Mercado náutico ganha nova opção de bateria da Moura

A Baterias Moura anunciou em setembro o lançamento da nova geração da linha Moura Náutica, projetada especificamente para embarcações de pequeno e médio porte. O produto foi apresentado oficialmente durante a Refeno 2025, regata que parte do Recife em direção a Fernando de Noronha, em Pernambuco, e é considerada uma das maiores do país em número de participantes.



O lançamento ocorre em um momento de expansão do setor. Segundo a Associação Brasileira de Construtores de Barcos e seus Implementos (Acobar), o Brasil já está entre os dez maiores produtores mundiais de embarcações, com cerca de 4,5 mil unidades fabricadas por ano. O país ainda conta com 7,3 mil quilômetros de litoral e mais de 40 mil quilômetros de hidrovias, recursos que favorecem o crescimento do mercado náutico.



Apesar desse avanço, a utilização de baterias automotivas em embarcações ainda é prática comum entre navegadores. A escolha inadequada, além de comprometer a segurança, pode invalidar garantias de fabricantes.



A nova linha busca responder a esse problema. Tecnicamente, passa a contar com a sobretampa rollover, sistema de vedação desenvolvido pela Moura que evita vazamentos mesmo em condições severas de navegação. Outro ponto são as placas laminadas com maior resistência à corrosão, que ampliam a vida útil média das baterias para até quatro anos.

A linha foi dimensionada para diferentes perfis de embarcação, como lanchas, iates, rebocadores e modelos de recreio. De acordo com a empresa, a proposta é assegurar o funcionamento contínuo de sistemas de bordo, reduzindo o risco de falhas em situações críticas.

Em entrevista, Felipe Godoy, gerente de negócios corporativos e industriais da Moura, afirmou que o desenvolvimento foi pautado por consultas a especialistas e navegador. “O lançamento da nova Moura Náutica é resultado de anos de escuta ativa. A inovação na vedação e a durabilidade ampliada mostram que é possível elevar a performance e, ao mesmo tempo, tornar acessível uma solução adequada para quem navega”, reforça.

Além das mudanças técnicas, a linha chega ao mercado com identidade visual própria. O design segmentado busca facilitar a identificação do modelo adequado no ponto de venda e reforçar a aplicação correta do produto.

A Moura Náutica já está disponível na rede de distribuidores autorizados em todo o território nacional. A empresa, que possui quase 70 anos de atuação, afirma que a estratégia reforça o conceito de “tecnologia certa para cada aplicação”, defendido em outros segmentos, como automotivo, industrial, tracionário e armazenamento de energia.