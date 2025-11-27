Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Mercado de tecnologia impulsiona demanda por especialistas

Pesquisa aponta déficit de mais de 530 mil profissionais de TI. Consultoria especializada em SAP Business One oferece cursos para ampliar a formação de novos talentos para o mercado.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
27/11/2025 12:48

compartilhe

SIGA
x
Mercado de tecnologia impulsiona demanda por especialistas
Mercado de tecnologia impulsiona demanda por especialistas crédito: DINO

A expansão do mercado de tecnologia no Brasil tem acelerado a busca por profissionais qualificados, especialmente em áreas ligadas a sistemas de gestão e processos integrados. À medida que empresas avançam em suas jornadas de digitalização, cresce também a necessidade de talentos preparados para lidar com operações complexas, alto volume de dados e tomada de decisão baseada em informações estruturadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), o país deverá acumular um déficit de quase 500 mil profissionais de tecnologia entre 2021 e este ano de 2025. O resultado é a diferença entre a formação anual de 53 mil talentos e a demanda para atender 159 mil vagas do setor amplo em crescimento.

Gold Business Partner da SAP há mais de 19 anos e com mais de 500 projetos implantados, a Upper criou a Academia SAP Business One para suprir essa demanda de mercado. “O curso foi criado com o intuito de preparar consultores e Key Users”, explica a Fabrícia Toledo, gerente de Recursos Humanos da empresa.

Ela reforça que a Upper investe continuamente no desenvolvimento de seus talentos e no fortalecimento do ecossistema de tecnologia. “Esse compromisso é o que inspirou a criação da Academia, pois a formação de especialistas é essencial para acompanhar a velocidade do mercado”. De acordo com ela, a tecnologia evolui rapidamente, e as empresas precisam de profissionais preparados para transformar essa evolução em resultado.

Fabrícia explica que a Academia SAP Business One foi estruturada para formar profissionais completos, unindo conhecimento técnico, visão de processos e entendimento prático da rotina das organizações. “Nosso objetivo é preparar pessoas para atuarem com segurança e clareza, seja como consultores, seja como Key Users. É uma capacitação pensada para o mercado e para atender a uma demanda real por mão de obra qualificada”, destaca.

Para ela, iniciativas desse tipo ajudam a suprir a falta de especialistas e elevam a maturidade digital das empresas brasileiras. “Quando entregamos profissionais melhor preparados, ajudamos todo o ecossistema a crescer”, completa.



Website: https://www.uppertools.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay