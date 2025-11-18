Comemorando a excelência dos destinos: TOURISE divulga os finalistas do TOURISE Awards 2025

A expectativa está crescendo com a TOURISE revelando hoje os finalistas do tão aguardado prêmio TOURISE Awards 2025, que reconhece os principais destinos globais que estão reescrevendo a própria definição de exploração. Doze destinos foram nomeados finalistas do TOURISE Awards deste ano, definindo o ritmo para o futuro do turismo. Juntos, eles representam lugares do mundo inteiro que não estão apenas mudando o jogo da excelência em destinos, mas também estabelecendo regras totalmente novas para atender às demandas do viajante moderno.

Selecionados entre uma ampla variedade de indicações enviadas por viajantes apaixonados, especialistas do setor e organizações de todas as partes do mundo, os finalistas deste ano celebram lugares que oferecem uma cultura emocionante, experiências que ultrapassam limites e, acima de tudo, memórias significativas e duradouras.

Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb, ministro do Turismo e presidente do Conselho da TOURISE, afirmou: “Os finalistas do TOURISE Awards realmente incorporam o ousado espírito de inovação e a calorosa hospitalidade que definem a experiência de viagem moderna. Essas cidades e regiões extraordinárias não apenas atraem visitantes de todas as partes do mundo; elas despertam imaginações, constroem pontes entre culturas e nos inspiram a enxergar o mundo com novos olhos. Enquanto a Arábia Saudita lidera o caminho para um futuro sustentável e transformador para o turismo, temos orgulho de celebrar destinos que estabelecem novos padrões de excelência. Cada finalista deixa uma marca indelével em cada viajante, lembrando-nos de que a exploração significativa tem o poder de unir e inspirar muito depois da jornada terminar.”

Em destaque: os finalistas deste ano

Os finalistas do TOURISE Awards 2025 são:

Melhores destinos de artes e cultura: Kyoto, Paris, Nova York

Melhores destinos de aventura: Ilhas Galápagos, Parque Nacional Impenetrável de Bwindi, Ancash

Melhores destinos de gastronomia e culinária: Tóquio, Londres, Hong Kong

Melhores destinos de compras: Singapura, Paris, Londres

Melhores destinos de entretenimento: Seul, Tóquio, Cidade do México

Os vencedores de cada categoria também terão a chance de serem nomeados como o Destino de Destaque Absoluto, escolhidos a dedo pelo conceituado júri do TOURISE Awards.

O júri independente, responsável por selecionar com maestria os muitos indicados para os finalistas de destaque de hoje, é um grupo de pioneiros de vários setores. Representando o que há de melhor em viagens e turismo, moda, artes culinárias, varejo, cultura, aventura e entretenimento, esses líderes visionários trazem experiência e paixão incomparáveis para o TOURISE Awards. O painel inclui:

Filip Boyen, ex-CEO da Forbes Travel Guide

Michael Ellis, ex-diretor global da Michelin Guides

Fiona Jeffery, ex-presidente da World Travel Market; ex-presidente do Tourism for Tomorrow Awards

Renaud de Lesquen, ex-CEO da Givenchy; ex-presidente da Dior AM

Lars Nittve, ex-diretor fundador da Tate Modern

Albert Read, ex-diretor administrativo da Condé Nast

Caroline Rush, ex-CEO do British Fashion Council

Omar Samra, embaixador da boa vontade da ONU, alpinista e explorador polar

Bernold Schroeder, ex-CEO da Kempinski; Pan Pacific

A contagem regressiva final

Os vencedores da edição inaugural do TOURISE Awards serão anunciados em um evento de gala na noite de abertura da TOURISE Summit, em 11 de novembro, em Riad. O TOURISE Awards é uma extensão da plataforma TOURISE, sob a tutela do Ministério do Turismo da Arábia Saudita, com o apoio da Autoridade de Turismo da Arábia Saudita e em colaboração com parceiros globais.

A TOURISE é a principal plataforma mundial para moldar o futuro do turismo global. Reunindo líderes ousados, formuladores de políticas, reguladores, investidores e agentes de transformação de diversos setores, a TOURISE enfrentará desafios e desbloqueará oportunidades transformadoras, definindo a agenda para um setor de turismo responsável, equitativo e voltado para o futuro.

Em destaque: conheça os finalistas

Melhores destinos de arte e cultura

Kyoto: o Japão atemporal – jardins serenos, templos icônicos e artes tradicionais vivas, todos entrelaçados a um vibrante tecido cultural contemporâneo.

Paris: eternamente icônica – grandes museus, uma cena de arte contemporânea em plena expansão e performances que mantêm vivo o espírito criativo da cidade.

Nova York: cultura em seu auge – museus de classe mundial, street art eletrizante e uma pulsação criativa que alimenta tudo, do Broadway aos ritmos dos bairros.

Melhores destinos de aventura

Ilhas Galápagos: onde tudo começou – beleza vulcânica, diversidade marinha e encontros com a vida selvagem que parecem uma viagem no tempo.

Parque Nacional Impenetrável de Bwindi: selva adentro – florestas ancestrais, encontros raros com gorilas e a força da natureza sentida a cada passo.

Ancash: puro e autêntico – picos indomados, lagos glaciais e trilhas repletas de tradição, onde a aventura se encontra com o acolhimento das comunidades locais.

Melhores destinos de gastronomia e culinária

Tóquio: do sushi estrelado pelo Michelin ao ramen cheio de alma – tradições centenárias encontram uma obsessão pela qualidade, tornando cada mordida uma experiência inesquecível.

Londres: uma potência culinária cosmopolita – cozinhas britânicas modernas, sabores globais de todos os cantos e uma gastronomia que vai da alta cozinha aos clássicos de rua.

Hong Kong: um banquete vertical – restaurantes sofisticados se elevam acima das barracas dai pai dong e lojas de macarrão, misturando herança e sabores globais em um cenário urbano deslumbrante.

Melhores destinos de compras

Singapura: varejo voltado para o futuro – distritos de design, shoppings de luxo e mercados culturais em uma cidade que conecta Oriente e Ocidente.

Paris: alta-costura e muito mais – maisons lendárias, lojas conceito e mercados de pulgas que misturam elegância atemporal com ousadia fashion.

Londres: herança encontra modernidade – lojas de luxo emblemáticas, polos criativos e mercados ecléticos em uma cidade que define o estilo global.

Melhores destinos de entretenimento

Seul: inovação encontra cultura – arenas de K-pop, entretenimento de vanguarda e vida noturna que dita tendências globais.

Tóquio: energia incomparável – shows de classe mundial, atrações imersivas e experiências locais autênticas em uma cidade feita para a emoção.

Cidade do México: vibração pura – festivais, música e uma mistura única de tradição e diversão moderna que torna cada noite inesquecível.

Sobre o TOURISE Awards

O TOURISE Awards são uma celebração global da excelência em destinos, reconhecendo lugares que oferecem experiências de viagem significativas, inesquecíveis e alinhadas às expectativas em constante evolução dos viajantes de hoje. Julgados por um prestigiado júri multidisciplinar, os prêmios homenageiam destinos em cinco categorias — Artes e Cultura, Aventura, Gastronomia, Compras e Entretenimento — culminando no prêmio principal de Destino de Destaque Absoluto. Os prêmios destacam a inovação, a sustentabilidade, a preservação cultural e o impacto sobre os visitantes, estabelecendo um novo padrão global para o que torna um destino verdadeiramente excepcional.

Sobre a TOURISE

A TOURISE é a principal plataforma global que molda um novo cenário para o turismo mundial.

Organizada pelo Ministério do Turismo da Arábia Saudita, a primeira edição da TOURISE Summit irá ocorrer de 11 a 13 de novembro de 2025 em Riad. A TOURISE irá reunir visionários dos setores governamental, empresarial, de investimento, turístico e tecnológico, a fim de apresentar iniciativas de alto impacto e acordos transformadores que irão redefinir o setor e configurar um turismo sustentável, equitativo e com foco no futuro.

Com um formato físico exclusivo e enfoque digital inclusivo, a TOURISE irá garantir ampla participação internacional, ao proporcionar acesso direcionado a visionários que moldam o futuro do turismo mundial. Após o encontro de cúpula, a TOURISE irá se consolidar como uma plataforma permanente, onde ideias inovadoras se convertem em soluções reais.

É aqui que se moldam os próximos 50 anos do turismo. Juntos, somos invencíveis.

