Mobilidade inteligente ganha espaço em eventos e empresas

Antes vistos apenas em campos de golfe, os carrinhos elétricos agora podem ser vistos circulando por condomínios de luxo, aeroportos e até grandes eventos. Impulsionado pela busca por eficiência e sustentabilidade, o movimento da micromobilidade elétrica avança no Brasil, especialmente entre empresas e espaços corporativos que buscam reduzir soluções sustentáveis e eficientes para para pequenos deslocamentos



A micromobilidade, também conhecida como mobilidade inteligente, engloba veículos leves e compactos voltados para trajetos curtos, é uma alternativa à mobilidade tradicional. Para Armando Beça, sócio fundador da Ecoolmove, empresa especializada no segmento, o uso desse tipo de veículo entre a população está ligado diretamente à necessidade de economizar tempo e aumentar a produtividade.



“Soluções elétricas e compactas permitem deslocamentos mais inteligentes, além de oferecerem praticidade, baixo custo operacional e contribuição para uma mobilidade mais eficiente e sustentável”, afirma.



Do ponto de vista ambiental, os veículos elétricos também representam uma alternativa mais limpa. Thiago Beça, também sócio da Ecoolmove, destaca que “os carrinhos elétricos não emitem gases poluentes e operam de forma silenciosa. É uma solução que pode aliar sustentabilidade e desempenho, com menos paradas para manutenção e mais agilidade nas rotinas corporativas”.



Embora globalmente as emissões de gases do efeito estufa ainda sejam alarmantes, um estudo da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) em parceria com o Boston Consulting Group (BCG) revelou que os veículos brasileiros possuem a menor pegada de carbono do mundo. Neste cenário, o Brasil tem se tornado um ambiente particularmente favorável à adoção de tecnologias limpas no setor automotivo.



As informações, compartilhadas pela CNN Brasil, apontam que a vantagem do Brasil na descarbonização em relação aos principais mercados do mundo se deve ao uso em larga escala dos biocombustíveis, à matriz elétrica, composta por 90% de fontes renováveis e à matriz energética 50% renovável.

Quem usa micromobilidade no Brasil?



A tendência também chegou ao público de alto padrão. A Ecoolmove tem observado uma demanda crescente de empresários e influenciadores que buscam soluções mais práticas para suas operações, estilo de vida, deslocamentos diários e experiências de lazer, em busca de uma rotina mais sustentável.

De acordo com Armando Beça, o público busca soluções que unam eficiência, estilo e responsabilidade ambiental, um espaço que a Ecoolmove pretende ocupar com modelos personalizados e de alto desempenho.



Além do ambiente corporativo, os carrinhos elétricos têm sido adotados em condomínios e eventos como uma alternativa prática de transporte. As principais áreas de atuação da Ecoolmove incluem complexos de grande porte com alta necessidade de deslocamento interno, como condomínios de alto padrão, resorts, aeroportos, campus industriais e corporativos, instituições de pesquisa e ensino, arenas e centros esportivos, além de complexos de lazer e entretenimento, incluindo parques temáticos e grandes festivais.

Os modelos mais recentes da marca incorporam recursos inspirados nas grandes marcas do automobilismo, como central multimídia de 10 polegadas com CarPlay e Android Auto, câmera de ré, chave inteligente e sistema de som surround.



Com a consolidação da micromobilidade elétrica como parte do futuro da mobilidade urbana no Brasil, a Ecoolmove pretende desempenhar um papel ativo nesse processo.



“Estamos investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para criar soluções que aumentem a produtividade, reduzam impactos ambientais e tornem a mobilidade mais inteligente, sustentável e acessível a todos”, conclui Thiago Beça.