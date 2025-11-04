Brasil amplia acesso ao tratamento da Doença de Crohn no SUS

A partir da publicação da Portaria SECTICS/MS nº 68 - (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde - SECTICS) - o Sistema Único de Saúde (SUS) passará a oferecer o infliximabe subcutâneo, indicado para pacientes com Doença de Crohn complicada com fistulas perianais. As Doenças Inflamatórias Intestinais (DIIs) são caracterizadas, principalmente, por uma inflamação crônica em diferentes partes do corpo, resultando em sintomas debilitantes e impacto significativo no dia a dia dos pacientes. De acordo com o Gediib (Organização de Doença de Crohn e Colite), as DIIs podem afetar todas as idades, porém, são mais recorrentes na faixa etária de 15 a 35 anos. Os principais sintomas desse grupo de doenças são: dores abdominais e alterações do hábito intestinal, como diarreia ou constipação, além de dores intensas, sangramentos retais, perda de peso repentina, cansaço ou fraqueza, aftas, entre outros.

Além de identificar possíveis sinais e sintomas para iniciar a busca pelo diagnóstico, muitas pessoas que têm Doença de Crohn no Brasil enfrentam outro desafio que envolve a jornada de acesso ao tratamento. “Num país de dimensões continentais como o Brasil, a incorporação no SUS de uma medicação tão importante na forma subcutânea e que pode ficar 28 dias em temperatura ambiente facilita a distribuição e amplia o acesso para populações com doenças imunomediadas crônicas como a Doença de Crohn. Os especialistas e pacientes aguardam grande expectativa para a publicação do PCDT de Crohn em revisão desde 2022 para ter a efetiva distribuição do medicamento nas Secretarias Estaduais de Saúde do país”, afirma Renata Froes, gastroenterologista e presidente da Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro e Membro Titular do Gediib (Organização Brasileira de Doenças de Crohn e Colite).

Previsto na legislação vigente, o prazo de 180 dias para chegada do medicamento no SUS pode incluir etapas como negociação de preço, aquisição, distribuição, adequação dos procedimentos e outros trâmites operacionais. Além disso, o processo contempla ainda a atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), ou de diretrizes similares, para assegurar que o uso da nova tecnologia seja padronizado, seguro e orientado conforme evidências científicas, reforçando o compromisso do SUS com o acesso equitativo e baseado em ciência.

Sobre a Doença de Crohn

A Doença de Crohn afeta predominantemente a parte inferior do intestino delgado (íleo) e o intestino grosso (cólon), mas pode atingir qualquer região do trato gastrointestinal. Habitualmente, a enfermidade causa diarreia, cólica abdominal, febre e sangramento retal, além de reduzir o apetite e provocar, consequentemente, perda de peso. Os sintomas podem variar de leves a graves, mas, em geral, os pacientes podem manter uma vida ativa e produtiva.

Sinais, sintomas, diagnóstico e tratamento

Os tratamentos para as doenças inflamatórias intestinais têm como objetivos minimizar os sintomas, induzir a remissão por um longo período e garantir mais qualidade de vida ao paciente. O diagnóstico das DIIs deve ser feito por um proctologista ou por um gastroenterologista. Os sinais e sintomas mais comuns que levam à busca por um especialista são: diarreia, sangramento retal, dor abdominal, urgência evacuatória, febre e perda de apetite.

Sobre a Celltrion

Fundada em 2002, a Celltrion é uma empresa farmacêutica global, referência em produtos biológicos e dedicada à melhoria da saúde e do bem-estar dos pacientes. A biofarmacêutica sul-coreana inaugurou um marco importante no cenário dos medicamentos biológicos ao lançar o primeiro biossimilar de anticorpos monoclonais do mundo. A empresa é especializada no desenvolvimento e fabricação de medicamentos biológicos e biossimilares, com presença em mais de 120 países. Atualmente, atua com foco em doenças autoimunes, hematologia e oncologia. Por meio de contínuo investimento em pesquisa e desenvolvimento, a Celltrion tem como um de seus pilares oferecer terapias inovadoras e acessíveis, ampliando o acesso dos pacientes a tratamentos para doenças crônicas e potencialmente graves.

