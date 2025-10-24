Segundo o DNIB.com, o número de registros de nomes de domínio na internet atingiu 378,5 milhões no encerramento do terceiro trimestre de 2025

A VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), fornecedora global de infraestrutura crítica da internet e serviços de registro de nomes de domínio, anunciou hoje que, de acordo com a edição mais recente do Domain Name Industry Brief Quarterly Report do DNIB.com, o terceiro trimestre de 2025 encerrou com 378,5 milhões de registros de nomes de domínio em todos os domínios de nível superior (TLDs), um aumento de 6,8 milhões de registros, ou 1,8%, em comparação ao segundo trimestre de 2025. No comparativo anual, o crescimento foi de 16,2 milhões de registros, ou 4,5%.

Os TLDs .com e .net somaram um total combinado de 171,9 milhões de registros na base de nomes de domínio ao fim do terceiro trimestre de 2025, um aumento de 1,4 milhão de registros, ou 0,8%, em relação ao segundo trimestre de 2025. Na comparação anual, o crescimento combinado foi de 2,4 milhões de registros, ou 1,4%. Em 30 de setembro de 2025, a base de domínios .com totalizava 159,4 milhões de registros, enquanto a base .net somava 12,5 milhões. As novas inscrições de domínios .com e .net alcançaram 10,6 milhões no fim do terceiro trimestre de 2025, em comparação com 9,3 milhões no mesmo período de 2024.

O total de registros de domínios com código de país (ccTLD) chegou a 144,8 milhões ao fim do terceiro trimestre de 2025, um aumento de 1,4 milhão de registros, ou 1,0%, em relação ao segundo trimestre de 2025. No comparativo anual, os ccTLDs cresceram 4,8 milhões de registros, equivalente a 3,4%. Em 30 de setembro de 2025, os 10 principais ccTLDs eram .cn, .de, .uk, .ru, .nl, .br, .au, .fr, .in e .eu.

Informações sobre a metodologia estatística utilizada na elaboração do Domain Name Industry Brief Quarterly Report e dos painéis do DNIB.com estão disponíveis aqui.

Sobre o DNIB.com

O DNIB.com, patrocinado pela Verisign, oferece pesquisas e dados estatísticos e analíticos globais sobre o setor de nomes de domínio, além de análises sobre políticas, segurança e tendências tecnológicas. A edição mais recente do Domain Name Industry Brief Quarterly Report, além dos relatórios anteriores e painéis interativos com dados detalhados do setor, estão disponíveis em DNIB.com.

Sobre a Verisign

A Verisign (NASDAQ: VRSN), fornecedora global de infraestrutura crítica da internet e serviços de registro de nomes de domínio, possibilita a navegação na internet de muitos dos domínios mais reconhecidos do mundo. A Verisign contribui para a segurança, estabilidade e resiliência do Sistema de Nomes de Domínio e da internet ao prestar serviços de manutenção da zona raiz, operar dois dos 13 servidores raiz globais e fornecer serviços de registro e resolução autoritativa para os domínios .com e .net, que sustentam a maior parte do comércio eletrônico mundial. Para saber mais, acesse verisign.com.

© 2025 VeriSign, Inc. Todos os direitos reservados. VERISIGN, o logotipo VERISIGN, Domain Name Industry Brief e outras marcas comerciais, de serviço e designs são marcas registradas ou não registradas da VeriSign, Inc. e de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países. Todas as demais marcas pertencem a seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251023893641/pt/

Relações com investidores:

David Atchley

datchley@verisign.com

+ 1 703-948-3447

Relações com a mídia:

Dave McGuire

davmcguire@verisign.com

+ 1 703-948-3800