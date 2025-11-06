Norton Motorcycles lança novo produto arrojado e revitaliza marca na EICMA 2025

A Norton Motorcycles revelou sua estratégia de ressurgimento na EICMA, um enfoque a longo prazo sustentada pelo substancial investimento da TVS Motor Company (TVS) desde que adquiriu a Norton Motorcycles em abril de 2020. Após cinco anos de planejamento, este renascimento tem por base uma série de novos modelos inovadores definidos pelos principais atributos da Norton: uma combinação de design, dinâmica e detalhes que criará as motocicletas mais desejadas do mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251104988136/pt/

L to R: Sharad Mohan Mishra, President, Group Strategy, TVSM; Sudarshan Venu, Chairman, TVSM; Richard Arnold, Executive Director, Norton Motorcycles; Nevijo Mance, Executive Director, Norton Motorcycles

Ao se beneficiar de investimentos que superam £ 200 milhões em uma base de produção emblemática e sede da empresa em Solihull, o renascimento da Norton dentro da família TVS representa uma reconstrução estratégica e ponderada da marca. Esta estratégia de revitalização não está baseada em retórica de marketing nostálgica, mas sim em investimentos significativos, excelência em engenharia, design inimitável e uma série de novos modelos inovadores que se inspiram no passado para definir o posicionamento da Norton no futuro.

A nova e sofisticada fábrica da Norton em Solihull, inaugurada em 2021, representa a materialização desta transformação. Operando como um centro mundial de pesquisa, desenvolvimento e design, ela tem capacidade de produzir 8.000 motocicletas por ano. Beneficia-se dos amplos sistemas de produção e infraestrutura da cadeia de fornecimento da TVS, enquanto mantém o controle independente do design e da marca no Reino Unido. A recente expansão e reforma para a produção da nova linha de modelos Manx resultaram em um aumento de 25% na força de trabalho.

A estreia mundial de hoje de dois modelos emblemáticos, Manx R e Manx, anuncia um roteiro coerente de quatro modelos totalmente novos que irão combinar inovação centrada no motociclista e design diferenciado, ao estilo inimitável da Norton.

Os modelos esportivos Manx e Manx R exemplificam o compromisso inabalável da Norton com a inovação técnica, o design emocional e o desempenho no mundo real. As novíssimas Atlas e Atlas GT são motocicletas de aventura de média cilindrada que irão revitalizar o conceito de máquinas robustas e com torque elevado, igualmenteàvontade tanto no asfalto como em terra.

O renascimento da Norton é celebrado por seu logotipo totalmente novo, uma interpretação moderna e visualmente relevante da essência da marca, fiel ao passado da Norton, mas adequada a uma nova era. Inspirado nas atividades formativas da empresa nos últimos cinco anos.

A herança

Fundada em 1898 por James Lansdowne 'Pa' Norton, a Norton começou sua trajetória não como fabricante de motocicletas em Birmingham, mas como fornecedora de peças e acessórios para o nascente mercado de veículos de duas rodas. Em 1902, a Norton produziu sua primeira motocicleta de verdade, a Energette, equipada com um pequeno motor Clement, sendo que, em 1908, a empresa já fabricava máquinas com seus próprios motores monocilíndricos. Ao longo das décadas seguintes, a Norton evoluiria sob sucessivas mudanças de proprietários, turbulências financeiras e revoluções no design, mas sempre atrelada aos dois pilares da inovação em engenharia e da ambição.

Desde seus primórdios, a identidade de engenharia da Norton foi moldada pela experimentação e pelo desempenho. Seu pioneiro modelo 1 de 1921, conhecido como "Big Four" devidoàsua classificação na faixa de impostos de 4 HP, e a Norton CS1 de 1927, projetada por Walter Moore, exemplificaram a mudança de engenharia da Norton, das monocilíndricas com válvulas laterais para os projetos com válvulas e comando de válvulas no cabeçote. O sucesso da Norton nas corridas não tardou: entre 1931 e 1939, a Norton venceu sete das nove edições do Senior TT de 500 cilindradas, consolidando sua reputação de confiabilidade e rapidez.

A visão

"A Norton é uma marca orgulhosamente britânica, com sede no Reino Unido para design, desenvolvimento e engenharia, e, através da TVS Motor, agora possui uma plataforma para uma rede mundial de fabricação e distribuição. Nosso ressurgimento irá marcar a transformação estratégica de uma das marcas de motocicletas mais reverenciadas do mundo, de uma marca que não está presa a seu passado, mas que o leva adiante com uma visão clara para seu papel e posição futuros no setor mundial de motocicletas."

Richard Arnold, Diretor Executivo da Norton Motorcycles

"Durante os últimos cinco anos, a TVS investiu mais de £ 200 milhões preparando a Norton para seu próximo capítulo, o ressurgimento da Norton, baseado em seus principais atributos: história, design, dinâmica e atenção aos detalhes, com a visão de criar as motocicletas mais desejadas do mundo. A Norton irá avançar para o futuro ao utilizar estas características e demonstrar as mesmas de um modo muito moderno para clientes exigentes em todo o mundo. Para obter esta visão ousada, formamos uma equipe de classe mundial, reunindo o melhor da experiência britânica, combinada com talentos internacionais de vários países, setores e indústrias, que fizeram um excelente trabalho para se unirem neste novo capítulo da Norton."

Sudarshan Venu, Presidente da TVS Motor Company

A TVS Motor Company (TVS) é uma das fabricantes de motocicletas mais respeitadas e inovadoras do mundo. Carro-chefe da gigantesca família TVS, ela combina mais de um século de tradição industrial com uma cultura de engenharia moderna, com foco inabalável em precisão, confiabilidade e inovação.

O foco comercial imediato da Norton é restabelecer sua presença em seus mercados tradicionais (Reino Unido, Europa e EUA), enquanto desenvolve a força da TVS no mercado doméstico da Índia e do Sudeste Asiático para criar uma base de clientes mais ampla. A meta não é a expansão rápida, mas o crescimento disciplinado: qualidade consistente, confiabilidade, facilidade de manutenção e conformidade sempre terão prioridade. O desafio da Norton, agora em sua retomada, é comprovar aos motociclistas e às autoridades reguladoras que suas motocicletas são tão robustas e refinadas como belas e desejáveis.

A inovação

A história da Norton é uma história de inovação pioneira. Seja o desenvolvimento do chassi "featherbed", uma estrutura de berço soldada de duplo laço, leve e resistente, que transformou o robusto modelo Manx em um vencedor imbatível do Isle of Man TT na década de 1950, ou a radical moto de corrida RCW588 com motor rotativo que Steve Spray pilotou rumoàvitória no Campeonato Britânico de Fórmula 1 de 1989, a inovação tem sido a força motriz na qual a Norton forjou sua posição no mundo do motociclismo.

O design

Com base em sua ampla experiência em luxo moderno adquirida em suas funções na Jaguar Land Rover, o consultor criativo chefe, Gerry McGovern, trabalhou em estreita cooperação com Simon Skinner, chefe de design da Norton, para desenvolver a estratégia de ressurgimento da marca, liderada por uma nova direção de design sofisticada e identidade de marca. Seu enfoque abrangente vai desde a concepção dos quatro novos modelos como uma entidade de design singular e completa, até a aparência e a sensação do serrilhado nos controles de pé e nos estribos de direção usinados com precisão da Manx R.

O fornecimento

As novas linhas de modelos Manx e Atlas são o resultado coletivo do trabalho de 200 dos designers e engenheiros mais talentosos e experientes da Norton, trabalhando em centros de pesquisa e desenvolvimento no Reino Unido, Itália e Índia. Desde o início, o foco do trabalho deles vem sendo o modo como a engenharia de precisão e a filosofia de design da Norton se complementam para criar uma conexão emocional entre o piloto e a máquina.

Para dar suporte a estes novos modelos, a Norton expande drasticamente sua rede de concessionárias para importantes novos mercados mundiais na Europa, Ásia e América do Norte. A partir do início da temporada de 2026, a Norton irá vender e prover assistência técnica a seus modelos em mais de 200 locais ao redor do mundo, com uma experiência do cliente totalmente alinhada ao status de luxo icônico da Norton.

A gama

Manx R: O futuro das superbicicletas modernas

A Manx R é uma ousada reinvenção de desempenho, luxo e emoção sobre duas rodas. Construída para a estrada e projetada para oferecer uma dinâmica emocionante no mundo real com precisão intransigente. Com torque explosivo líder na categoria, inteligência adaptativa e design britânico artesanal, a Manx R oferece uma pilotagem conectada, responsiva e estimulante. Não é apenas uma motocicleta; é uma visão moderna do que deve ser pilotar.

Manx: Intensidade definida

A Manx é a personificação do desempenho, nascida da mesma filosofia de design da Manx R, reinventada para as ruas. Incorporando a mesma integridade de engenharia e energia visceral para evocar poderosas emoções. Com sua ergonomia vertical, entrega de potência abundante em torque e design minimalista, foi construída não apenas para ser rápida, mas para tocar sua alma.

Isto é desempenho sem pretensão. Cada detalhe é proposital, cada passeio é imersivo. Desde a sua eletrônica intuitiva até sua ergonomia refinada, a Manx foi criada para emocionar em qualquer velocidade, em qualquer ambiente.

Atlas: A faca do exército britânico

A Atlas representa uma fusão de robustez e design moderno, concebida para elevar a exploração do dia a dia e possibilitar aventuras extraordinárias.

Ao combinar um chassi leve com um motor flexível e responsivo, e complementar por um conjunto eletrônico avançado, a Atlas inspira confiança em qualquer terreno, permitindo que o piloto siga em frente rumo ao próximo desafio.

Atlas GT: Domine a hora do rush. Persiga horizontes.

A Atlas GT personifica a combinação perfeita entre versatilidade para a estrada e design sofisticado, criada para ser o companheiro ideal tanto para deslocamentos diários como para viagens épicas.

Ao combinar sua estrutura ágil e rodas de liga leve com um motor cheio de personalidade e eletrônica avançada para o piloto, a Atlas GT inspira o condutor a enfrentar qualquer jornada; rodovias abertas, curvas amplas e a selva urbana são superadas com facilidade.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251104988136/pt/

Contato com a mídia: Ks.harini@tvsmotor.com