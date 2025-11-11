Autenticidade de creators fortalece vendas na Black Friday

A Black Friday consolidou-se no calendário nacional como o principal evento de vendas do segundo semestre, movimentando milhões de consumidores e impulsionando o comércio brasileiro. O e?commerce nacional deve alcançar R$ 13,34 bilhões em vendas nesta edição, representando um crescimento de 14,74% em relação a 2024, segundo dados da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom).



Por não estar associada a feriados tradicionais, a data tornou-se estratégica para empresas que planejam campanhas com antecedência. O marketing de influência tem se mostrado um recurso relevante nesse contexto. De acordo com levantamento da EY-Parthenon de 2024, 54% dos brasileiros seguem influenciadores digitais, acima da média global de 45%, e 61% afirmam que suas decisões de compra podem ser impactadas por esses criadores.

Na Black Friday, essa influência ganha ainda mais força. Segundo pesquisa da Opinion Box em parceria com a Influency.me, 65% das pessoas já compraram algum produto após a recomendação de um influenciador nas redes sociais.

O diretor da agência Viraliza, Igor Beltrão, ressalta que formatos de conteúdo próximos do cotidiano do público têm se mostrado relevantes para engajamento e lembrança de campanhas. “A integração natural entre influenciadores e audiência contribui para a atenção do público durante períodos promocionais como a Black Friday”, afirma.

Entre os exemplos de criadores que exploram a autenticidade em suas produções, estão o pernambucano Victor Goes, do Clube da Influência, e o artista piauiense Gutierrez Castro, criador da personagem Leuriscleia. Esses casos ilustram como o comportamento autêntico nas redes sociais tem sido associado a campanhas de maior engajamento, especialmente em períodos como a Black Friday.

Pesquisas de mercado apontam que a autenticidade e a conexão genuína entre criadores e público têm se tornado fatores valorizados nas estratégias de marketing de influência. Estudos indicam que conteúdos percebidos como mais verdadeiros geram maior engajamento e credibilidade, impactando positivamente a intenção de compra dos consumidores.