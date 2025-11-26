Evento natalino transforma interior paulista em destino

A edição Natal Ypê 2025 consolida o interior paulista como destino de fim de ano ao oferecer uma rota natalina gratuita entre os dias 28 de novembro e 24 de dezembro nos jardins do complexo fabril da empresa em Amparo (SP).

A programação movimenta municípios da região e recebe famílias de diferentes cidades paulistas e de outros pontos do país, reforçando o papel do evento no calendário cultural local. A expectativa é ultrapassar a marca de 100 mil visitantes, superando os mais de 90 mil em 2024.

Realizado há mais de três décadas, o evento ocupa cerca de 4 mil metros quadrados da área externa do complexo fabril, transformada em um percurso temático com cenários que combinam memória, elementos culturais e ambientações natalinas. A proposta é oferecer uma experiência acessível para o público durante o período festivo.

O circuito conta com diferentes espaços temáticos. O visitante inicia o percurso por um grande livro que apresenta iniciativas relacionadas à sustentabilidade e segue para a “árvore memória”, que reúne registros da companhia desde os anos 1950.

O trajeto avança por ambientes que remetem à pesquisa, ao desenvolvimento e a diferentes momentos da história local. Um dos pontos centrais é a Casa do Noel, que simula de maneira lúdica a rotina de uma fábrica.

A edição de 2025 dialoga com o aniversário de 75 anos da empresa, fundada em 1950, e homenageia as regiões onde mantém operações industriais: Amparo e Salto (SP), Extrema e Itajubá (MG), Simões Filho (BA), Itapissuma (PE), Anápolis e Goiânia (GO). Os cenários dedicados a essas localidades reforçam a relação histórica com as comunidades que acolhem o evento ao longo dos anos.

Segundo Mariana Nunes, gerente de Responsabilidade Social da Ypê, o eixo cultural permanece como foco da iniciativa. “O Natal da Ypê deste ano, além de criar cenários que transmitem mensagens de amor, esperança e paz, vai dividir com os visitantes marcos curiosos e interessantes sobre a história da empresa, especialmente no cuidado com as pessoas e o planeta”, diz.

A programação inclui a presença de Papai Noel, Mamãe Noel, duendes, “noeletes” e mascotes, que interagem com o público ao longo do circuito. O destaque é o musical “Jardim de Histórias – Musical de Natal Ypê”, encenado nos jardins. A narrativa acompanha a história de dois personagens que, na véspera de Natal, recebem a visita de um robô e percorrem uma jornada que conecta passado e futuro.

Além do musical, a programação conta com apresentação de banda natalina às sextas-feiras, às 20h. O espetáculo ocorre aos sábados, domingos e nos dias 22, 23 e 24 de dezembro, também às 20h. A Casa do Papai Noel funciona até as 22h, com visitas por ordem de chegada.

Em caso de chuva, a programação pode ser temporariamente suspensa. O evento é pet friendly: animais de estimação são bem-vindos e devem ser carregados no colo nas áreas decoradas.

Serviço – Natal Ypê 2025 “Jardim de Histórias”

Data: 28 de novembro a 24 de dezembro de 2025

Horário: sextas, sábados e domingos; e nos dias 22, 23 e 24/12, das 19h às 22h

Local: Jardins do Complexo Fabril da Ypê – Avenida Waldyr Beira, 1000 – Figueira, Amparo (SP)

Entrada: gratuita