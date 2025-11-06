Fórum Atlântico de Turismo será realizado em São Paulo

De acordo com dados da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal,? o investimento brasileiro em território português cresceu, em média, 12% ao ano nos últimos quatro anos. Em 2025, o Brasil consolidou-se como a segunda maior origem de capital fora da União Europeia, atrás apenas dos Estados Unidos.

Os aportes concentram-se nos setores imobiliário, hoteleiro, tecnológico (startups) e industrial, áreas que também estarão em foco na 3ª edição do Fórum Atlântico de Turismo e Investimento, que acontece em 11 de novembro de 2025, no Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel.

Promovido pela Fundação Luso-Brasileira, instituição com 33 anos dedicada ao fortalecimento das relações entre Portugal e o Brasil, o evento reforça a crescente integração econômica entre os dois países e o papel estratégico de Portugal como porta de entrada para empresas brasileiras no mercado europeu.

Estarão presentes no encontro autoridades, empresários e especialistas dos dois países para discutir oportunidades de cooperação nos setores de turismo e investimento, com o objetivo de reforçar os laços históricos e econômicos entre as duas nações.

“O Fórum Atlântico é um espaço de diálogo e de construção de pontes. Queremos aproximar ainda mais Brasil e Portugal, mostrando que o turismo e o investimento são vetores estratégicos para o desenvolvimento sustentável e para o fortalecimento das relações bilaterais”, afirma Paulo Campos Costa, Presidente da Fundação Luso-Brasileira.

Emanuel Silva, presidente executivo da IM Gestão de Ativos (IMGA), maior gestora privada de Portugal, participará do painel “Por que investir em Portugal”, que terá mediação da advogada Luciane Tomé, representante da Fundação Luso-Brasileira, no Brasil.

“Portugal é um destino estratégico para o capital brasileiro, com ambiente estável, segurança jurídica e oportunidades em setores como o imobiliário, a hotelaria, a indústria e a inovação tecnológica. A trajetória da IMGA, que superou a marca de 5,9 mil milhões de euros sob gestão em 2025, traduz esse dinamismo e evidencia a internacionalização como próxima etapa da nossa estratégia”, afirma Emanuel Silva, presidente executivo da empresa.

Com uma programação que une perspectivas econômicas e diplomáticas, a 3ª edição do Fórum Atlântico de Turismo e Investimento consolida-se como um dos principais pontos de encontro entre os dois países. Mais do que um espaço de debate, o evento evidencia a maturidade das relações bilaterais e o potencial crescente de cooperação em áreas estratégicas como turismo, inovação e investimentos.

Programação

09:00 – Welcome Coffee

09:30 – Abertura do evento – Presidente da Fundação Luso Brasileira, Dr. Paulo Campos Costa

09.45 – Intervenção do Exmo. Sr. Ex-Ministro da Economia de Portugal, Dr. Pedro Reis

10:00 – Painel 1: Porque investir em Portugal

- Luciane Tomé - Moderadora

- Felipe Bressani (BTG Pactual Portugal)

- Emanuel Silva (Presidente Executivo da IMGA)

- Nuno Fernandes Thomaz (Sénior Partner da Core Capital)

- Gonçalo Sampaio (Chefe Gabinete ex-Min. Economia)

- Marco Veloso (Superintendente CVM Brasil - tbc)

11:00 – Coffee-break

11:30 – Painel 2: Portugal como porta para a Europa (incluindo “Golden Visa”)

- José Magro - Moderador

- Rui Passos (ERG Advogados)

- Thiago Oliveira Santos (Martinelli Advogados)

- Samuel Almeida (MFA Advogados)

- Marcos Pimentel (BTG Pactual Europa)

12:30 - Encerramento pelo Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo, Sr. Embaixador Dr. António Pedro Rodrigues da Silva

12:45 – Almoço

15:00 – Término da Conferência