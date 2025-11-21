Andersen Consulting incorpora empresa de cooperação Cloud23

A Andersen Consulting firmou um contato de cooperação com a Cloud23, uma empresa de consultoria de última geração que integra dados e IA para impulsionar a transformação digital.

Localizada na África do Sul, a Cloud23 oferece soluções inteligentes baseada em plataforma para clientes em vários setores, como finanças, telecomunicações, saúde e fabricação. A empresa oferece consultoria e implementação do Salesforce, serviços gerenciados e estratégia de IA, capacitando organizações a modernizar a interação com o cliente, otimizar operações e gerar resultados mensuráveis.

"Nossa meta na Cloud23 sempre foi simplificar a transformação mediante um design inteligente e escalável", disse Ram Ramakrishnan, Fundador e Diretor Executivo da Cloud23. "Nosso foco é alinhar a tecnologia ao propósito, entregando resultados que apoiem o crescimento a longo prazo, o valor para o cliente e a inovação. A cooperação com a Andersen Consulting possibilita ampliar nossa missão e estender o impacto de nosso trabalho a uma plataforma mundial."

"A Cloud23 obteve uma escala e sofisticação impressionantes em um curto período de tempo", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "Suas capacidades em Salesforce, IA e integração de sistemas complementam nossa plataforma de consultoria e elevam o valor que podemos oferecer aos clientes que enfrentam transformações complexas em toda a empresa."

