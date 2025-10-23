Especialista fala sobre o poder da corrida

A corrida de rua é uma das práticas mais completas e transformadoras da atualidade. Com baixo custo, fácil adaptação e benefícios comprovados para corpo e mente, a modalidade se consolidou como uma aliada essencial na promoção da saúde física e emocional.

“A corrida de rua é mais que um exercício, é uma jornada de autoconhecimento, foco e superação. Quando praticada com orientação adequada, ela melhora o condicionamento, o humor e a confiança do aluno”, afirma Cacá Ferreira, Gerente Técnico Corporativo da Companhia Athletica.

De acordo com o especialista da rede, a corrida de rua atua como um exercício global, estimulando força, resistência, equilíbrio e coordenação. "Entre os principais benefícios estão, saúde cardiovascular e respiratória: melhora da capacidade pulmonar e fortalecimento do sistema circulatório; controle de peso e tônus muscular: queima calórica eficiente e definição das pernas e abdômen; redução do estresse e ansiedade: a liberação de endorfina promove sensação de bem-estar e melhora do humor; sono e energia em alta: praticantes relatam mais disposição e sono reparador.

Treinar com segurança faz toda a diferença

O especialista da Cia Athletica orienta que o início na modalidade deve ser gradual e acompanhado por profissionais. Confira as dicas do especialista:

Avaliação física antes de começar os treinos.



Alternar corrida e caminhada nos primeiros dias, aumentando o ritmo de forma progressiva.



Escolher o tênis certo, com amortecimento e solado adequado.



Alimentar-se bem e hidratar-se antes e depois dos treinos.



"Esses cuidados ajudam a evitar lesões e garantem uma evolução constante, prazerosa e sustentável".

Suporte ao corredor

