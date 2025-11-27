Mercado de tecnologia impulsiona demanda por especialistas

A expansão do mercado de tecnologia no Brasil tem acelerado a busca por profissionais qualificados, especialmente em áreas ligadas a sistemas de gestão e processos integrados. À medida que empresas avançam em suas jornadas de digitalização, cresce também a necessidade de talentos preparados para lidar com operações complexas, alto volume de dados e tomada de decisão baseada em informações estruturadas.

De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), o país deverá acumular um déficit de quase 500 mil profissionais de tecnologia entre 2021 e este ano de 2025. O resultado é a diferença entre a formação anual de 53 mil talentos e a demanda para atender 159 mil vagas do setor amplo em crescimento.

Gold Business Partner da SAP há mais de 19 anos e com mais de 500 projetos implantados, a Upper criou a Academia SAP Business One para suprir essa demanda de mercado. “O curso foi criado com o intuito de preparar consultores e Key Users”, explica a Fabrícia Toledo, gerente de Recursos Humanos da empresa.

Ela reforça que a Upper investe continuamente no desenvolvimento de seus talentos e no fortalecimento do ecossistema de tecnologia. “Esse compromisso é o que inspirou a criação da Academia, pois a formação de especialistas é essencial para acompanhar a velocidade do mercado”. De acordo com ela, a tecnologia evolui rapidamente, e as empresas precisam de profissionais preparados para transformar essa evolução em resultado.

Fabrícia explica que a Academia SAP Business One foi estruturada para formar profissionais completos, unindo conhecimento técnico, visão de processos e entendimento prático da rotina das organizações. “Nosso objetivo é preparar pessoas para atuarem com segurança e clareza, seja como consultores, seja como Key Users. É uma capacitação pensada para o mercado e para atender a uma demanda real por mão de obra qualificada”, destaca.

Para ela, iniciativas desse tipo ajudam a suprir a falta de especialistas e elevam a maturidade digital das empresas brasileiras. “Quando entregamos profissionais melhor preparados, ajudamos todo o ecossistema a crescer”, completa.