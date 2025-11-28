GoodStorage investe R$ 1,3 milhão em cultura paulistana

A GoodStorage, empresa de self storage do Brasil, destinou mais de R$1,3 milhão a projetos culturais da cidade de São Paulo por meio do Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais (PROMAC). É a primeira vez que a companhia utiliza o mecanismo de incentivo fiscal, em um esforço para impulsionar o desenvolvimento cultural e social da capital.

Os recursos foram direcionados a três instituições de referência na cena artística paulistana: o Instituto Tomie Ohtake, o Museu da Imagem e do Som (MIS-SP) e o Museu de Arte Moderna (MAM-SP). A iniciativa amplia o envolvimento da empresa com ações que estimulam o acesso à arte, à educação e à criatividade como instrumentos de transformação urbana.

“O apoio da GoodStorage a instituições culturais paulistanas também reflete sua visão de cidade. A empresa acredita no fortalecimento dos bairros e na valorização dos espaços de convivência e aprendizado, princípios alinhados ao conceito de cidades de 15 minutos, em que serviços, cultura e lazer estão perto das pessoas. Ao incentivar museus e centros de arte que integram essa rede de vida urbana, a companhia reafirma seu papel no desenvolvimento equilibrado e acessível de São Paulo”, afirma Thiago Cordeiro, CEO e fundador da GoodStorage.

Com a utilização do PROMAC, a GoodStorage passa a integrar o grupo de empresas que direcionam parte de seus impostos para o fomento da cultura paulistana. A iniciativa reforça a presença da companhia em São Paulo e consolida seu compromisso de contribuir de forma estruturada com projetos que geram valor público e fortalecem instituições culturais da cidade.