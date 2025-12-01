PUMA inaugura sua maior loja conceito na Europa, bem no coração de Londres, levando o melhor da marca diretamente aos consumidores

A PUMA abriu sua maior loja conceito europeia na Oxford Street, em Londres, levando o melhor dos produtos da marca e experiências imersivas para mais perto dos consumidores em um dos destinos de compras mais movimentados da Europa.

A nova loja conceito, localizada a poucos passos da Selfridges e da estação Bond Street, ocupa 24.000 pés quadrados e apresenta as inovações de ponta da PUMA, como a tecnologia de corrida NITRO™, as chuteiras FUTURE, ULTRA e KING, além da atual linha de produtos lifestyle.

"A inauguração da nossa loja conceito na Oxford Street é um momento empolgante para a PUMA", disse Arthur Hoeld, CEO da PUMA. "É nossa primeira loja conceito na Europa, o que nos dá a oportunidade de nos conectar com mais pessoas do que nunca, bem no coração de um dos destinos de compras mais icônicos do mundo. É uma plataforma poderosa para nos engajarmos diretamente com os consumidores, apresentar nossas inovações recentes em performance e fortalecer a presença da marca em um dos destinos de varejo mais influentes do planeta. Esse espaço não só destaca a excelência dos nossos produtos, como também celebra nossa história e a longa conexão com atletas de elite".

Os consumidores podem aproveitar diversas áreas de personalização para criar produtos únicos, experimentar a tecnologia de performance NITRO™ da PUMA com um painel digital de corrida que reage a cada toque ou conhecer melhor a história da marca na área de arquivo, que exibe peças icônicas dos últimos 77 anos da marca.

"Londres é um dos mercados de varejo mais competitivos do mundo, e a Oxford Street é o seu palco principal", acrescentou Lucynda Davies, diretora geral da PUMA para o Reino Unido e Irlanda. "Esta loja conceito demonstra nossa confiança no Reino Unido e reflete nosso compromisso em oferecer experiências criativas e inovadoras, que sejam autênticas para a PUMA".

Para celebrar a inauguração, a PUMA lançou uma coleção London Exclusive, criada por Heiko Desens, vice-presidente de direção criativa e inovação da PUMA. Inspirada pelo espírito comunitário e pela energia criativa da cidade, a coleção reinventa ícones britânicos como a Union Flag e Harris Tweed sob a visão moderna da PUMA. As peças de edição limitada estão disponíveis exclusivamente na loja conceito de Londres.

Já aberta ao público, a loja conceito de Londres terá uma programação dinâmica de eventos e ativações até o final de 2025 e ao longo de 2026, incluindo colaborações exclusivas, participações de atletas e experiências na loja em constante evolução, garantindo que a loja conceito continue sendo um destino vibrante muito além da inauguração.

Como parte dos planos de ativação da loja, a PUMA realizará um evento de lançamento dedicado em 4 de dezembro, celebrando sua estreia oficial. Nos meses seguintes, a loja conceito de Londres também será palco de grandes momentos da marca, incluindo uma experiência pré-corrida HYROX para os atletas da HYROX London no dia 3 de dezembro, e um evento especial de automobilismo em 11 de dezembro, que destacará a tradição da PUMA nas corridas, a parceria PUMA x Aston Martin F1 Team e uma Select Capsule Collection.

Em outubro, a PUMA apresentou suas novas prioridades estratégicas, com o objetivo de reposicionar a empresa e consolidá-la como uma das três principais marcas esportivas do mundo. Embora tanto o negócio de atacado quanto o de vendas diretas ao consumidor continuem desempenhando um papel importante na estratégia de distribuição da PUMA, a empresa pretende evoluir sua combinação de canais e buscar um crescimento maior nos canais diretos ao consumidor para se alinhar às médias do mercado.

Para mais informações sobre a PUMA, acesse puma.com e siga-nos nas redes sociais @puma e @puma.UK.

Notas aos editores:

Fotos da loja: LINK

Coleção London Exclusive: LINK

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Há 77 anos, a PUMA impulsiona o esporte e a cultura, criando produtos rápidos para os atletas mais velozes do planeta. A marca se dedica a redefinir o esporte e a autoexpressão, capacitando atletas e consumidores a atingirem seu melhor desempenho, sempre mantendo sua autenticidade. Com foco em inovação, autenticidade e diversão, a PUMA continua expandindo os limites da performance e do estilo esportivo. A PUMA oferece produtos de performance e lifestyle inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e musculação, basquete, golfe e motorsport, além de colaborar com designers e marcas renomadas para levar a influência esportivaàcultura urbana eàmoda. O PUMA Group é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas no mundo todo e tem sua sede em Herzogenaurach, Alemanha.

