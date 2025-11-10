Design internacional integra projeto na Barra da Tijuca

O empreendimento residencial denominado Atto by Pininfarina está em desenvolvimento na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e passa a integrar o conjunto de projetos arquitetônicos no país que contam com a participação de um escritório internacional de design.



O estúdio italiano Pininfarina, reconhecido por sua atuação em setores como design industrial e mobilidade, foi comunicado como responsável pela concepção arquitetônica. A presença de empresas estrangeiras em projetos imobiliários no Brasil tem sido associada ao avanço do modelo conhecido como branded residences, que estabelece parcerias entre incorporadoras locais e marcas globais de design ou arquitetura.

Esse movimento foi recentemente abordado em uma publicação da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (ADEMI-RJ). A publicação aponta que a chegada de nomes internacionais ao mercado residencial brasileiro representa a ampliação do fenômeno das residências associadas a marcas, classificando o modelo como parte de um processo de internacionalização do setor imobiliário no país. O texto ressalta que escritórios internacionais estão expandindo sua atuação para o segmento residencial, aplicando metodologias desenvolvidas em outras áreas do design para projetos habitacionais, como é o caso do projeto Atto Pininfarina.

Na Barra da Tijuca, o avanço de novos projetos residenciais tem contribuído para a valorização do mercado imobiliário local. Em uma publicação da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP), o vice-presidente do Secovi Rio e diretor da APSA, Leonardo Schneider, afirma que “os novos empreendimentos têm papel determinante nesse movimento de valorização, especialmente nos segmentos mais sofisticados do mercado”.

A presença de projetos como o Atto, associado ao estúdio Pininfarina Barra da Tijuca, sinaliza uma nova etapa do mercado imobiliário no Rio de Janeiro, marcada pela entrada de firmas internacionais de design em empreendimentos residenciais locais. Essa movimentação indica que a cidade passa a integrar um circuito global de interesse para investimentos arquitetônicos, no qual o desenvolvimento urbano se conecta a estratégias de parcerias internacionais.

