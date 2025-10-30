Sustentabilidade e IA redefinem exploração de petróleo e gás

O avanço da inteligência artificial (IA) e de tecnologias emergentes tem alterado os métodos de exploração de petróleo e gás em diversos países. Essas soluções vêm sendo aplicadas para aumentar a eficiência operacional, reduzir desperdícios e aprimorar o monitoramento ambiental em atividades de extração. Segundo o ASEAN Green Jobs Forum 2025 , a incorporação de sistemas digitais e inteligência de dados ao setor de energia permite uma gestão mais precisa dos recursos naturais e fortalece práticas sustentáveis nas operações.

Diante disso, a JMMTech, empresa brasileira focada no desenvolvimento de soluções tecnológicas, participou de compromissos na Malásia e na Indonésia, integrando fóruns empresariais e reuniões da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Durante as agendas, o presidente da empresa, Ernani Machado, apresentou iniciativas voltadas ao desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas à exploração de petróleo e gás, com ênfase em soluções que reduzem impactos ambientais e aumentam a eficiência energética. Entre as inovações em pauta estão o uso de lasers, sensores e instrumentos espaciais para a descoberta de novas reservas de forma sustentável.

“A ASEAN representa um fórum global essencial para cooperação tecnológica e energética. Estamos mostrando como o Brasil pode contribuir com soluções reais, combinando inovação e sustentabilidade no setor de petróleo e gás. É também uma oportunidade de fortalecer parcerias estratégicas”, afirma Ernani Machado.

O executivo também participou dos Fóruns Empresariais Brasil–Malásia e Brasil–Indonésia, realizados durante a visita oficial da comitiva presidencial brasileira aos dois países. Nessas agendas, as discussões tiveram foco em tecnologia e inovação, com destaque para as áreas de mineração e petróleo e gás.

O papel da ASEAN nas discussões sobre tecnologia e sustentabilidade

A ASEAN reúne dez países e atua como plataforma de cooperação econômica e tecnológica entre governos e empresas. O bloco vem ampliando os debates sobre sustentabilidade na exploração de recursos naturais e sobre o impacto das novas tecnologias no setor energético.

Durante a cúpula realizada na Malásia, Ernani Machado destacou a importância da cooperação entre países para aprimorar práticas sustentáveis no setor de petróleo e gás e incentivar o desenvolvimento de tecnologias que reduzam riscos ambientais.

“O diálogo internacional é essencial para que o setor de petróleo e gás avance de forma responsável. A integração entre tecnologia e sustentabilidade é uma prioridade para manter o equilíbrio entre produção e preservação ambiental”, destaca o presidente da JMMTech.

Sustentabilidade e inovação como pilares da indústria

Segundo Ernani Machado, o fórum da ASEAN apontou que a digitalização e o uso de inteligência artificial estão entre as principais ferramentas para aumentar a segurança e a sustentabilidade das operações de petróleo e gás. “De acordo com os estudos demonstrados, a coleta de dados em tempo real, o uso de sensores avançados e a automação de processos ajudam a identificar falhas precocemente, reduzir emissões e otimizar o aproveitamento dos recursos naturais”, destaca. “Essas soluções reforçam a tendência global de associar tecnologia e sustentabilidade como elementos estruturais para o futuro da exploração de petróleo e gás”, acrescenta.

A JMMTech participa das missões oficiais em razão de seu foco em tecnologia e inovação, enquanto a Elysian Petroleum, empresa do mesmo grupo, atua de forma integrada nas discussões voltadas à transformação sustentável do setor de petróleo e gás.