventos ao vivo em todo o Brasil, utilizará a tecnologia da Veridas para verificar a identidade de cada comprador online. A integração visa coibir a fraude e a revenda ilegal de ingressos, melhorando simultaneamente a experiência de compra para os clientes.

Esta parceria introduz a plataforma de identidade digital da Veridas no crescente setor de entretenimento do Brasil. Os clientes da Q2 Ingressos podem agora registar-se, confirmar a sua identidade e adquirir ingressos de forma segura a partir de qualquer dispositivo, reduzindo o risco de fraude tanto para os fãs como para os organizadores dos eventos.

Um Parceiro Comprovado na América Latina

A Veridas já suporta algumas das implementações de identidade mais confiáveis da América Latina, desde o acesso facial no Estádio Monumental do River Plate, na Argentina, e na ANFP, no Chile, até ao onboarding digital para grandes bancos como o BBVA e o Scotiabank.

"Estamos a consolidar o nosso sucesso no acesso a estádios para avançar em novos setores como fintech, pagamentos e entretenimento", afirmou Anders Hartington, Diretor Geral da Veridas para o Brasil e Cone Sul.

Com a integração da Q2 Ingressos no seu ecossistema, a Veridas fortalece a sua posição como empresa líder em tecnologia de identidade na América Latina, ajudando a região a caminhar para um futuro sem senhas e sem fraudes, onde a identidade é o alicerce de interações digitais seguras e fluidas.

O Lançamento do Q2 Face

"A Q2 Ingressos orgulha-se de ser a primeira empresa de ingressos no Brasil a oferecer uma tecnologia tão avançada e exclusiva através desta parceria com a Veridas", declarou Gabriel Andrade Borges, CEO da Q2 Ingressos. "Com isso, lançamos oficialmente o Q2 Face, a nossa nova solução de validação facial para gestão de acesso a eventos. A solução foi apresentada ao mercado no dia 10 de novembro, durante o XCBPE, evento organizado pela ABRAPE e reconhecido como o maior encontro de produtores de eventos do Brasil. O lançamento foi um sucesso: foram registradas mais de 4.500 validações faciais durante os dois dias de evento, garantindo uma experiência de entrada mais rápida, eficiente e segura para todos os participantes”.

"Com grandes clientes que já confiam na Veridas em toda a região, não estamos a começar do zero; estamos a aproveitar um forte impulso de crescimento", acrescentou Eduardo Azanza, CEO da Veridas.

Sobre a Veridas

A Veridas é líder global em identidade digital e biometria, fornecendo soluções confiáveis que combatem a fraude e permitem interações seguras e fluidas. Presente em 25 países, a plataforma de verificação impulsionada por IA da Veridas previne a fraude de identidade em grande escala para os setores bancário, telecomunicações, governamental, entre outros.

Sobre a Q2 Ingressos

A Q2 Ingressos é uma das principais empresas de tecnologia de eventos e bilheteria do Brasil, oferecendo soluções completas (end-to-end) para eventos em todo o país. A empresa é especializada na venda de ingressos, controle de acessos e sistemas de pagamento cashless, apoiando os organizadores na entrega de experiências seguras, eficientes e fluidas para o público.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251204088715/pt/

Contacto para Imprensa:

Juan Fernando Campos

Global PR Manager, Veridas

jfcampos@veridas.com