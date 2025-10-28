Unipac participa da Conferência Global da GWM na China

A Unipac marcou presença como uma das duas fornecedoras brasileiras na “One Vision, One Future - Overseas Partners Conference of Great Wall Motor in 2025”, a conferência global de parceiros da GWM. O evento aconteceu em Baoding, na China, nos dias 23 e 24 de outubro.

A participação da Unipac, representada por seu gerente de vendas, Luiz Henrique Taniguti, valida a parceria estratégica firmada com a montadora para o fornecimento de componentes na nova fábrica de Iracemápolis (SP).

Alinhamento com a estratégia global

O encontro reuniu os principais parceiros globais da montadora para discutir os rumos da indústria, com foco na inovação sustentável e na construção de uma cadeia de suprimentos global mais resiliente. A presença da Unipac reforça o alinhamento da empresa brasileira com as tendências que moldam o futuro da mobilidade.

“Nossa presença na conferência foi uma oportunidade para contribuir com o diálogo sobre o futuro do setor”, afirmou Taniguti. “Discutimos temas essenciais e ficou claro que a expertise da Unipac em desenvolver soluções que aliam performance e sustentabilidade está em sinergia com a visão global da GWM.”

Fortalecimento da Indústria Nacional

A Unipac integra o grupo inicial de 18 fornecedores locais da GWM, um pilar fundamental no plano de investimentos de R$ 10 bilhões da montadora no Brasil ao longo dos próximos dez anos. A parceria, que teve início com o fornecimento do protetor de caçamba para a picape Poer, ganha agora uma nova dimensão com a participação da empresa nas discussões estratégicas globais da montadora.

