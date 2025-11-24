Especialista orienta como proteger a casa contra infiltrações antes do verão

A proximidade do verão e o aumento das chuvas em diversas regiões do país faz crescer também a preocupação com infiltrações e umidade nas residências. A prevenção, segundo especialistas, é a principal aliada para evitar problemas estruturais e garantir o conforto dentro de casa.

De acordo com Anderson Oliveira, gerente técnico da Vedacit, a impermeabilização preventiva é a forma mais eficiente de proteger as construções antes do período chuvoso.

“Muitas pessoas esperam o problema aparecer para agir, mas a impermeabilização é uma etapa essencial da manutenção preventiva. Além de proteger a estrutura, ela evita mofo, bolhas e manchas, e mantém o ambiente mais saudável e bonito por mais tempo”, explica.

Segundo ele, o ideal é realizar o processo antes das chuvas intensas, especialmente em áreas externas expostas ao sol e à umidade, como fachadas, muros e paredes voltadas para o tempo. “Com uma aplicação simples e o uso de materiais adequados, é possível proteger a casa por vários anos e ainda valorizar o imóvel. A impermeabilização é sinônimo de cuidado e economia a longo prazo”, reforça Anderson.

Ele lembra ainda que, conforme dados do Instituto Brasileiro de Impermeabilização (IBI), os gastos com impermeabilização representam, em média, de 1% a 3% do custo total da obra quando realizados durante a construção. Embora o percentual pareça pequeno, trata-se de um investimento essencial para evitar infiltrações, danos estruturais e gastos elevados com reformas futuras.

A orientação dos especialistas é que a manutenção seja feita de forma periódica, observando sinais como manchas, bolhas e desprendimento de pintura, que podem indicar a presença de umidade.