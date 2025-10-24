Especialistas reforçam acolhimento no luto por pets

Animais de estimação estão cada vez mais integrados à vida dos tutores e às suas dinâmicas sociais e afetivas. O Brasil possui atualmente a terceira maior população pet do mundo, com mais de 150 milhões de animais, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet).

Com um mercado cada vez mais atento a essa proporção e às necessidades dos animais e seus cuidadores, cresce também a variedade de produtos e serviços voltados ao bem-estar dos pets. Eles já têm presença garantida em espaços como shoppings, restaurantes, parques e hotéis, acompanhando os tutores em diversas atividades cotidianas. Essa convivência consolidou o conceito de famílias multiespécie, nas quais humanos e animais compartilham o mesmo lar em equilíbrio e afeto.

Segundo especialistas em comportamento e saúde emocional, o vínculo criado entre humanos e seus animais é tão significativo que o falecimento de um pet tem se tornado um acontecimento de grande impacto para muitas famílias. Essa mudança de percepção vem sendo observada e estudada pela psicoterapia contemporânea, que reconhece a importância do acolhimento adequado diante dessas perdas.

A perda de um animal de estimação pode gerar impactos psicológicos relevantes. Com a proximidade do Dia de Finados, muitas pessoas aproveitam para lembrar e homenagear também a memória de seus pets, reforçando a importância de rituais simbólicos no processo de despedida.

De acordo com a psicoterapeuta Renata Roma, especialista em luto pet, “perder um animal pode ser tão doloroso quanto perder um membro da família. Para muitas pessoas, esse vínculo é profundo, cotidiano, cheio de histórias e de afeto. Mas esse luto muitas vezes é solitário, porque não é reconhecido socialmente. A pessoa sofre, mas sente que não tem espaço para expressar essa dor”.

Roma destaca que o acolhimento e a validação emocional são fundamentais. “Pesquisas mostram que, quando existe apoio, especialmente em vínculos muito fortes, o impacto do luto é menos pesado. Já quando não há suporte, o risco de complicações aumenta.” Segundo ela, estratégias como rituais de despedida, o uso de fotos e diários de memórias, além de reservar tempo e espaço para reconhecer o papel do animal na estrutura familiar, contribuem para a aceitação da ausência e a elaboração da perda.

Quando a tristeza se prolonga excessivamente ou interfere nas atividades cotidianas, pode ser necessário buscar apoio profissional com formação específica em luto pet. “Como alguém que atende essa população, percebo como o preparo faz diferença real no modo como a pessoa é acolhida”, afirma Roma. Ela observa ainda que a experiência com perdas envolvendo eutanásia costuma ser especialmente delicada: “A eutanásia é um dos momentos mais difíceis. É uma decisão dolorosa para o tutor, e, por isso, o luto pode se intensificar. Nessas situações, o suporte social e profissional é essencial para que essa dor não se transforme em algo ainda mais complicado”.

Para a psicoterapeuta, “o luto por pets não é apenas uma fase que termina, mas uma experiência que transforma a pessoa. Integrar essa perda à identidade é parte fundamental da adaptação. Esse processo leva tempo e precisa de acolhimento, tanto de quem está vivendo a perda quanto das pessoas ao redor. Validar emocionalmente a dor dos tutores e oferecer espaços legítimos para a expressão dessa dor são atitudes essenciais para que as famílias multiespécie possam viver o luto de forma saudável, consciente e respeitosa”.