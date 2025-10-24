EVER Trade Marketing concorre em três categorias no Prêmio POPAI Brasil 2025

A Ever Trade Marketing (ex- SPAR Brasil) está entre as empresas participantes do Prêmio POPAI Brasil 2025, com inscrições em três categorias voltadas à execução no ponto de venda: Excelência no Trade – Excelência Comercial, Excelência no Trade – Eficiência e Melhor Execução Criativa. A companhia já possui 12 troféus acumulados em edições anteriores da mesma premiação.

O Prêmio POPAI Brasil foi criado há mais de 20 anos e, de acordo com a organização responsável (POPAI Brasil – Associação Brasileira de Marketing no Varejo), reconhece projetos relacionados a trade marketing, visual merchandising e ações no ponto de venda. Inspirado no modelo do Shop! Global Awards, o evento premia iniciativas que associam comunicação, execução comercial e estratégias para a jornada de compra no varejo físico.

De acordo com a organização do evento, a cerimônia de premiação será realizada em 25 de novembro de 2025, em São Paulo, reunindo profissionais da indústria, do varejo e de agências especializadas. A Ever Trade Marketing também está entre os apoiadores oficiais desta edição, sendo responsável pela maior cota de patrocínio do evento, conforme informado pela organização da premiação.

Para Jonathan Dagues, CEO da Ever Trade Marketing, a participação no evento representa uma oportunidade de contribuir com o setor. “O POPAI reúne cases e soluções aplicadas no ponto de venda. Estar presente, seja como participante ou como apoiador, é uma forma de estimular o desenvolvimento técnico e operacional do varejo brasileiro”, afirma o executivo.

No cenário internacional, a empresa também teve projetos premiados no Shop! Global Awards, com reconhecimentos nas categorias Field & In-Store Promotion e Visual Merchandising & Window Dressing. As informações foram divulgadas pela organização da premiação internacional no ciclo de 2023–2024.