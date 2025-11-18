Inédito no mundo: a segunda temporada da A2RL em Abu Dhabi marca um salto significativo nas corridas autônomas, apresentando velocidades excepcionais, manobras audaciosas de ultrapassagem e a tomada de decisões por IA em tempo real

A Liga de Corridas Autônomas de Abu Dhabi (A2RL) proporcionou um acontecimento decisivo para a tecnologia autônoma, com seis carros de corrida inteiramente desprovidos de pilotos levando o desempenho da IA ao limite durante uma Grande Final inédita no Circuito de Yas Marina. Em uma noite caracterizada por velocidades incríveis, ultrapassagens audaciosas e tomada de decisão da IA em milissegundos, a equipe alemã TUMconsolidou seu domínio ao manter o título do campeonato, seguida pela TII Racing (Emirados Árabes Unidos) em segundo lugar e pela PoliMOVE (Itália) em terceiro. Com a participação de onze equipes internacionais competindo por um prêmio total de US$ 2,25 milhões, e um confronto entre seres humanos e IA que contou com a presença do ex-astro de Fórmula 1 Daniil Kvyat, o evento mostrou o quão drasticamente a corrida – e a tecnologia por trás dela – evoluiu desde a primeira temporada.

World First: Autonomous Racing Leaps Forward in Abu Dhabi as A2RL Season 2 Showcases Record Speed, Bold Overtakes and Real-Time AI Decision-Making (Photo: AETOSWire)

Desde o início da corrida, a equipe TUM, que largou na pole position, enfrentou pressão da Unimore (Itália), a qual apresentou um desempenho excepcional para alcançá-la e superá-la na curva de número 6, assumindo a liderança antes do final da segunda volta. Ao longo das próximas dez voltas, a dupla continuou a batalhar a velocidades queultrapassavam os 250 km/h, mantendo uma diferença inferior a um segundo durante todo o trajeto. Na metade da corrida de 20 voltas, a dupla estava separada por menos de meio segundo quando se encontrou na parte de trás do pelotão. Ao tentar ultrapassar a sexta colocada Constructor (alemã), a Unimore colidiu com a parte traseira do seu veículo no meio da curva, resultando na saída de ambos os carros da pista e devolvendo a liderançaàequipe TUM, que, por sua vez, manteve a vantagem até a conquista da vitória. A Unimore conquistou o prêmio de Volta Mais Rápida ao longo de toda a competição.

Os troféus e medalhas foram entregues aos vencedores da Grande Final da A2RL por Sua Alteza Sheikh Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Sultan bin Khalifa Al Nahyan, vice-presidente do Clube Internacional de Desportos Náuticos de Abu Dhabi e o presidente da Federação de Desportos Náuticos dos Emirados Árabes Unidos, e Sua Excelência Faisal Al Bannai, conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos e secretário-geral do Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada.

Sua Excelência Faisal Al Bannai, que concebeu a A2RL, disse: “A A2RL ilustra o que acontece quando a ambição audaciosa encontra a disciplina científica. Não se trata de uma competição, mas sim de um campo de testes que acelera o futuro dos sistemas autônomos, ao mesmo tempo que constrói a confiança do público nas tecnologias que, em breve, estarão incorporadas em nossas cidades, céus e indústrias. O que aconteceu na pista evidencia a força do talento global, da pesquisa rigorosa e da convicção dos Emirados Árabes Unidos de que as descobertas acontecem mais rápido quando se convida o mundo a inovar em colaboração”.

O professor Markus Lienkamp, ??chefe de equipe da TUM, disse: “Desde o começo, prevíamos uma disputa acirrada com a Unimore que nos acompanhava de perto. Em cada sessão de testes, eles têm ficado cada vez mais rápidos, especialmente com pneus frios. Nossa expectativa era que eles nos ultrapassariam na segunda volta e que posteriormente nos aproximaríamos,àmedida que os nossos pneus aquecessem. É evidente que ansiávamos ver a Unimore em ação até o final, contudo, independentemente disso, o que demonstramos nesta noite foi a rápida evolução e o profissionalismo das equipes neste campeonato, resultando em uma disputa tão acirrada diante da torcida”.

Marko Bertogna, chefe de equipe da Unimore Racing, disse: “Fiquei extremamente satisfeito com o resultado que apresentamos; a nossa velocidade, a ultrapassagem, tudo serviu para demonstrar o nível profissional que alcançamos. Mesmo um piloto humano não teria conseguido evitar a colisão que tivemos, então, essa é a natureza das corridas de alto rendimento. Estou extremamente feliz com o resultado tecnológico, mas, é claro, menos feliz com o resultado final”.

Em apenas sua segunda temporada, a A2RL e as equipes que participam demonstraram um progresso significativo na interseção entre automobilismo, mobilidade e inteligência artificial. A A2RL, frequentemente chamada de "ciência em domínio público", está impulsionando o desenvolvimento da tecnologia de corrida autônoma de alto desempenho, submetendo-a a uma pressão competitiva extrema.

As sessões intensivas de qualificação realizadas nas últimas semanas evidenciaram que os carros controlados por IA não apenas diminuíram a diferença em relação aos tempos de volta de referência humanos, como também os superaram, evoluindo de minutos de atraso para insignificantes frações de segundo de vantagem. A Grande Final estabeleceu um recorde como a maior corrida autônoma do mundo, com a participação de seis equipes: TUM, Unimore, Kinetiz (EAU), TII Racing, PoliMOVE e Construtor (na ordem das posições de largada).

Homem vs. Máquina: Daniil Kvyat enfrenta o piloto de IA campeão

O ex-piloto de Fórmula 1 Daniil Kvyat ficou impressionado com o progresso que as equipes fizeram desde a última vez que competiu contra um piloto de IA durante uma exibição da A2RL em 2024, no Japão. Desta vez, ele estava na pista com o carro autônomo HAILEY da atual campeã TUM. Partindo de uma largada lançada com uma vantagem de 10 segundos, Kvyat teve apenas dez voltas para alcançar seu oponente controlado por um computador. Kvyat marcou sua melhor volta em 57,57 segundos, enquanto HAILEY marcou sua melhor volta em 59,15 segundos – deixando uma diferença de apenas 1,58 segundos entre eles, uma mudança drástica em relaçãoàdiferença de 10 segundos de apenas 18 meses atrás e um sinal claro de que a IA está alcançando rapidamente. A apresentação terminou com a dupla atravessando a linha de chegada em rápida sucessão, para a satisfação dos fãs nas arquibancadas.

Daniil Kvyat comentou: Ao recordar o início do desenvolvimento da A2RL há alguns anos, com uma diferença de talvez minutos entre um piloto humano e um carro com IA, reduzindo para 10 segundos em nossa primeira demonstração no ano passado, e agora vendo um desempenho em frações de segundo - o avanço da tecnologia é impressionante. Como entusiasta de tecnologia e piloto, é fantástico fazer parte desse desenvolvimento desde o início. Correr na pista contra um piloto controlado por IA é uma experiência única e foi muito divertido levar aos fãs uma batalha emocionante esta noite”.

Stephane Timpano, CEO da ASPIRE, entidade da ATRC responsável pelo projeto A2RL, comentou: “Parabénsàequipe TUM pela vitória notável. Esta Grande Final demonstrou exatamente a razão pela qual a A2RL foi criada: para expandir os limites da tecnologia autônoma por meio de uma competição real. Em apenas 18 meses, as equipes saíram da inatividade, alcançaram tempos de volta superiores aos humanos e dominaram ultrapassagens complexas - um avanço que pode levar anos. Ao combinar simulações virtuais de sprints com extensos testes no mundo real, eles revelaram capacidades que influenciarão muito mais do que apenas as corridas. Meus agradecimentos a todas as onze equipes por demonstrarem o que é verdadeira inovação sob pressão”.

A A2RL também organizou uma Competição STEM em paraleloàprincipal competição. Mais de 140 alunos de todos os sete Emirados dos Emirados Árabes Unidos participaram de um programa educacional que culminou em corridas de carros autônomos DeepRacer na escala 1/18, refletindo a competição A2RL. Essa iniciativa tem como objetivo inspirar e capacitar a próxima geração de especialistas em autonomia e IA, dotando-os de novas habilidades e experiência. Este ano, a vencedora da Liga Universitária foi a "UAE University", enquanto a "SABIS - Ras Al Khaimah" conquistou o título do Ensino Médio.

A Grande Final da A2RL deste ano foi o ponto culminante da primeira Semana Autônoma de Abu Dhabi (ADAW), um evento de seis dias que reuniu pesquisadores e especialistas do setor em uma série de cúpulas, exposições e eventos de alto nível. A ADAW inclui a Cúpula de Autonomia de Abu Dhabi, a Exposição DRIFTx e a RoboCup Ásia-Pacífico.

A segunda temporada da A2RL contou com a presença de mais de 8.000 espectadores, que lotaram a arquibancada norte. O projeto conta com o apoio da SteerAI, juntamente com os principais parceiros du infra e AD Ports Group, os parceiros oficiais AWS e Abu Dhabi Mobility; os apoiadores oficiais WIO Bank PHSC, Exxon Mobil e Castore; os parceiros técnicos PACETEQ, Live in Five, Meccanica 42 e Vislink; assim como os parceiros do evento Abu Dhabi Gaming, Miral - Yas Island e o Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados Árabes Unidos.

Assistaàcorrida aqui: https://youtu.be/d9LLZ5mb5cA?si=RgJnvjWhdasZdXZS

