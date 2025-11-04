Rio recebe nova edição de treinamento da FEBRACIS

Nos próximos dias 27, 28 e 29 de novembro, a cidade do Rio de Janeiro irá sediar o Método CIS (Coaching Integral Sistêmico), considerado um dos maiores treinamentos de inteligência emocional do mundo.



Promovido pela FEBRACIS, o evento já impactou mais de 1,5 milhão de pessoas e tem como propósito transformar vidas em diversas áreas — pessoal, profissional, financeira e relacional — por meio de ferramentas de coaching, neurociência e psicologia aplicada.



Emerson Doblas, diretor da FEBRACIS Rio de Janeiro, afirma que o treinamento ensina as pessoas a “desenvolver autoconhecimento e conquistar alta performance de forma equilibrada e sustentável”.



Ainda de acordo com o profissional, durante o evento os participantes aprendem a identificar, compreender e gerenciar suas emoções, desenvolvendo autocontrole, empatia e resiliência.



“A inteligência emocional é o pilar central do Método CIS. O conteúdo é vivencial, com dinâmicas, exercícios e ferramentas práticas, que podem ajudar o aluno a responder com inteligência, e não com impulso, em situações de pressão, conflito ou desafio”, detalha.



Com mais de 50 horas de conteúdo, a programação será dividida em blocos que alternam palestras, dinâmicas, exercícios guiados e momentos de reflexão. O conteúdo é conduzido pelo PhD Paulo Vieira, criador do método, e contará com a participação de master trainers e coaches sêniores da FEBRACIS.



“Cada momento é planejado para gerar avanços emocionais, comportamentais e estratégicos, com objetivo de criar uma verdadeira jornada de autotransformação”, Emerson explica.



A edição de novembro trará mudanças nas dinâmicas, atualização de conteúdos e uma experiência mais imersiva, marcada pelo uso ampliado de recursos audiovisuais e pela participação de mentores convidados em interações com o público.



O diretor da FEBRACIS Rio de Janeiro também ressalta a presença de Paulo Vieira, que abordará temas relacionados ao planejamento para 2026 e ao desenvolvimento de estratégias mentais voltadas à melhoria de desempenho. “É uma edição para quem quer fechar o ano transformado e começar o próximo em alta performance”, acrescenta.

Público e resultados

O Método CIS é voltado para todas as pessoas que desejam evoluir, independentemente da idade, profissão ou momento de vida. O público é formado por empreendedores, executivos, profissionais liberais, pais, jovens e casais que buscam crescimento pessoal e equilíbrio emocional.



“O que une todos os participantes é o desejo de mudar de patamar, seja ele emocional, financeiro e relacional”, analisa Emerson.



De acordo com o diretor, os participantes podem relatar mudanças imediatas na forma de pensar, agir e se relacionar. Entre os resultados mais comuns podem estar:

Aumento de foco e produtividade;

Melhoria de relacionamentos pessoais e profissionais;

Redução da procrastinação e autossabotagem;

Clareza de propósito e motivação renovada;

Fortalecimento da autoconfiança e da disciplina.

Estrutura e formato

O Método CIS de novembro será presencial, realizado de 27 a 29 de novembro, no Rio Centro e terá vagas limitadas. As inscrições são feitas somente por consultores autorizados e, após a confirmação, o participante recebe orientações completas sobre logística, materiais e suporte pré-evento.

O formato presencial foi adotado para favorecer uma experiência mais completa, com atividades práticas e vivências que não podem ser reproduzidas da mesma maneira no ambiente virtual.

“Cada participante pode sair desse encontro com uma nova visão de si mesmo, um plano de vida estruturado e ferramentas práticas para manter o crescimento após o evento”, conclui o diretor da FEBRACIS Rio de Janeiro.

Para ter acesso à lista de representantes oficiais e adquirir ingressos, basta acessar o Instagram: @febracisriodejaneiro