Análise fundamentalista é importante também na renda fixa

Segundo a J.P. Morgan Asset Management, 2025: a análise de crédito profunda e a seleção criteriosa de títulos tornaram-se ainda mais cruciais neste ciclo de mercado, evidenciando que a análise fundamentalista vem ganhando destaque em um momento de forte incerteza global, juros elevados e valorização de ativos defensivos, como o ouro.



Para a Meelion, wealthtech especializada em renda fixa, compreender fundamentos não é exclusividade do mercado de ações: também é possível aplicar essa lógica na renda fixa, avaliando a saúde financeira de empresas emissoras de títulos como Debêntures, Certificados de Recebíveis Imobiliários e Certificados de Recebíveis do Agronegócio.

“Os dados técnicos são a única forma de enxergar o real risco de crédito de um emissor. Olhar apenas a taxa é como dirigir de olhos fechados — a análise fundamentalista abre o painel de controle para o investidor”, destaca Dan Marks Printes, CEO da Meelion.

O método se baseia em indicadores contábeis e operacionais — como EBITDA, Dívida Líquida e Patrimônio Líquido — para estimar a capacidade do emissor de honrar pagamentos e medir seu grau de alavancagem financeira. Diferentemente da análise técnica, que observa tendências gráficas, a análise fundamentalista revela a estrutura econômica e a resiliência real do emissor. O método busca antecipar riscos de inadimplência e auxiliar na precificação do retorno esperado.

Para apoiar decisões em renda fixa, de acordo com a Meelion, compreender o negócio por trás do título é essencial. No blog da empresa, análises recentes aplicam um modelo quantitativo próprio que sintetiza a saúde financeira de cada emissor. A fórmula considera três relações principais: a primeira é Dívida Líquida sobre EBITDA, que indica quantos anos de lucro operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida — abaixo de três anos é empresa segura; acima de cinco, sinal de alerta.



A segunda é Dívida Líquida sobre Patrimônio Líquido, que mede o grau de alavancagem financeira — abaixo de 1 indica endividamento controlado; acima de 2, dependência excessiva de capital de terceiros.



A terceira variável é a Margem EBITDA, que avalia a eficiência operacional e a capacidade de gerar lucro a partir das receitas.

A partir desses indicadores, a Meelion desenvolveu uma equação ponderada que equilibra o peso de cada variável na determinação do risco total do emissor. O índice final de segurança é calculado combinando três componentes: metade do peso é atribuída ao inverso da margem EBITDA, refletindo a eficiência operacional; um quarto considera a relação entre dívida líquida e EBITDA, indicando a capacidade de pagamento da dívida com geração de caixa; e o quarto restante corresponde à relação entre dívida líquida e patrimônio líquido, que mede o nível de alavancagem financeira da empresa. A soma ponderada desses fatores resulta no Índice de Segurança utilizado nas análises da Meelion.