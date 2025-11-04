Assine
Mundo Corporativo

SGS reforça seu papel em sustentabilidade e ESG na COP30

Companhia destaca soluções inovadoras para uma economia de baixo carbono, objetivando reforçar seu compromisso com a agenda ESG global

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
04/11/2025 18:06

SGS reforça seu papel em sustentabilidade e ESG na COP30

A SGS participa da COP30, um dos principais fóruns internacionais sobre sustentabilidade, reforçando seu envolvimento com a agenda global de ESG e clima. A empresa estará presente em painéis oficiais e eventos paralelos realizados no Brasil, que se consolida como centro das discussões sobre transição justa e economia de baixo carbono.

O evento reunirá líderes políticos, executivos e especialistas para definir os caminhos rumo a uma economia mais inclusiva e sustentável. A participação da SGS na conferência tem como objetivo contribuir com experiências e iniciativas voltadas à inovação e à cooperação internacional.

“A COP30 representa um marco histórico para o Brasil e para a comunidade global. Nossa presença reflete o compromisso da SGS em integrar inovação, integridade e sustentabilidade em suas práticas. Acreditamos que a colaboração entre governos, empresas e sociedade civil é essencial para transformar compromissos ambientais em resultados concretos”, afirma Rafael Navazo, Head da SGS para a América Latina.

Entre as iniciativas das quais a SGS participará estão:

  • 6 de novembro – Mesa-redonda “Charting a Net-Zero Course: Leveraging Meteo-Oceanographic Intelligence for Low-Carbon Navigation”, durante o evento Climate Action Innovation, em São Paulo.

  • 11 de novembro – Apoio ao lançamento do Global Circularity Protocol (GCP), que reúne mais de 80 organizações e 150 especialistas para acelerar a transição rumo a uma economia circular.

  • 14 de novembro – Participação no painel sobre Soluções Baseadas na Natureza, na Climate Action House, em Belém.


Durante a conferência, a SGS também renovará seu compromisso com a iniciativa Business for Nature, movimento que incentiva governos a adotar políticas voltadas à proteção e regeneração da natureza até 2030.

Além disso, a empresa apresentará iniciativas do programa IMPACT NOW for Sustainability, criado para promover práticas sustentáveis em áreas como clima, circularidade, natureza e governança ESG.

“Nosso papel é apoiar a transição para modelos mais sustentáveis de desenvolvimento, conectando conhecimento técnico e científico a ações que contribuam para reduzir emissões e preservar recursos naturais”, complementa Navazo.

Com presença global, a SGS atua em projetos que buscam traduzir compromissos ambientais em resultados mensuráveis, visando contribuir para a construção de um futuro mais sustentável.



Website: https://www.sgs.com/en/megatrends/impact-now-for-sustainability

