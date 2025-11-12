Assine
PUMA relança revista corporativa CATch UP para apresentar o melhor da marca

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
12/11/2025 18:07

A empresa de artigos esportivos PUMA relançou sua revista online corporativa, CATch UP, para oferecer a jornalistas, investidores, varejistas, atletas e entusiastas do esporte uma visão do mundo da PUMA e informações sobre as novas prioridades estratégicas da empresa, uma vez que a marca dá inícioàsua jornada de transformação.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251112042947/pt/

A revista online, disponível em puma-catchup.com, recebeu uma reformulação visual completa e terá foco em histórias que destacam as inovações da empresa, os esportes, a história, a cultura corporativa e as prioridades estratégicas que vêm sendo implementadas para estabelecer a PUMA como uma das 3 principais marcas esportivas internacionais.

"Com mais de 75 anos de história e incríveis inovações, a PUMA está repleta de histórias interessantes e anedotas históricas que são boas demais para não serem compartilhadas com um público mais amplo", disse Kerstin Neuber, Diretora Sênior de Comunicações da PUMA. "Com a PUMA CATch UP, queremos contar estas histórias a todos que se interessam por nossa empresa."

Entre os primeiros artigos a serem publicados na PUMA CATch UP estão entrevistas exclusivas com o Diretor Executivo da PUMA, Arthur Hoeld, que dá mais detalhes sobre como pretende converter a PUMA em uma marca esportiva mundial, e com o atleta da PUMA e recordista mundial de salto com vara, Armand “Mondo” Duplantis, que fala sobre a emoção de perseguir limites e a mentalidade que o mantém com os pés no chão.

No início, a PUMA CATch UP foi lançada como uma revista digital para funcionários em 2015, mas rapidamente ganhou reconhecimento também entre leitores externosàempresa. Como parte do relançamento, o foco externo da revista terá melhorias para proporcionar tanto reportagens aprofundadas como notícias concisas que forneçam informações sobre a empresa.

A concepção, a estrutura e a configuração técnica da PUMA CATch UP foram desenvolvidas pela agência digital studio8020, com sede em Colônia.

URL: https://www.puma-catchup.com/

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Durante 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos leves para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela coopera com designers e marcas de renome para trazer influências esportivasàcultura de rua eàmoda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas a nível mundial e tem sede em Herzogenaurach, Alemanha.

studio8020

A studio8020 é uma consultoria especializada em visibilidade de marcas e empresas em sistemas de IA. O foco está na visibilidade de IA (LLMO/GEO) e IA conversacional (chatbots, voicebots, agentes), bem como em pontos de contato digitais (estratégias de conteúdo, otimização de sites, visualização de dados). A studio8020 otimiza conteúdo para grandes modelos de linguagem, desenvolve experiências de diálogo inteligentes e apoia estrategicamente empresas em sua transformação digital. Com metodologia clara e altos padrões de implementação, sua missão é criar soluções que diferenciem marcas e garantam sua relevância de modo sustentável. Para mais informações sobre as áreas de atuação da consultoria e sobre suas duas fundadoras, Romina Pankoke e Tina Schäfer, acesse: www.studio8020.de

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Contato para imprensa: Robert-Jan Bartunek – Comunicações Corporativas da PUMA – robert.bartunek@puma.com


Fonte: BUSINESS WIRE

