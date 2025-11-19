Cluster "Maximus-384" da Core42 garante um lugar entre os 20 melhores na lista TOP500 de supercomputadores a nível mundial

A Core42, empresa do grupo G42 especializada em infraestrutura de nuvem soberana e IA, anunciou que seu supercomputador Maximus-384 foi classificado em 20º lugar na classificação internacional da Lista TOP500, a referência mais reconhecida do setor para sistemas de supercomputação de domínio público. A classificação ressalta o desempenho do cluster “Maximus”, baseado na GPU AMD Instinct™ MI300X, operado nas instalações da empresa em Buffalo, Nova York, e divulgado antes da Supercomputing 2025, a principal conferência mundial para HPC.

A lista TOP500 acompanha as tendências de desempenho em sistemas de supercomputação internacionais que utilizam a referência High Performance Linpack (HPL). Garantir uma posição entre os 20 melhores reflete uma engenharia excepcional em computação, memória, armazenamento e redes, e valida a capacidade do cluster de suportar cargas de trabalho de IA e HPC em larga escala sob condições de produção contínuas.

Através da cooperação estratégica do grupo G42 com a AMD, a implementação da Core42 em Buffalo conta com mais de 9.000 GPUs AMD Instinct MI300X configuradas para treinamento e inferência de IA em larga escala. Distribuída em todo mundo através da Core42 AI Cloud, o cluster fornece às organizações acesso a capacidade avançada de GPUs, com suporte de orquestração unificada, fortes controles de segurança e gerenciamento abrangente de dados.

A infraestrutura Core42 AI Cloud foi projetada especificamente como um sistema de computação de alto desempenho (HPC) otimizado para cargas de trabalho de IA. Seu núcleo de computação opera como um ambiente autossuficiente com armazenamento dedicado de alto desempenho e uma rede 'backbone' que oferece velocidade e confiabilidade excepcionais. Esta segmentação possibilita a implantação de múltiplos tipos de silício, o que é crucial para a nuvem de IA heterogênea criada pela Core42, que também inclui aceleradores da Nvidia e da Cerebras. Esta arquitetura está baseada por chips de rede de alta largura de banda da Broadcom, que gerenciam a transferência de dados entre GPUs, CPUs e armazenamento, bem como comutadores de Ethernet e o software EOS da Arista Networks, que gerenciam o fluxo de tráfego e otimizam o roteamento de dados.

O cluster Core42 Maximus-384 oferece às organizações acesso a capacidade avançada de GPUs, com suporte de orquestração unificada, segurança de nível empresarial e controles abrangentes de gerenciamento de dados. Sua inclusão na lista TOP500 representa um marco importante para a Core42 AI Cloud e reforça a capacidade da empresa de operar ambientes de alto desempenho de nível empresarial em escala mundial.

Ao comentar sobre a conquista, Edmondo Orlotti, Diretor de Crescimento da Core42, disse:

"Esta classificação define um novo marco em nossa missão de dar suporte às cargas de trabalho mais exigentes do mundo. Nossa crescente rede de infraestrutura de IA abrange clusters soberanos e implantações internacionais de supercomputadores, criando uma espinha dorsal mundial concebida para latência ultrabaixa e conformidade regulatória. Estar entre os 20 melhores do mundo comprova a qualidade da infraestrutura que construímos em todas as regiões e demonstra a força de nossa arquitetura de nuvem de IA e recursos de nível empresarial. À medida que a adoção da IA ??se acelera, continuamos concentrados em expandir ambientes seguros e de alto desempenho que ajudam organizações e pessoas a inovar com confiança. De startups a multinacionais, fornecemos as ferramentas para inovar de modo responsável e em escala."

A lista TOP500 indica que o sistema tem um desempenho Linpack de 114,50 petaflops e um pico teórico (Rpeak) de 251,15 petaflops.

O cluster Buffalo é operado dentro das instalações Lake Mariner da TeraWulf como parte da parceria estratégica do grupo G42 com a empresa. O local oferece a resiliência energética, a eficiência de refrigeração e a escala operacional necessárias para grandes implantações de GPUs, reunindo a infraestrutura de IA de alto desempenho da Core42 com o ambiente de computação de baixo carbono e alta eficiência energética da TeraWulf. Como uma das regiões internacionais que apoiam a Core42 AI Cloud, a unidade de Buffalo permite a expansão da capacidade da GPU AMD Instinct MI300X para cargas de trabalho avançadas de treinamento e inferência, ao manter o desempenho de nível empresarial, os padrões ambientais e a confiabilidade aplicados em todas as regiões da Core42.

"A conquista do Core42 na lista TOP500 demonstra o poder da combinação das GPUs AMD Instinct MI300X com infraestrutura de IA de classe mundial. Juntos, aperfeiçoamos ambientes escaláveis ??e de alto desempenho que permitem aos clientes acelerar a inovação e desbloquear a próxima geração de recursos de IA e HPC", disse Negin Oliver, Vice-Presidente Corporativa de Desenvolvimento de Negócios da Divisão de GPUs para Centros de Dados da AMD.

