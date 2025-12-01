Toshiba expande linha de impressoras industriais de etiquetas

A Toshiba America Business Solutions expandiu sua premiada linha de impressoras industriais de códigos de barras com a versátil série BX420 (modelos BX420D e BX420T) e a BX430 de altíssima resolução, oferecendo impressão nativa diretamente em PDF, atualizações simples de sistemas antigos e inteligência em nuvem para profissionais de transporte, armazenagem, manufatura e varejo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251201125892/pt/

Essas impressoras planas de etiquetas dão continuidade ao sucesso da nova BX410T, oferecendo aos clientes uma evolução moderna com impressão de PDF em tempo real, incluindo rotação e escala automáticas, sem necessidade de drivers, middleware ou add-ons caros. Agora, os profissionais podem imprimir PDFs complexos com dados variáveis diretamente de sistemas ERP, dispositivos móveis ou plataformas em nuvem, com até 80% menos tempo de configuração e códigos de barras perfeitos, além de etiquetas de acordo com as normas.

Otimizando a produtividade com PDF nativo e a inteligência A-BRID da Toshiba

Com o revolucionário ecossistema dual-core A-BRID da Toshiba, que combina um sistema operacional em tempo real para impressão ultrarrápida e Linux para aplicações de nível de TI, a série BX420 e a BX430 transformam nosso hardware robusto e já testado pelos clientes em verdadeiros "hubs inteligentes de etiquetagem".

Impressão nativa direta em PDF: processamento completo de PDFs sem necessidade de driver: redimensiona, gira e renderiza dados variáveis (códigos de barras, códigos QR ou textos serializados) sem precisar de software. Um divisor de águas para logística de e-commerce, serialização farmacêutica e manufatura just-in-time. Nenhuma outra solução oferece essa superioridade pronta para uso.

redimensiona, gira e renderiza dados variáveis (códigos de barras, códigos QR ou textos serializados) sem precisar de software. Um divisor de águas para logística de e-commerce, serialização farmacêutica e manufatura just-in-time. Nenhuma outra solução oferece essa superioridade pronta para uso. Conectividade em nuvem e gestão remota: as integrações com Elevate Sky ® MFPConnect e SOTI Connect permitem o monitoramento de frotas IoT, atualizações automáticas de firmware, contadores e registros, a qualquer hora e em qualquer lugar.

as integrações com Elevate Sky MFPConnect e SOTI Connect permitem o monitoramento de frotas IoT, atualizações automáticas de firmware, contadores e registros, a qualquer hora e em qualquer lugar. Atualização de sistemas legados sem complicação: a auto-emulação reconhece ZPL II, TPCL e DPL, permitindo substituir impressoras antigas rapidamente e reduzindo o tempo de migração em até 70%.

Recursos práticos que economizam tempo para necessidades reais

Essas impressoras, com visual moderno em preto e branco, vêm equipadas com ferramentas intuitivas:

Tela LCD colorida de 4,3 polegadas com códigos QR que conectam ao suporte técnico móvel e a vídeos de instruções.

com códigos QR que conectam ao suporte técnico móvel e a vídeos de instruções. Detecção de fim de etiqueta e tecnologia exclusiva Ribbon Save (padrão na linha industrial da Toshiba) para reduzir ao máximo o tempo de inatividade e o desperdício.

e tecnologia exclusiva Ribbon Save (padrão na linha industrial da Toshiba) para reduzir ao máximo o tempo de inatividade e o desperdício. A clonagem de impressoras permite replicar configurações em toda a frota para implementações em grande escala.

permite replicar configurações em toda a frota para implementações em grande escala. Apps integrados permitem impressão direta a partir de leitores de código de barras ou teclados, sem necessidade de um PC.

permitem impressão direta a partir de leitores de código de barras ou teclados, sem necessidade de um PC. Etiquetagem segura: apps testados e certificados protegem os dados em ambientes regulamentados.

Precisão e versatilidade para todas as aplicações

Série BX420: resolução de até 300 pontos por polegada (dpi) e etiquetas de 4 polegadas de largura, ideais para expedição diária, controle de estoque e compliance em transporte e varejo.

resolução de até 300 pontos por polegada (dpi) e etiquetas de 4 polegadas de largura, ideais para expedição diária, controle de estoque e compliance em transporte e varejo. BX430: resolução de até 600 dpi para microetiquetas (com passo de apenas 3 milímetros), ideal para placas de circuito eletrônico, etiquetas de vestuário e tags corporativas de alta legibilidade. Inclui cortador de tecido de alta performance com módulos opcionais de ejetor e descolagem precisa.

"Os clientes adoraram a BX410T com tecnologia A-BRID. Agora com a série BX420 e a BX430, estamos oferecendo aos clientes um ótimo motivo para atualizar suas impressoras de etiquetas antigas", disse Bill Melo, vice-presidente de marketing e desenvolvimento estratégico da Toshiba America Business Solutions. "Esses produtos trazem muitas inovações tecnológicas, mas só o desempenho na impressão de PDFs já proporciona aos usuários mais flexibilidade, fluxos de trabalho mais rápidos, TCO menor e escalabilidade para o futuro. A Toshiba não está apenas seguindo o mercado: nós estamos liderando".

A série BX420 e a BX430 já estão disponíveis através de revendedores autorizados da Toshiba. Para mais informações, especificações ou para encontrar um revendedor próximo a você, acesse www.business.toshiba.com.

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.

A Toshiba America Business Solutions é líder em inovação com soluções que capacitam as pessoas a terem um desempenho eficiente e eficaz em seu ambiente de trabalho. Atendendo profissionais nos Estados Unidos, México e América Central e América do Sul, a Toshiba oferece sistemas, serviços e assinaturas seguros e sustentáveis para melhor impressão, gestão e exibição de informações. A Toshiba tem foco contínuo em seus clientes e comunidades, está comprometida com a sustentabilidade e é reconhecida como uma empresa sustentável Wall Street Journal Top 100 . Para saber mais, acesse business.toshiba.com. Siga a Toshiba no LinkedIn, X (Twitter) e YouTube.

Contato com a mídia

Toshiba America Business Solutions

Rick Havacko

949-462-6094

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com