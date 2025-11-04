SLB apresenta tecnologia revolucionária de IA agentiva para o setor de energia

A empresa mundial de tecnologia energética SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje o lançamento do Tela™, um assistente de IA agentiva desenvolvido para transformar o segmento upstream da indústria de energia. O Tela utiliza IA agentiva não apenas para automatizar processos, mas também para transformar fluxos de trabalho e gerar melhores resultados de negócio. A solução será incorporada ao portfólio de aplicativos e plataformas da SLB, com uma interface conversacional simples que permitirá aos usuários interagir diretamente com o sistema. Essa abordagem faz com que a IA agentiva atue como uma colaboradora proativa – ampliando a produtividade e a eficiência em escala.

O Tela segue um ciclo comum de cinco etapas da IA agentiva: observar, planejar, gerar, agir e aprender. Isso permite que os agentes do Tela interajam proativamente com o ambiente, se adaptem a novos dados e melhorem continuamente os resultados. Seja interpretando registros de poços, prevendo problemas de perfuração ou otimizando o desempenho de equipamentos, os agentes do Tela podem trabalhar em colaboração com humanos ou de forma autônoma para entregar decisões mais rápidas e inteligentes.

“Tecnologias como o Tela representam uma mudança de paradigma em como a IA apoia o setor de energia, do subsolo às operações”, afirmou Rakesh Jaggi, presidente de Digital and Integration da SLB. “Hoje, a indústria enfrenta um duplo desafio: uma força de trabalho mais enxuta e uma complexidade técnica crescente – e o Tela pode responder a ambos. O Tela não apenas automatiza tarefas: ele entende objetivos, toma decisões e executa ações. É a convergência de 100 anos de ciência aplicada ao setor e tecnologia digital de ponta, potencializando a engenhosidade humana e redefinindo a forma como o trabalho é realizado.”

Desenvolvido especificamente para o setor de energia e impulsionado pela plataforma de dados e IA Lumi™, o Tela utiliza IA agentiva – baseada em modelos de linguagem de grande porte (LLMs) e modelos fundamentais de domínio (DFMs) – para compreender contextos específicos da área, gerar insights e adaptar fluxos de trabalho em tempo real, conforme os resultados observados. A estrutura agentiva do Lumi permite que os clientes criem e gerenciem seus próprios agentes Tela, integrem soluções desenvolvidas por parceiros e personalizem recursos de acordo com suas prioridades operacionais.

“A verdadeira promessa da IA agentiva não está apenas em acelerar fluxos de trabalho, mas em possibilitar uma visão sistêmica, antecipar o que vem a seguir e agir com confiança – aprendendo com o processo e transformando fluxos de trabalho para alcançar melhores resultados em nível corporativo”, disse Jaggi. “Para o setor de petróleo e gás, isso significa liderar a inovação energética, tomar decisões mais inteligentes e moldar ativamente o futuro da indústria.”

O Tela está disponível nas plataformas e aplicações de software da SLB, com implementação possível em nuvem ou localmente.

Para mais informações, acesse slb.com/Tela.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de advertência sobre as declarações prospectivas:

Este comunicadoàimprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, isto é, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, tais declarações contêm palavras como "espera", "é possível", "pode", "estima", "pretende", "antecipa", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em graus variados, incertos, como previsões ou expectativas quantoàimplantação ou benefícios antecipados de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quantoàsustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quantoàtransição energética e mudança climática mundial, além de melhorias nos procedimentos operacionais e tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar as metas de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias abordando preocupações ambientais, incluindo iniciativas abordando o impacto da mudança climática mundial; o momento ou recebimento de aprovações e autorizações regulatórias; bem como outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidosàComissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) dos EUA. Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes demonstrem estar incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenasàdata deste comunicadoàimprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

